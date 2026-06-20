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মসনদ গিয়েছে, বিদ্রোহের জেরে দলের প্রতীকও কি খোয়াবেন মমতা ?

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে গড়া তৃণমূলের ভবিষ্যৎ কী, ঘাসফুল প্রতীকের আসল দাবিদারই বা কে ? বিস্তারিত বিশ্লেষণে ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি মানস নস্কর ৷

Former CM Mamata Banerjee
তৃণমূলের সঙ্কট (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 20, 2026 at 5:25 PM IST

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কলকাতা, 20 জুন: বাংলার রাজনীতিতে এমন অভূতপূর্ব পরিস্থিতি আগে কখনও তৈরি হয়নি ৷ বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল বেরনোর পর একমাসের মধ্যে দু'ভাগ হয়ে গিয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে গড়া তৃণমূল। ভবানীপুর আসন থেকে দলনেত্রীকে 15 হাজারেরও বেশি ভোটে পরাজিত করেছেন শুভেন্দু অধিকারী ৷ এই ফলাফলের পর ফাটলের সূচনা এবং এখন পরিষদীয় এবং সংসদীয় তৃণমূলে ভাঙন একেবারে স্পষ্ট ।

শুধু যে ভাঙন ধরেছে, তাই নয়, সম্ভবত এবার দলের অন্দরে বিরুদ্ধাচরণ করা তৃণমূল বিধায়ক ও সাংসদরা মমতার নিজের আঁকা ঘাসফুল প্রতীক ও দলের নাম তাঁদের দেওয়ার দাবি তুলবেন স্পিকার এবং নির্বাচন কমিশনের কাছে। এই রাজনৈতিক টানাপোড়েন 2022 সালে হওয়া মহারাষ্ট্রের রাজনৈতিক সঙ্কটের কথা মনে পড়িয়ে দেয় । শিবসেনার মতো তৃণমূলের আসল-নকলের দাবি আদালতেও পৌঁছাতে পারে বলেই আশঙ্কা করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ ৷ এই বিষয়ে আইনজীবী থেকে সংবিধান বিশেষজ্ঞরা কী বলছেন ? তাঁদের সঙ্গে কথা বলল ইটিভি ভারত ৷

প্রাক্তন শাসক দল তৃণমূলের অন্দরে ডামাডোল, প্রতীকের অধিকার কার ? (ইটিভি ভারত)

বিধানসভায় ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে 58 জন বিধায়ক অধ্যক্ষ রথীন্দ্রনাথ বোসের কাছে চিঠি দিয়ে নিজেদের আসল তৃণমূল বলে দাবি করেছেন ৷ তাঁদের দাবি মেনে ঋতব্রতকে বিরোধী দলনেতার মর্যাদা দিয়েছেন অধ্যক্ষ ৷ সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অবশ্য স্পিকার কালীঘাট-পন্থী বা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে থাকা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ও কুণাল ঘোষেদের ডেকে তাঁদের কথা শোনেননি । এদিকে দলবিরোধী কাজের জন্য গত 2 জুন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে বহিষ্কার করে তৃণমূল ৷ এই পরিস্থিতিতে বিরোধী দলনেতার স্বীকৃতি দেওয়া কতটা বৈধ, তা নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল তৃণমূল ৷

গত বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি কৃষ্ণা রাও নির্দেশ দিয়েছেন, আপাতত শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বিধানসভার অধ্যক্ষের সিদ্ধান্তে স্থগিতাদেশ চেয়ে যে আবেদন করেছেন, তার সমর্থনে উপযুক্ত কারণ নেই ৷ এবার ডিভিশন বেঞ্চে আপিল করেছেন কালীঘাটপন্থী বিরোধী দলনেতা ৷

TMC Political Crisis
3 জুন, বিধানসভায় ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বিধায়কদের দল (ইটিভি ভারত)

অন্যদিকে লোকসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের 28 জন সাংসদের মধ্যে 20 জন পৃথক ব্লক হিসেবে এনডিএ জোটকে সমর্থনের দাবি তুলে গত রবিবার নয়াদিল্লিতে লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লার সঙ্গে দেখা করেন এবং তাঁর হাতে চিঠি তুলে দেন ।পরে ওইদিনই তাঁরা ত্রিপুরার ন্যাশনালিস্ট সিটিজেনস পার্টি অফ ইন্ডিয়া-য় যোগ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন এবং যোগ দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে খবর । সেদিন উত্তর কলকাতার সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিষ্কার বলেছিলেন, তৃণমূলের প্রতীক কার সেটা আদালতই ঠিক করবে । তাহলে রাজ্য বিধানসভা হোক বা লোকসভা, যেখানে তৃণমূল সদস্যরা সংখ্যাগরিষ্ঠ তাঁরা দলের প্রতীক চেয়ে সংশ্লিষ্ট অধ্যক্ষের কাছে গেলে তিনি কী করবেন ?

এ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি অশোক গঙ্গোপাধ্যায়ের বক্তব্য নির্বাচিত প্রতিনিধির এক-তৃতীয়াংশ যদি অন্য দলে চলে যান, তাহলে সেটা দলত্যাগ বিরোধী আইনের আওতায় পড়ে না । চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন অধ্যক্ষ ।

আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য জানান, তৃণমূল দল তৈরি হয়েছিল, বামেদের সরিয়ে পাকাপাকিভাবে বিজেপিকে আনবার জন্য । বিজেপি ক্ষমতায় এসে গিয়েছে, এখন তৃণমূলকে আর দরকার নেই ৷ তাই বিজেপি ওদের ছেঁড়া জুতোর মতো ছুড়ে ফেলে দিয়েছে ।

যেহেতু সংখ্যাগরিষ্ঠতা দুই-তৃতীয়াংশের উপরে, তাই এক্ষেত্রে দলত্যাগ বিরোধী আইন কার্যকর হবে বলে মনে হয় না । তৃণমূলের সংখ্যাগরিষ্ঠ সাংসদরা একটি অন্য দলে যোগ দিয়েছেন । এতদিন তৃণমূলের নামে বিজেপি করতেন । এখন অন্য কী একটা নামে বিজেপি করবেন । চরিত্রগত দিক থেকে একই রয়েছে ।

ঋতব্রত বন্দ্যেপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল যদি দলের প্রতীক দাবি করে, তাহলে তার বৈধতা বিচার করবেন বিধানসভার অধ্যক্ষ এবং এক্ষেত্রে দলের প্রতীক পাওয়ার সম্ভাবা তাঁদেরই বেশি । কারণ, দুই-তৃতীয়াংশের বেশি সদস্যরা ঋতব্রতকে নেতা মেনে নিয়েছেন । আইনে কোনও বাধা নেই । আইন প্রকৃতপক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠের দিকেই ।

আইনজীবী আশিসকুমার চৌধুরী জানান, প্রতিটি দলের একটি সাংবিধানিক কাঠামো আছে । সেই কাঠামো অনুযায়ী দলের প্রতিষ্ঠাতা থেকে শুরু করে কোষাধ্যক্ষ এবং সম্পাদক দল পরিচালনা করেন । যদি দেখা যায়, সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য কাউকে দলনেতা নির্বাচন করছেন, সেক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলের রাশটা তাঁর হাতে চলে যায় । এখন যদি দেখা যায়, যিনি দলের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও প্রধান পরিচালক, কিন্তু তাঁর সঙ্গে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যরা নেই এবং অন্যান্য নির্বাচিত প্রতিনিধিরা পৃথক মঞ্চ করে রাজনৈতিক দলের দাবি করছে, সেক্ষেত্রে এই সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের হাতেই দলের প্রতীক চলে যাবে ।

মহারাষ্ট্রে যা হয়েছে, তা দলত্যাগ বিরোধী আইনের 10 নম্বর ধারা মেনেই হয়েছে । পরে এই নিয়ে মামলা হয় এবং দলের আসল প্রতীক সংখ্যাগরিষ্ঠ সাংগঠনিক পরিচালকরাই পেয়েছিল ।

যে কোনও রাজনৈতিক দলের প্রতীক কোনও নির্দিষ্ট ব্যক্তিবিশেষের ট্রেডমার্ক নয় । তিনি যাঁকে মনে করবেন রাখবেন বা নিজের ইচ্ছেমতো বহিষ্কার করবেন- বিষয় এরকম নয়। দলের একটা সাংগঠনিক কাঠামো আছে । সেই কাঠামো অনুযায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যরা কাউকে বহিষ্কার করার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন ৷ দলের চেয়ারপার্সনকে সরিয়ে দেওয়াও যায় ৷ এইসব কিছুই সেই কাঠামো মেনে হবে । দলের রাশ এতদিন যাঁর হাতে ছিল, তাঁর কাছে সংখ্যাগরিষ্ঠতা না-থাকলে, তাঁকে সেই পদ ছেড়ে দিতে হবে ।

তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রেও দলের সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী এই নিয়ম প্রযোজ্য । সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যরা যদি নিজেরা দলনেতা নির্বাচন করেন, তাহলে এখন যাঁর হাতে দলের রাশ রয়েছে, তাঁর হাত থেকে সেই রাশ চলে যাবে ।

মহারাষ্ট্রে দল বদল

2022 সালের জুন মাসে মহারাষ্ট্রে বালাসাহেব ঠাকরের হাতে গড়া শিবসেনায় ভাঙন ধরার ঘটনা দেখেছে সারা দেশ ৷ দলের আসল প্রতীক, চিহ্ন পেয়েছে একনাথ শিন্ডের শিবসেনা ৷ কারণ দলে তাঁর অনুগামী বিধায়কের সংখ্যাই বেশি ছিল ৷ কার্যত একই পরিস্থিতি এখন বঙ্গে ৷

তৃণমূল থেকে ত্রিপুরার ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টি অফ ইন্ডিয়া (এনসিপিআই)-তে যোগ দেওয়া 20 জন সাংসদের সদস্য পদ খারিজের আবেদন জানিয়ে শুক্রবার লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার সঙ্গে দেখা করেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তাঁর সঙ্গে ছিলেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহুয়া মৈত্র এবং সৌগত রায়ের মতো মমতার সঙ্গে থাকা সাংসদরা ৷

TMC Political Crisis
গত 14 জুন লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লার কাছে 'বিদ্রোহী' তৃণমূল সাংসদরা, পরে তাঁরা এনসিপিতে যোগ দিয়েছেন (ইটিভি ভারত)

অভিষেক-কল্যাণদের যুক্তি

সংসদ চত্বরে দাঁড়িয়ে অভিষেক ও কল্যাণ বলেন, "দুই তৃতীয়াংশ সদস্য অন্য দলে চলে গেলে কিছু হবে না ৷ রাজনৈতিক দলের দুই-তৃতীয়াংশের মার্জ হলে তবে সেটা আনুষ্ঠানিকভাবে মিশে যাওয়া ৷ লোকসভার দলনেতা হিসেবে 20জন সাংসদের সাংসদ পদ খারিজ করার আবেদন জানিয়েছি ৷ যাঁরা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতীক চিহ্নে নির্বাচিত হয়ে এনসিপিআই নামক একটি দলে নাম লিখিয়েছেন, বিজেপির থেকে অর্থের বিনিময়ে এবং নিজেদের পিঠ বাঁচানোর কারণে, তাঁদের প্রত্যেকের সদস্যপদ খারিজের আবেদন করেছি ৷"

অভিষেক বলেন, "সংবিধানের 10 নম্বর শিডিউলে স্পষ্ট লেখা রয়েছে, আমি যদি অন্য কোনও রাজনৈতিক দলে যাই বা স্বেচ্ছায় দলের সদস্যপদ ছেড়ে দিই, তাহলে আমার সদস্যপদ বাতিল হওয়া বাধ্যতামূলক ৷ আমি যদি তৃণমূল থেকে এনসিপিআই চলে যাই, যেটা তাঁরা দাবি করেছেন, তার মানে তাঁরা আর তৃণমূলের সদস্য নয় ৷ তাহলে তৃণমূলের সদস্যপদ যদি চলে যায়, এমনিতেই তাঁদের সদস্যপদ বাতিল হবে ৷ দ্বিতীয়ত, তাঁরা আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলছেন, আমরা দুই-তৃতীয়াংশ ৷ সুতরাং আমাদের মার্জার হবে ৷ তাঁরা যে দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থনের কথা বলছেন সেটা আর সংবিধান যেভাবে কোনও দলের দুই তৃতীয়াংশের মিশে যাওয়াকে বর্ণনা করে তা এক নয় ৷ 28-29 জনের মধ্যে যদি 28 জনও চলে যায়, সেটাও মার্জার নয় ৷ যতক্ষণ না-পর্যন্ত রাজনৈতিক দলের দুই-তৃতীয়াংশ মার্জ করার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে ততক্ষণ মার্জার বলা যাবে না ৷ দুটোই সংবিধানে লেখা রয়েছে ৷ এবার কে সংবিধানের পক্ষে আর কে বিপক্ষে- সেটা অধ্যক্ষ প্রমাণ করবেন ৷ সংবিধানের 10 নম্বর ধারা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের ভূরি ভূরি রায় রয়েছে, সেটাও আমরা অধ্যক্ষের কাছে জমা দিয়েছি ৷"

সবমিলিয়ে পরিস্থিতি যে বেজায় জটিল তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না ৷ আর তাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতেই কি থাকবে তাঁর প্রতিষ্ঠিত দলের লাগাম নাকি প্রথম বার বিধায়ক নির্বাচিত ঋতব্রত বা পোড়খাওয়া কাকলিদের হাতে চলে যাবে সেই উত্তর লুকিয়ে সময়ের গর্ভে।

TAGGED:

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MAMATA BANERJEE
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
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