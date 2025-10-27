ETV Bharat / politics

হাওড়া থেকেই কি পুরসভার নেতৃত্বে রদবদলের প্রক্রিয়া শুরু হল তৃণমূলে

হাওড়া পুরনিগমের প্রশাসনিক প্রধান সুজয় চক্রবর্তী ইস্তফা দেন৷ ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে তিনি ইস্তফা দিয়েছেন৷ আগামী কয়েকদিনে এমন আরও অনেকে ইস্তফা দিতে পারেন বলে খবর৷

TRINAMOOL CONGRESS
তৃণমূল কংগ্রেস (ফাইল ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 27, 2025 at 6:12 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 27 অক্টোবর: কয়েকমাসের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন৷ সেই ভোটে যাতে কোনোরকম প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার মুখোমুখি হতে না-হয়, সেই বিষয়ে কড়া নজর রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের৷ সেই কারণে পুরসভার চেয়ারম্যান বা ভাইস চেয়ারম্যান পদে ব্যাপক রদবদল করতে পারে শাসক দল৷

সূত্রের খবর, এই রদবদলের প্রক্রিয়ায় এবার অন্য কৌশল নিয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের দল৷ সরাসরি তৃণমূলের তরফে কোনও চেয়ারম্যান বা ভাইস চেয়ারম্যানকে সরানো হবে না৷ বরং অদূর ভবিষ্যতে অনেকেই ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে সরে যাবেন৷ এই পদক্ষেপ তাঁরা করবেন, যখনই ব্যক্তিগতস্তরে সরে যাওয়ার বার্তা দেওয়া হবে৷

Mamata Banerjee
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (ফাইল ছবি)

ফলে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে যে সেই প্রক্রিয়া কি হাওড়ার সুজয় চক্রবর্তীকে দিয়ে শুরু হয়ে গেল? কারণ, হাওড়া পুরনিগমের প্রশাসনিক বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. সুজয় চক্রবর্তী রবিবার সন্ধ্যায় হঠাৎ করেই ইস্তফা দেন৷ ইস্তফার কারণ তিনি ব্যক্তিগত বলেই জানিয়েছেন৷ একই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বের প্রতি তাঁর অটল বিশ্বাস রয়েছে বলেই জানিয়েছেন তিনি৷ পাশাপাশি সুজয় চক্রবর্তী স্পষ্ট করেছেন যে তিনি তৃণমূলেই থাকছেন।

রাজনৈতিক মহলের বক্তব্য, সুজয় চক্রবর্তীর ইস্তফা দিয়ে পুরসভাস্তরে তৃণমূলের রদবদলের প্রক্রিয়া শুরু হল৷ আগামিদিনে ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে আরও অনেকে পদত্যাগ করবেন৷ যাঁরা সরে যাবেন, তাঁরাও হয়তো সুজয় চক্রবর্তীর মতো তৃণমূলের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে বিতর্কে জল ঢালার চেষ্টা করবেন৷

উল্লেখ্য, বিজয়ার পরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশ্যেই বলেন, “পুরসভা নিয়ে গম্ভীর পুনর্মূল্যায়ন হচ্ছে, বদল হবেই।” সেই সময়ই জল্পনা শুরু হয়েছিল, পুরসভায় নেতৃত্ব বদলের কারণ নিয়ে৷ তৃণমূল সূত্রে খবর, রাজ্যে 2021 সালের শেষে হয় কলকাতা পুরনিগমের ভোট৷ তার পর 2022 সালের শুরুতে হয় অন্য পুরসভাগুলির নির্বাচন৷ দু’বছর পর 2024 সালের লোকসভা ভোটের ফলাফল প্রকাশের পর দেখা যায় অনেক পুরসভায় তৃণমূলের ভোট কমেছে৷ অনেক জায়গায় বেশ কিছু ওয়ার্ডে তৃণমূল পিছিয়ে বিজেপির চেয়ে৷

বিষয়টি নিয়ে তৃণমূলের অভ্যন্তরে সমীক্ষা শুরু হয়৷ প্রশাসনিক রিপোর্ট খতিয়ে দেখা হয়৷ এমনকী আই-প্যাকের মাধ্যমেও পর্যালোচনা করা হয়৷ সেখানে দেখা যায়, বহু পুরসভায় অদক্ষতা, অনিয়ম বা নেতৃত্বের অহমিকার কারণে স্থানীয় স্তরে প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই অসন্তোষই লোকসভা ভোটে প্রভাব ফেলেছে। একই নেতৃত্বকে রাখলে তার প্রভাব আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনেও পড়তে পারে৷ তাই তার আগেই নেতৃত্বে নতুন মুখ আনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তৃণমূলের তরফে।

Abhishek Banerjee
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (ফাইল ছবি)

এই প্রসঙ্গে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক শাসক নেতা বলেন, “লোকসভায় কোথায় কোথায় সমস্যা হয়েছে, দল তা খুঁটিয়ে দেখেছে। অনেক জায়গায় মানুষ সরকারের বিরুদ্ধে নয়৷ কিন্তু স্থানীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ। তাই যাঁরা জনমুখী নন, মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন না, তাঁদের বদলানো ছাড়া উপায় নেই। এটা শাস্তি নয়, এটা রাজনৈতিক বাস্তবতা। ভোটের আগে ভুল শুধরে নিতে হবে, তবেই লড়াই সঠিক হবে।”

এখন প্রশ্ন হল, কোন কোন পুরসভা বা পুরনিগমে এই রদবদল হবে৷ কোথায় কোথায় চেয়ারম্যান বা ভাইস চেয়ারম্যান ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে সরে যাবেন৷ তৃণমূল সূত্রে খবর, 2024 সালের লোকসভা নির্বাচনের ফল বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, 75টি পুরসভা এলাকায় তৃণমূল বিজেপির তুলনায় পিছিয়ে ছিল। ওই 75টির মধ্যে অন্তত 50টি পুরসভায় চেয়ারম্যান বা ভাইস চেয়ারম্যান বদল প্রায় নিশ্চিত। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, সবচেয়ে বেশি বদল হতে পারে উত্তর 24 পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, বীরভূম ও বাঁকুড়ায়।

কিন্তু তৃণমূলের শীর্ষস্তর থেকে কেন রদবদলের বিষয়টি সরাসরি প্রকাশ্যে আনা হচ্ছে না? তেমনটা হলে তো বাংলার মানুষের কাছে বার্তা দেওয়া যেত যে তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব কোনোরকম অদক্ষতার সঙ্গে আপোস করে না৷ তাই অদক্ষ নেতাদের সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে৷

সূত্রের খবর, যাঁরা চেয়ারম্যান বা ভাইস চেয়ারম্যান পদে রয়েছেন, তাঁরা প্রত্য়েকেই নিজ নিজ এলাকায় হেভিওয়েট বলে পরিচিত৷ তাঁদের সরাসরি সরিয়ে দিলে ব্যাপারটা সম্মানজনক হবে না৷ সামনেই ভোট৷ তার আগে এমন সিদ্ধান্ত বিরূপ প্রভাবও ফেলতে পারে৷ তাছাড়া, পুরসভার চেয়ারম্যান বা ভাইস চেয়ারম্যান জয়ী কাউন্সিলরদের সমর্থনে হওয়া যায়৷ তাই তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব সরাসরি পদক্ষেপ না করে, ধীরে-নিঃশব্দে ও সম্মানজনকভাবে ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে পদত্যাগের মাধ্যমে বদল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

আরও পড়ুন -

  1. হাওড়া পুরনিগমের মুখ্য প্রশাসক পদে ইস্তফা, কারণ জানালেন সুজয় চক্রবর্তী
  2. রাজনীতির সঙ্গে আবেগেও দেউলিয়া বিজেপি, মহারাষ্ট্রের ঘটনা নিয়ে তোপ শশী পাঁজার
  3. ছাব্বিশের নির্বাচনে দক্ষিণ দিনাজপুরে 6 আসনই পাবে তৃণমূল, কর্মিসভায় দাবি চন্দ্রিমার

TAGGED:

HOWRAH MUNICIPAL CORPORATION
BENGAL ASSEMBLY ELECTIONS 2026
MAMATA BANERJEE
ABHISHEK BANERJEE
TRINAMOOL CONGRESS

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

কেশর চাষে নজির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের, বদলে যাবে পাহাড়ের আর্থিক পরিকাঠামো

অজয় নদই ছিল 'নো ম্যানস ল্যান্ড', ফের মার্কিন মর্টার উদ্ধার নিয়ে প্রাক্তন বায়ুসেনা অফিসার

বিহারের উন্নয়ন নিয়ে ভাবনাচিন্তার খোরাক মিলবে পটনার ব্যস্ততম মেরিন ড্রাইভে

ভিস্তিওয়ালা: কলকাতার ওলিগলিতে লুপ্তপ্রায় পেশা ও পেশাদারদের কথা

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.