রাজ্যসভায় শপথ নিলেন তৃণমূলের কোয়েল-রাজীব-মেনকা-বাবুল

সোমবার তৃণমূল থেকে নির্বাচিত এই চার সাংসদ রাজ্যসভায় সাংসদ হিসেবে শপথগ্রহণ করেন৷

সংসদে (বাঁদিক থেকে) বাবুল সুপ্রিয়, রাজীব কুমার, কোয়েল মল্লিক ও মেনকা গুরুস্বামী (নিজস্ব ছবি)
নয়াদিল্লি, 6 এপ্রিল: রাজ্যসভার সাংসদ হিসেবে সোমবার শপথ নিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের চারজন৷ এই চারজনের মধ্যে তিনজন প্রথমবার সংসদে পা রাখলেন৷ চতুর্থজন এর আগে লোকসভার সদস্য ছিলেন৷ এবার তিনি সংসদের উচ্চকক্ষের সদস্য হিসেবে শপথ নিলেন৷

গতমাসে পশ্চিমবঙ্গের পাঁচটি রাজ্যসভার আসনের ভোট ছিল৷ সংখ্যাতত্ত্বের বিচারে তৃণমূলের চারজন ও বিজেপির একজনের নির্বাচিত হওয়ার কথা ছিল৷ তৃণমূল চারজনকে মনোনয়ন দেয়৷ বিজেপিও একজনকে প্রার্থী করে৷ ফলে ভোটের প্রয়োজন পড়েনি৷ পাঁচজনই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতে যান৷

সোমবার তৃণমূল কংগ্রেস থেকে জয়ী কোয়েল মল্লিক, রাজীব কুমার, মেনকা গুরুস্বামী ও বাবুল সুপ্রিয় রাজ্যসভায় শপথ নেন৷ তৃণমূলের চারজন সাংসদের মধ্যে তিনজন রাজনীতিতে একেবারে নতুন৷ কোয়েল মল্লিক এসেছেন অভিনয় জগত থেকে৷ রাজীব কুমার অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস৷ গত 31 জানুয়ারি তিনি পশ্চিমবঙ্গের ভারপ্রাপ্ত ডিজিপি-র পদ থেকে অবসর নেন৷

অন্যদিকে মেনকা গুরুস্বামী একজন আইনজীবী৷ আইনি জগত থেকে তিনি সংসদের উচ্চকক্ষে প্রবেশ করলেন৷ তবে তাঁর সাংসদ হিসেবে শপথ নেওয়ার পর অন্য একটি নজির তৈরি হল দেশের সংসদীয় রাজনীতির জগতে৷ কারণ, তিনি প্রথম সমকামী হিসেবে সাংসদ হলেন৷

স্বামী নিশপাল সিং রানে ও ছেলে কবীরের সঙ্গে সাংসদ কোয়েল মল্লিক৷ সোমবার রাজ্যসভায়৷ (সোশাল মিডিয়া)

এছাড়াও শপথ নিয়েছেন বাবুল সুপ্রিয়৷ তিনি যদিও রাজনীতিতে নতুন নয়৷ 2014 সাল থেকে রাজনীতির ময়দানে রয়েছেন বহু জনপ্রিয় গানের গায়ক বাবুল৷ 2014 সালে তিনি আসানসোল থেকে জিতে সাংসদ হন৷ 2019 সালেও তিনি ওই কেন্দ্র থেকে জেতেন৷ সেই সময় তিনি ছিলেন বিজেপিতে৷ 2014 সাল থেকে 2021 সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মন্ত্রী পরিষদের সদস্যও ছিলেন৷

2021 সালের মাঝামাঝি তিনি বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেন৷ পরে বালিগঞ্জ বিধানসভা আসন থেকে উপ নির্বাচনে জিতে তিনি বিধায়ক হন৷ জায়গা পান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্ত্রিসভায়৷ মন্ত্রিত্ব ও বিধায়ক পদ ছেড়ে তিনি এবার রাজ্য়সভার সদস্য হলেন৷ লোকসভার পর রাজ্যসভার সাংসদও হলেন তিনি৷

সংসদে স্বপরিবারে তৃণমূলের সাংসদ কোয়েল মল্লিক৷ সোমবার৷ (সোশাল মিডিয়া)

এদিকে এদিন শপথ নেওয়ার পর সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিক৷ তিনি লিখেছেন, "আজ আমি রাজ্যসভার সদস্য হিসেবে শপথ নিতে পেরে সম্মানিত বোধ করছি। বাংলার মানুষের সেবা করার এই সুযোগ পেয়ে আমি কৃতজ্ঞ।" অভিনেত্রী তাঁর পোস্টে আরও যোগ করেছেন, "এক নতুন পথচলা শুরু হল আজ থেকে। আমি সর্বোচ্চ চেষ্টা করব নিজের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করার। আপনাদের সকলের আশীর্বাদ প্রার্থনা করি।" পোস্টের শেষে একটি নমস্কারের ইমোজি এবং জাতীয় পতাকার ইমোজি-সহ হ্যাশট্যাগ জয়হিন্দ ব্যবহার করেছেন তিনি।

সোশাল মিডিয়ায় শপথগ্রহণের মুহূর্তের মোট চারটি ছবি শেয়ার করেছেন কোয়েল। এই অতি বিশেষ দিনটিতে তাঁকে দেখা গিয়েছে একেবারে আদ্যোপান্ত বাঙালি ঘরানার স্নিগ্ধ সাজে। পরনে ছিল একটি ছিমছাম অথচ রুচিশীল লাল পাড় সাদা শাড়ি এবং লাল রঙের ব্লাউজ। গলায় ছিমছাম হার, হাতে বালা এবং মুখে সেই চিরপরিচিত মিষ্টি হাসি। প্রথম ছবিতে তাঁকে সংসদ ভবনের ঐতিহ্যবাহী করিডোরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে।

সংসদে তৃণমূলের সাংসদ কোয়েল মল্লিক৷ সোমবার৷ (সোশাল মিডিয়া)

দ্বিতীয় ছবিতে রাজ্যসভার সোনালি অক্ষরে লেখা নামফলকের সামনে স্বামী প্রখ্যাত প্রযোজক নিসপাল সিং রানে এবং শিশুপুত্র কবীরের সঙ্গে ক্যামেরাবন্দি হয়েছেন তিনি। বাকি দুটি ছবিতে পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্য এবং অন্যান্য শুভানুধ্যায়ীদের সঙ্গে সংসদের ভেতরে ও বাইরে হাসিমুখে পোজ দিয়েছেন নবনির্বাচিত সাংসদ।

আরও পড়ুন -

