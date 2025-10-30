ETV Bharat / politics

বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ধর্ষণ-হুমকিতে অভিযুক্ত কাউন্সিলরকে বহিষ্কার তৃণমূলের

রামপুরহাট থানায় বুধবার অভিযোগ দায়ের করেন নির্যাতিতা তরুণী৷ বৃহস্পতিবার তৃণমূল ওই নেতাকে বহিষ্কার করল৷

Representative Image
প্রতীকী ছবি (ইটিভি ভারত)
রামপুরহাট (বীরভূম), 30 অক্টোবর: বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাস, হুমকি ও ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে রামপুরহাট শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি তথা কাউন্সিলর প্রিয়নাথ সাউ ওরফে টিঙ্কুর বিরুদ্ধে৷ রামপুরহাট থানায় এই নিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন নির্যাতিতা তরুণী৷ তার পরই রামপুরহাট পুরসভার 8 নম্বর ওয়ার্ডের দু’বারের কাউন্সিলর প্রিয়নাথকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বহিষ্কার করল তৃণমূল৷

বৃহস্পতিবার তাঁকে বহিষ্কারের ঘোষণা করেন বীরভূম জেলা তৃণমূলের চেয়ারপার্সন তথা স্থানীয় বিধায়ক এবং পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার আশিস বন্দ্যোপাধ্য়ায়৷ এদিন রামপুরহাটে তৃণমূলের কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেন এই তৃণমূল নেতা৷ সেখানে তিনি বলেন, "রাজ্য নেতৃত্ব এই নিয়ে আলোচনার পর সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে রামপুরহাট শহর তৃণমূলের কংগ্রেসের সহ-সভাপতি প্রিয়নাথ সাউকে অনির্দিষ্টকালের জন্য তৃণমূল কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার করা হল।’’

বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ধর্ষণ-হুমকিতে অভিযুক্ত কাউন্সিলরকে বহিষ্কার তৃণমূলের (ইটিভি ভারত)

আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলেন, ‘‘দলীয় শৃঙ্খলাকে না-মেনে যদি কোনও ব্যক্তি কোনও গুরুতর অভিযোগে অভিযুক্ত হন, দল তাঁকে রেয়াত করবে না। স্বাভাবিকভাবেই এই অভিযোগ গুরুতর আকার নেওয়ার পরে দল এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাঁকে দলের সমস্ত পদ থেকে অপসারিত করা হচ্ছে এবং দলীয় পদ থেকে তাঁকে অনির্দিষ্টকালের জন্য সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে৷ বহিষ্কার করা হচ্ছে।"

TMC Expels Councillor
প্রিয়নাথ সাউকে বহিষ্কারের জন্য তৃণমূলের সাংবাদিক বৈঠক৷ (নিজস্ব ছবি)

তৃণমূল কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে হুমকি ও ধর্ষণের অভিযোগ

নির্যাতিতা তরুণীর অভিযোগ, 2015 সালে ভোটার তালিকায় নাম তুলতে গিয়ে ওই কাউন্সিলর প্রিয়নাথ সাউ ওরফে টিঙ্কুর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। টিঙ্কু তাঁকে ভোটার তালিকায় নাম তোলার জন্য সাহায্যের আশ্বাস দেন। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে নির্যাতিতা তরুণীকে একাধিক দিন নিজের বাড়িতে ডাকেন। এরপর তাঁকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে দিনের পর দিন শারীরিক সম্পর্ক করেন৷ তরুণী বিয়ে করতে বললে টিঙ্কু অস্বীকার করেন। তরুণীর দাবি, তিনি গর্ভবতী হয়ে পড়েন ও এক সন্তানের জন্ম দেন।

TMC Expels Councillor
মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহর সঙ্গে রামপুরহাট পুরসভার কাউন্সিলর প্রিয়নাথ সাউ ওরফে টিঙ্কু৷ (ফাইল ছবি)

যদিও টিঙ্কু আগে থেকেই বিবাহিত ছিলেন৷ রামপুরহাট থানায় দায়ের করা অভিযোগে তরুণী জানিয়েছেন, মুখ খুললে তাঁকে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকিও দেন টিঙ্কু৷ তবে এই নিয়ে ওই কাউন্সিলরের কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি৷ সূত্রের খবর, আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজ্যের কারামন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহার ঘনিষ্ঠ অভিযুক্ত ওই কাউন্সিলর প্রিয়নাথ সাউ।

TMC Expels Councillor
আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে রামপুরহাট পুরসভার কাউন্সিলর প্রিয়নাথ সাউ ওরফে টিঙ্কু৷ (নিজস্ব ছবি)

এদিকে বুধবার রামপুরহাট থানায় ওই অভিযোগ দায়ের করেন ওই তরুণী৷ অভিযোগ দায়েরের পর তদন্তের অগ্রগতি কী হল, এই বিষয়ে মুখ খুলতে নারাজ পুলিশ৷ অন্যদিকে এই নিয়ে রামপুরহাটে রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়তে শুরু করেছে৷ বিরোধীরা তৃণমূলের বিরুদ্ধে এই নিয়ে সরব হয়েছেন৷

TMC EXPELS COUNCILLOR
প্রিয়নাথ সাউ (নিজস্ব ছবি)

