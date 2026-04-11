কিসের দুশ্চিন্তা ! শুধু পরীক্ষার সময় নয়, সারা বছর পড়াশোনা করি: দেবাশিস কুমার

কিসের দুশ্চিন্তা ! শুধু পরীক্ষার সময় নয়, সারা বছর পড়াশোনা করি: দেবাশিস কুমার
ইটিভি ভারতের স্পষ্টকথার মুখোমুখি রাসবিহারী কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী দেবাশিস কুমার ৷ শুনলেন মনোজিৎ দাস ও সমসের আলি ৷
Published : April 11, 2026 at 8:50 PM IST
কলকাতা, 10 এপ্রিল: অতীতে রাসবিহারী কেন্দ্রে কংগ্রেসের দাপট ছিল নজরকাড়া । তবে পরবর্তীতে কংগ্রেসের সেই ক্ষমতা গিয়েছে তৃণমূলের দিকে ৷ কিন্তু সাম্প্রতিক কয়েকটা নির্বাচনের ফলাফল দেখলে বোঝা যায় এখানে শাসকের ঘাড়ের কাছে নিঃশ্বাস ফেলছে বিজেপি । এবার এখানে পদ্মপ্রার্থী স্বপন দাশগুপ্ত। তাঁর বিরুদ্ধে লড়ছেন শাসকদলের দেবাশিস কুমার । ইটিভি ভারতের স্পষ্টকথার মুখোমুখি বিদায়ী বিধায়ক ৷
প্রশ্ন: ভোটের তো হাতে গোনা কয়েকদিন বাকি । প্রচার কেমন চলছে ?
দেবাশিস কুমার: আমি আমার সাধ্যমত, সকাল-বিকেল দু'বেলা প্রচার করছি ।
প্রশ্ন: প্রচারে কেমন সাড়া পাচ্ছেন ? মানুষের অভাব, অভিযোগ নিয়ে কী বলবেন ?
উত্তর: মানুষের অভাব থাকবে না এমনটা হতে পারে না । আমারও অভাব আছে, মানুষের আছে । পাঁচ বছরে আমি যা যা কাজ করেছি সেটা আগামিদিনে আরও বড় পরিসরে, আরও বেশি করে করতে হবে ৷
প্রশ্ন: বিধায়ক হিসেবে আপনার কেন্দ্রের চার-পাঁচটি বড় কাজ বলুন, যা মানুষের মন ছুঁয়েছে ?
উত্তর: মানুষের মন ছুঁয়ে যাওয়ার মতো কোনও কাজ করতে পেরেছি কিনা সেটা মানুষই ভালো বলতে পারবে ৷ তবে জোর দিয়ে একটা কথা বলতে পারি, নিষ্ঠার সঙ্গে 24 ঘন্টা 365 দিন মানুষের পাশে থেকেছি ।
প্রশ্ন: আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপি প্রার্থী স্বপন দাশগুপ্ত । লড়াই কতটা কঠিন হবে ?
উত্তর: প্রার্থীর সঙ্গে লড়াই নয়, লড়াই দলের সঙ্গে দলের । যেই প্রার্থী হন তাতে কোনও অসুবিধা নেই । আমার দল আমায় প্রার্থী করেছে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল অন্যদের প্রার্থী করেছে । যাঁকে পছন্দ করবে মানুষ, তাঁকে ভোট দেবে ৷
প্রশ্ন: ভোটে এসআইআর এর কতটা প্রভাব পড়তে পারে ?
উত্তর: মনে রাখবেন, আমরা এসআইআর এর বিরোধী নই । আমাদের বক্তব্য একটাই, 2002 সালে এসআইআর করতে দু'বছর সময় লেগেছিল । এখন দু'মাসের মধ্যে এসআইআর করার এত তাড়া কিসের ! যে মানুষগুলো 40-50 বছর ধরে ভোট দিয়ে আসছেন, তাদের শুনানিতে ডাকা অথবা বিচারাধীন করে দেওয়া, এটা কতটা শোভনীয় ? তাছাড়া এই ভোটার লিস্টের ভিত্তিতেই তো লোকসভা ভোট হয়েছে, সেই অর্থে তাহলে তো প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচন নিয়েও প্রশ্ন উঠবে ৷ মোদ্দা কথা, এসআইআর এর নামে এত তাড়াহুড়ো করাটা ভুল হয়েছে ৷ মানুষকে যেভাবে হয়রানির করা হল, ভোটে মানুষ নিশ্চয়ই তার জবাব দেবে ।
প্রশ্ন: ভোটের মুখে ফের সামনে আসছে আরজি কর কাণ্ড ৷ সার্বিকভাবে রাজ্যের নারী নিরাপত্তা নিয়ে আপনার কী বক্তব্য ?
উত্তর: আমার রাজ্যে যিনি প্রধান তিনি একজন নারী । ফলে নারী যেখানে প্রধানের ভূমিকায় সেখানে মেয়েরা সুরক্ষিত থাকবে, এটাই কাম্য ৷ বাংলাতে সেটাই হচ্ছে ৷ নারীরা সুরক্ষিত আছেন ।
প্রশ্ন: দীর্ঘ সময় ধরে কলকাতা পুরসভার কাউন্সিলর পদে রয়েছেন ৷ সেই সূত্রে মেয়র পারিষদও ৷ একই সঙ্গে বিধায়কও ৷ তুল্যমূল্য বিচারে কোনটা বেশি ভালোলাগার জায়গা?
উত্তর: যেহেতু আমি কাউন্সিলর পদেও আছি তাই সরাসরি মানুষকে পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার সুযোগ পেয়ে থাকি ৷ অন্যদিকে বিধায়কের কাজ নিজের বিধানসভা এলাকার উন্নয়ন বা এ ব্যাপারে বিধানসভার বিভিন্ন আলোচনায় অংশ নিয়ে মানুষের কথা তুলে ধরা ৷ তবে সরাসরি মানুষের হাতে পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার নিরিখে যে সন্তুষ্টি কাজ করে সেটা কাউন্সিলর হিসেবেই বেশি পাওয়া যায় ৷
প্রশ্ন: ফের জয়ী হলে এলাকার উন্নয়নে আগামী পাঁচ বছরে আপনার কী প্ল্যানিং?
উত্তর: আমি চাই আমার বিধানসভা কেন্দ্রের মানুষ মাথা উঁচু করে বলুক, আমি রাজবিহারী কেন্দ্রের বাসিন্দা । সাধ্যমতো মানুষের কাজ করব, মানুষের পাশে থাকব ৷
প্রশ্ন: মানুষকে পরিষেবা দেওয়ার দিক থেকে বিধায়ক হিসেবে কি আপনি সন্তুষ্ট ?
উত্তর: সন্তুষ্টির জায়গা নেই ৷ আজকে যেখানে শেষ করি কাল তার পর থেকে শুরু করতে হবে । প্রতিদিনের লড়াই, প্রতিদিন চলছে । আরও ভালো, আরও ভালো, আরও ভালো করতে হবে ।
প্রশ্ন: ভোটে প্রতিটি দল নিজের মতাদর্শ প্রচার করে, ভোটারদের ভোটদানের আগে কী কী খেয়াল রাখা উচিত বলে মনে করেন ?
উত্তর: মানুষ ভোট দিক কর্মের ভিত্তিতে । যাঁরা মানুষের সেবা করে, বছরভর মানুষের পাশে থাকে, তাঁদেরই ভোট পাওয়া উচিত ৷ এটা আমাদের দল বলে । আমিও বলি ।
প্রশ্ন: কাজের নিরিখে আপনি ভোটারদের ভোটদানের কথা বলছেন, কিন্তু কাজ করেও পরাজয় বা খারাপ ফলের নজির রয়েছে !
উত্তর: মুশকিল হল, শুধু কাজ করলে হবে না ৷ মানুষের কাছে কাজের সুফল পৌঁছে দিতে হবে, ক্ষেত্র বিশেষে মানুষকে বোঝাতেও হবে ৷ না হলে ভুল বোঝাবুঝির জায়গা তৈরি হয় ৷
প্রশ্ন: মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের প্রভাব পড়েছে জ্বালানি তেল ও গ্যাসের ক্ষেত্রে । এই সংকটকে কীভাবে দেখছেন বা প্রচারে এ নিয়ে কোনও বার্তা দিচ্ছেন ?
উত্তর: কেন্দ্রে যে সরকার আছে, যুদ্ধের পরিস্থিতির পূর্বাভাস তো আগে থেকেই তাঁদের কাছে ছিল ৷ তারা সময় মতো ব্যবস্থা করলে সাধারণ মানুষকে আজকে গ্যাস নিয়ে উদ্বেগের মধ্যে পড়তে হত না ৷ প্রচারে গিয়ে দেখছি, মানুষ গ্যাস সিলিন্ডার জোগাড় করে দেওয়ার কথা বলছেন ! এমনকী গ্যাসের দাম বৃদ্ধির ফলে অটো ভাড়াও বাড়ছে ৷ এতে সবচেয়ে বেশি অসুবিধায় পড়ছে সাধারণ মানুষ ৷
প্রশ্ন: ভোটের ফলাফল নিয়ে কী বলবেন ?
উত্তর: আমি তো পরীক্ষার সময় পড়াশোনা করে পরীক্ষা দিচ্ছি না । আমি সারা বছর পড়াশোনা করি । তাই অত্যন্ত কনফিডেন্ট । পড়াশোনা করা ছাত্র, পরীক্ষার হলে ভালো রেজাল্টই করে ৷
