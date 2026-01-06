গৌড়বঙ্গে নজরে পরিযায়ীরা, অভিষেকের মালদার সভায় 5 হাজার শ্রমিককে হাজির করছে তৃণমূল

গৌড়বঙ্গে নজরে পরিযায়ীরা, অভিষেকের মালদার সভায় 5 হাজার শ্রমিককে হাজির করছে তৃণমূল
7 ও 8 জানুয়ারি গৌড়বঙ্গের তিন জেলা সফরে আসছেন অভিষেক ৷ প্রথম দিন দুই দিনাজপুরে কর্মসূচি রয়েছে তাঁর ৷
Published : January 6, 2026 at 8:03 PM IST
মালদা, 6 জানুয়ারি: কোথাও 'ভূত', কোথাও চা বাগান, কোথাও আবার পরিযায়ী শ্রমিক ৷ তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নজরে এখন এলাকাভিত্তিক ইস্যু ৷ প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁর নিশানায় এসআইআর এবং কেন্দ্রীয় সরকার ৷ ঘাসফুল শিবিরের সেকেন্ড ইন কম্যান্ডের এহেন প্ল্যানিং-এ পরিষ্কার, ছাব্বিশের নির্বাচনে স্থানীয় ইস্যুগুলিকেও সামনে তুলে আনার কৌশল নিয়েছে রাজ্যের শাসকদল ৷
7 ও 8 জানুয়ারি গৌড়বঙ্গের তিন জেলা সফরে আসছেন ডায়মন্ডহারবারের সাংসদ ৷ প্রথম দিন দুই দিনাজপুরে কর্মসূচি রয়েছে তাঁর ৷ প্রথমে উত্তর দিনাজপুরের ইটাহারে রোড শো করবেন তিনি ৷ ইটাহারের চৌমাথায় একটি জনসভাও করবেন ৷ তেমনটাই জানিয়েছেন সেখানকার তৃণমূল বিধায়ক মোশারফ হোসেন ৷ সেখান থেকে তিনি চলে যাবেন দক্ষিণ দিনাজপুরে ৷ সেখানে পতিরামের পরিযায়ী শ্রমিক অসিত সরকারের বাড়িতে যাওয়ার কথা রয়েছে তাঁর ৷
পেশায় পরিযায়ী শ্রমিক অসিতবাবু মহারাষ্ট্রে কাজ করতে গিয়েছিলেন ৷ বাংলাদেশি তকমা দিয়ে তাঁকে জেলে পাঠিয়েছিল সেখানকার সরকার ৷ সাত মাস সংশোধনাগারে থাকার পর ছাড়া পান তিনি ৷ অসিতবাবুর বাড়িতেই অভিষেক দেখা করতে পারেন এসআইআর আতঙ্কে মৃত কুমারগঞ্জের বাসিন্দা ওসমান মণ্ডলের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ৷ সেখান থেকে মালদায় এসে রাত্রিবাস করার কথা রয়েছে তাঁর ৷ পরদিন তিনি পুরাতন মালদার জলঙ্গা গ্রামের ময়দানে একটি সভা করবেন ৷
তিন জেলাতেই তিনি দলীয় বিএলএদের সঙ্গে কথা বলবেন বলে ঠিক রয়েছে ৷ একইসঙ্গে মালদার সভায় বিজেপি শাসিত রাজ্যে কাজে গিয়ে হেনস্তার শিকার হওয়া পরিযায়ী শ্রমিকদের সঙ্গেও কথা বলবেন তিনি ৷ জনসভার মঞ্চকে র্যাম্প বানিয়ে সেখানে পরিযায়ী শ্রমিকদের হাঁটানোও হতে পারে ৷ ঠিক যেভাবে বারুইপুরে হাঁটানো হয়েছিল ভোটার তালিকায় মৃত বলে উল্লেখ থাকা তিনজনকে ৷ আলিপুরদুয়ারের র্যাম্পে হেঁটেছিলেন চা বাগানের শ্রমিকরা ৷
যুব তৃণমূলের মালদা জেলা সভাপতি প্রসেনজিৎ দাস জানিয়েছেন, “জলঙ্গার সভায় প্রায় পাঁচ হাজার পরিযায়ী শ্রমিক উপস্থিত থাকবেন ৷ তাঁদের বিভিন্ন সমস্যার কথা শুনবেন আমাদের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ৷” প্রায় একই কথা জানিয়েছেন দলের জেলা মুখপাত্র আশিস কুণ্ডু ৷ বলেছেন, “জেলার প্রতিটি ব্লক থেকে 300 জন করে পরিযায়ী শ্রমিককে নিয়ে আসার জন্য ব্লক নেতৃত্বকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ এই সভা থেকে আমাদের সেনাপতি পরিযায়ী শ্রমিকদের উদ্দেশে কী বার্তা দেন তা জানার জন্য সবাই মুখিয়ে রয়েছেন ৷ সভায় প্রতিটি ব্লকের নেতা-কর্মীরাও উপস্থিত থাকবেন ৷ তবে সেদিন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দলীয় নেতৃত্বের সঙ্গে আলাদাভাবে কোনও বৈঠক করবেন কি না তা এখনও আমরা জানি না ৷”
রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের বক্তব্য, এবারের নির্বাচনে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত জেলাগুলিকে বিশেষ প্রাধান্য দিচ্ছে তৃণমূল ৷ বিশেষ করে মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলাকে নিশানা করেছেন দলের শীর্ষ নেতারা ৷ মুর্শিদাবাদে হুমায়ুন কবীর এবার তাঁদের কতটা বেগ দিতে পারেন, তা নিয়ে এখনও নিশ্চিত নন তাঁরা ৷ তবে ভোটের মুখে মৌসম নুরের দলত্যাগ মালদা জেলায় তাঁদের ক্ষেত্রে বিড়ম্বনার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে ৷ এর সঙ্গে রয়েছে মিম ও এসএফআই-এর মাথা গলানোর চেষ্টা ৷ এসবই এবারের সফরে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করবেন অভিষেক ৷
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক তৃণমূলের এক জেলাস্তরের অন্যতম নেতা বলেন, “এবারের ভোটে হুমায়ুন কবীর মালদা জেলায় প্রার্থী দিলেও কিছু করতে পারবেন না ৷ এই জেলার মানুষ তাঁকে সেভাবে চেনে না ৷ এসএফআই কিংবা মিম নিয়েও আমরা বিন্দুমাত্র চিন্তিত নই ৷ তবে মৌসমের দলবদল এই জেলায় অবশ্যই একটা ফ্যাক্টর ৷ ভুললে চলবে না, মালদা জেলায় তৃণমূলের এই রমরমার পিছনে মৌসমের অবদান সবচেয়ে বেশি ৷ নিজে যখন জেলা সভানেত্রীর দায়িত্বে ছিলেন, জেলার প্রতিটি প্রান্তে শক্তিশালী সংগঠন তৈরি করেছিলেন ৷ সেই সংগঠন পরে আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে ৷ তিনি কংগ্রেসে ফিরে গিয়েছেন ৷ যতদূর জানা যাচ্ছে, উত্তর মালদায় কংগ্রেস সংগঠনের দায়িত্ব তাঁর হাতে দেওয়া হতে পারে ৷ সেক্ষেত্রে তিনি যদি আমাদের সংগঠন ভাঙার খেলায় নামেন, তাহলে কী হবে এখনই বলা যাচ্ছে না ৷ আশা করি, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় মালদায় এসে দলীয় নেতৃত্বকে এনিয়ে কোনও বিশেষ নির্দেশ দিয়ে যাবেন ৷”