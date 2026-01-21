মিঠুন কীভাবে নীলবাতি লাগানো গাড়ি ব্যবহার করেন ? প্রশ্ন তৃণমূলের

মিঠুন কীভাবে নীলবাতি লাগানো গাড়ি ব্যবহার করেন ? প্রশ্ন তৃণমূলের
সাংবাদিকদের প্রশ্নের কোনও উত্তর না-দিয়েই গাড়িতে উঠে পড়েন মিঠুন চক্রবর্তী ৷ তবে তাঁর গাড়িতে নীলবাতি ব্যবহার নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে ।
বোলপুর, 21 জানুয়ারি: বিজেপি নেতা তথা অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী কিভাবে নীলবাতি লাগানো গাড়ি ব্যবহার করেন ? প্রশ্ন তৃণমূল কংগ্রেসের । তাঁদের দাবি, তারকা বিজেপি নেতা সরকারি কোনও পদেও নেই ৷ তা সত্ত্বেও দেখা গিয়েছে নীলবাতি লাগানো গাড়িতে চড়ে বীরভূমে জনসভায় যোগ দেন মিঠুন ৷ এই প্রসঙ্গে তাঁকে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেন, "আপনি নীলবাতি লাগানো গাড়ি কীভাবে ব্যবহার করেন ?" তার কোনও উত্তর না-দিয়েই গাড়িতে উঠে পড়েন মিঠুন চক্রবর্তী ৷ তবে তাঁর এই নীলবাতি ব্যবহার নিয়ে রীতিমতো বিতর্ক তৈরি হয়েছে ।
তৃণমূলের বীরভূম জেলার মুখপাত্র জামশেদ আলি খান বলেন, "কীভাবে ব্যবহার করেন নীলবাতি ! কেন্দ্রের আইন আছে । আর কেন্দ্রে বিজেপির সরকার । মিঠুন চক্রবর্তী বিজেপি নেতা বলেই কি নিয়ম ভাঙতে পারেন ? রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী হাতে হাতে টাকা নিয়েছেন, তাও বিজেপি বিরোধীদের পিছনে ইডি-সিবিআই পড়ে আছে ৷ এই ভাবেই সরকারি কোনও পদে না-থেকেও মিঠুন চক্রবর্তী নীলবাতি গাড়ি নিয়ে বিজেপির সভায় যোগ দিচ্ছেন ৷ সংবিধান মানে না বিজেপি ।"
বীরভূমের সিউড়ি বিধানসভার গোয়ালিয়ারা ফুটবল মাঠে বিজেপির 'পরিবর্তন সংকল্প সভা'য় যোগ দিয়েছিলেন অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী ৷ তিনি বিজেপির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ৷ সভায় যোগ দেওয়ার আগে তিনি বোলপুরে একটি বেসরকারি হোটেলে ছিলেন । সেখান থেকে নীলবাতি গাড়িতে চড়ে, কেন্দ্রীয় বাহিনীর (সিআইপিএফ) ঘেরাটোপে সিউড়িতে সভায় যোগ দিতে যান তিনি ।
মিঠুন চক্রবর্তী কীভাবে নীলবাতি লাগানো গাড়ি ব্যবহার করতে পারেন ? এই নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে তৃণমূল কংগ্রেস ৷ রাজ্যের শাসকদল এই প্রশ্ন তোলার পরই এদিন সাংবাদিকরা মিঠুন চক্রবর্তীকে এই একই প্রশ্ন করেন ৷ তাঁরা বলেন, "দাদা আপনি কীভাবে নীলবাতি গাড়ি ব্যবহার করেন ?" এই প্রশ্নের কোনও উত্তর না-দিয়েই গাড়িতে উঠে যান অভিনেতা ৷
এই প্রসঙ্গে সিপিআইএমের বীরভূম জেলা সম্পাদক গৌতম ঘোষ বলেন, "আইন ভাঙা তো বিজেপি শেখায় ৷ তারা সংবিধান মানে না ৷ নীলবাতি শুধু নয়, সব রকম বেআইনি কার্যকলাপকে বুক ফুলিয়ে করে চলেছে ৷ বেআইনিটাই নিয়ম বানিয়ে ফেলেছে ৷"
যদিও বিজেপির বীরভূম সাংগঠনিক জেলা সভাপতি উদয়শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "তৃণমূলের ক'টা নেতা নীলবাতি লাগিয়ে, পুলিশি নিরাপত্তা নিয়ে ঘোরে সেটার হিসাব দিক ৷ ছোট-বড় সব নেতার নিরাপত্তায় পুলিশ, আর থানায় পুলিশ নেই ৷ ওদের নেতারা বেআইনি ভাবে নীলবাতি লাগিয়ে ঘুরে বেড়ায় ।"
প্রসঙ্গত, লালবাতি ও নীলবাতি গাড়ি ব্যবহারের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় যানবাহন আইন 1989 রয়েছে । তা 2017 সালে সংশোধন হয় ৷ তাতে স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ রয়েছে, কোনও ভাবেই বাতির অপব্যবহার করা যাবে না ৷ করলে তা জরিমানাযোগ্য ও দণ্ডনীয় অপরাধ ।