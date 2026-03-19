ঘরের মেয়ে ভবানীপুরে! শুভেন্দুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মমতার জন্য নয়া স্লোগান তৃণমূলের

ঘরের মেয়ে ভবানীপুরে! শুভেন্দুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মমতার জন্য নয়া স্লোগান তৃণমূলের
এবার ভবানীপুরে তৃণমূলের প্রার্থী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷ তাঁর বিরুদ্ধে বিজেপির প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারী৷
Published : March 19, 2026 at 8:36 PM IST
কলকাতা, 19 মার্চ: একুশের পর ছাব্বিশেও মুখোমুখি লড়াইয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় ও শুভেন্দু অধিকারী৷ পাঁচবছর আগে পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রামের দ্বৈরথে শেষ হাসি হেসেছিলেন শুভেন্দু৷ সেই পরিস্থিতি যাতে এবার কলকাতার ভবানীপুরে তৈরি না-হয়, তার জন্য এখন থেকেই কোমর বেঁধে নেমে পড়েছে তৃণমূল৷ তৈরি হয়েছে নয়া স্লোগান, ‘উন্নয়ন ঘরে ঘরে, ঘরের মেয়ে ভবানীপুরে’।
বৃহস্পতিবার ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত আটটি ওয়ার্ডের কাউন্সিলরদের নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করে তৃণমূল নেতৃত্ব। সেখানেই তৃণমূলের এই নতুন স্লোগানের বিষয়টি সামনে আনা হয় বলে জানা গিয়েছে৷
তৃণমূল সূত্রের খবর, এই বৈঠকে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে বিজেপি বা বিরোধী শিবিরের কোনও প্ররোচনায় পা দেওয়া যাবে না। পরিবর্তে জোর দিতে হবে ডোর-টু-ডোর অর্থাৎ বাড়ি বাড়ি প্রচারে। প্রয়োজনে একই বাড়িতে বারবার যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কর্মীদের। বিশেষ করে ভবানীপুর এলাকার বহুতলগুলিতে পৌঁছানোর জন্য কাউন্সিলরদের বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।
বৈঠক চলাকালীন খোদ তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও ফোনে কয়েকবার খোঁজখবর নেন এবং প্রচারের গতিপ্রকৃতি নিয়ে নির্দেশ দেন। দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ওয়ার্ডভিত্তিক ছোট ছোট কর্মিসভা হবে এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে কেন্দ্রীয়ভাবে কিছু সভা ও মিছিল করবেন।
অন্যদিকে, বৃহস্পতিবার থেকেই ভবানীপুরে প্রচার অভিযান শুরু করে দিয়েছেন বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারী। প্রচারে নেমেই তিনি জয়ের ব্যাপারে 100 শতাংশ আত্মবিশ্বাসী। শুভেন্দুর দাবি, এবারের লড়াইয়ে কোনও চ্যালেঞ্জ নেই এবং তিনি কমপক্ষে 25 হাজার ভোটের ব্যবধানে জয়ী হবেন। তৃণমূল নেত্রীর নাম না-করে তিনি অভিযোগ করেন, এখানকার সাধারণ মানুষ এবং ব্যবসায়ীরা বর্তমান শাসকের অত্যাচারে অতিষ্ঠ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁকে পাঠিয়েছেন সাধারণ মানুষকে ‘মুক্তি’ দিতে। শুভেন্দুর এই আক্রমণাত্মক মেজাজ এবং তৃণমূলের নিবিড় প্রচারের কৌশল — দুইয়ে মিলে ভবানীপুর এখন সরগরম।
উল্লেখ্য, 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের কেন্দ্র ভবানীপুর ছেড়ে নন্দীগ্রামে শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে লড়তে গিয়েছিলেন। সেই হাইভোল্টেজ লড়াইয়ে শেষমেশ শুভেন্দু অধিকারী 1956 ভোটে জয়ী হন৷ পরবর্তীকালে উপনির্বাচনে ভবানীপুর থেকে রেকর্ড ভোটে জিতে বিধানসভায় ফেরেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু এবার সরাসরি সাধারণ নির্বাচনে ভবানীপুরেই শুভেন্দু প্রার্থী হওয়ায় লড়াইয়ের সমীকরণ বদলে গিয়েছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, তৃণমূল এবার এক ইঞ্চি জমিও ছাড়তে নারাজ। সে কারণেই ‘ঘরের মেয়ে’ আবেগ ও এলাকার উন্নয়নের খতিয়ান নিয়ে প্রতিটি ভোটারের দরজায় পৌঁছাতে চাইছে ঘাসফুল শিবির।
আগামী 23 এবং 29 এপ্রিল দুই দফায় বাংলায় নির্বাচন সম্পন্ন হবে এবং ফল ঘোষণা হবে 4 মে। ভবানীপুরের এই মেগা ফাইট ঘিরে এখন টানটান উত্তেজনা রাজনৈতিক মহলে। একদিকে শুভেন্দুর জয় নিয়ে হুঙ্কার, আর অন্যদিকে তৃণমূলের সংযত অথচ নিবিড় প্রচার কৌশল — শেষ পর্যন্ত ভবানীপুরের রায় কার পক্ষে যায়, সেটাই এখন দেখার।