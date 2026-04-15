বাউলের সুরে ভোটের ডাক! নববর্ষে মগরাহাট পশ্চিমে অভিনব প্রচারে তৃণমূল প্রার্থী
বাংলার মাটি ও মানুষের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের জন্য প্রচারে তার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকেই সবচেয়ে বড় হাতিয়ার করেছেন তৃণমূল প্রার্থী শামিম আহমেদ ।
Published : April 15, 2026 at 6:01 PM IST
মগরাহাট, 15 এপ্রিল: বাংলা নববর্ষের প্রথম দিন ৷ আজ পয়লা বৈশাখ । বাঙালির জীবনে এই দিনটি শুধু নতুন বছরের সূচনাই নয়, বরং আবেগ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের এক অনন্য মেলবন্ধন । আর এই বিশেষ দিনকেই হাতিয়ার করে অভিনব প্রচারে নামলেন মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী শামিম আহমেদ । রাজনৈতিক প্রচারের প্রচলিত ধারা থেকে সরে এসে তিনি বেছে নিলেন বাংলার মাটি ও মানুষের আত্মার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা বাউল গানের পথ ।
বুধবার সকাল থেকেই মগরাহাট পশ্চিমের বিভিন্ন এলাকায় দেখা যায় এক অন্যরকম দৃশ্য । ঢাক-করতালের তালে, একতারা হাতে বাউল শিল্পীরা গাইছেন বাংলার মাটির গান, আর সেই সুরের মূর্ছনায় ভেসে যাচ্ছেন এলাকার মানুষজন । এই সাংস্কৃতিক আবহেই জনসংযোগে বেরিয়ে পড়েন তৃণমূল প্রার্থী শামিম আহমেদ । তাঁর সঙ্গে ছিলেন বাউল সম্প্রদায়ের একাধিক শিল্পী, যাঁরা গানের মাধ্যমে তুলে ধরেন রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কথা ।
এই অভিনব প্রচার নিয়ে মগরাহাট পশ্চিমের তৃণমূল প্রার্থী শামিম আহমেদ বলেন, "বাংলার কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে সামনে রেখেই আমরা এই প্রচারের পরিকল্পনা করেছি । বাউল সম্প্রদায়ের শিল্পীরাই আমাদের কাছে এসে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন যে, তাঁরা প্রচারে সামিল হতে চান । আমরা তাঁদের সেই ইচ্ছাকে সম্মান জানিয়ে এই উদ্যোগ নিয়েছি । বাউল গান শুধু বিনোদন নয়, এর মধ্যে রয়েছে সমাজ ও জীবনের গভীর বার্তা । তাই আমরা চাইছিলাম মানুষের কাছে পৌঁছতে এই সাংস্কৃতিক মাধ্যমকে ব্যবহার করে ।"
তিনি আরও জানান, এই প্রচারের মাধ্যমে শুধুমাত্র রাজনৈতিক বার্তা নয়, বরং বাংলার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে নতুন করে তুলে ধরা হচ্ছে । বাউল শিল্পীরা গানের মাধ্যমে তুলে ধরছেন কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, স্বাস্থ্যসাথী, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার-সহ একাধিক জনমুখী প্রকল্পের কথা । ফলে সাধারণ মানুষ খুব সহজেই সেই বার্তা গ্রহণ করতে পারছেন বলে দাবি প্রার্থীর ।
এদিনের প্রচারে শুধু বাউল শিল্পীরাই নন, সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন । চিকিৎসক, শিক্ষক, ছাত্র-যুব থেকে শুরু করে স্থানীয় বাসিন্দারা সকলে মিলে এই সাংস্কৃতিক প্রচারকে এক অন্য মাত্রা দেন । রাজনৈতিক প্রচারের মঞ্চ যেন পরিণত হয় এক উৎসবের অঙ্গনে । স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ জানান, এই ধরনের প্রচার তাঁরা আগে কখনও দেখেননি । একদিকে নববর্ষের আনন্দ, অন্যদিকে বাউল গানের মাধুর্য-সব মিলিয়ে এক অনন্য পরিবেশ তৈরি হয় । অনেকেই বলেন, "এই ধরনের প্রচারে মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ তৈরি হয় । শুধু বক্তৃতা নয়, গান ও সংস্কৃতির মাধ্যমে বার্তা পৌঁছনো অনেক বেশি প্রভাব ফেলছে ।"
বাউল শিল্পীদের একাংশও তাঁদের অনুভূতি প্রকাশ করেন । তাঁরা বলেন, "আমরা দীর্ঘদিন ধরে বাংলার মাটির গান গেয়ে আসছি । কিন্তু এইভাবে রাজনৈতিক প্রচারে আমাদের অংশগ্রহণের সুযোগ খুব কমই আসে । রাজ্য সরকার আমাদের ভাতা দিচ্ছে, আমাদের শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে সাহায্য করছে । তাই আমরা চাই আমাদের গানের মাধ্যমে মানুষের কাছে সেই বার্তা পৌঁছে দিতে ।"
এই প্রসঙ্গে শামিম আহমেদ কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, "রাজ্য সরকার তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের মাধ্যমে বাউল সম্প্রদায়ের শিল্পীদের আর্থিক সহায়তা দিচ্ছে । কিন্তু কেন্দ্র সরকারের তরফে এই শিল্পীদের জন্য তেমন কোনও উদ্যোগ দেখা যায় না । বাংলার এই ঐতিহ্যবাহী শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে রাজ্য সরকারই এগিয়ে এসেছে ।" তিনি আরও বলেন, "আমাদের লক্ষ্য শুধুমাত্র ভোটে জয়লাভ করা নয়, বরং বাংলার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে সুরক্ষিত রাখা । বাউলরা বাংলার আত্মা, তাদের ছাড়া বাংলার সংস্কৃতি অসম্পূর্ণ । তাই আমরা তাদের সঙ্গে নিয়ে পথ চলতে চাই ।"
রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই ধরনের সাংস্কৃতিক প্রচার সাধারণ মানুষের মনে আলাদা প্রভাব ফেলে । বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায় বাউল গান মানুষের আবেগের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত । ফলে এই প্রচার কৌশল ভোটের ক্ষেত্রে কতটা প্রভাব ফেলবে, তা সময়ই বলবে, তবে ইতিমধ্যেই এটি মানুষের নজর কেড়েছে ।