ভাঙড়ে তৃণমূল-বিজেপির 'গোপন ডিল'! প্রতিদ্বন্দ্বীর বাড়িতে শওকত, 'সেটিং' বলছেন নওশাদ

ভাঙড়ে তৃণমূল-বিজেপির 'গোপন ডিল'! প্রতিদ্বন্দ্বীর বাড়িতে শওকত, 'সেটিং' বলছেন নওশাদ
Published : April 14, 2026 at 4:28 PM IST
ভাঙড়, 14 এপ্রিল: ভোটের আগে রাজনৈতিক উত্তাপ যখন চরমে, ঠিক সেই সময় এক ছবিই যেন নাড়িয়ে দিল ভাঙড় বিধানসভা কেন্দ্রের রাজনৈতিক সমীকরণ ! প্রতিদ্বন্দ্বী দুই শিবির-তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপির প্রার্থীকে এক ফ্রেমে দেখে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে জোর বিতর্ক । প্রশ্ন উঠছে, এটি কি নিছক সৌজন্য সাক্ষাৎ, না কি এর আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে অন্য কোনও রাজনৈতিক সমীকরণ ?
মঙ্গলবার সকালে আচমকাই বিজেপি প্রার্থী জয়ন্ত গাইনের বাড়িতে হাজির হন তৃণমূল প্রার্থী শওকত মোল্লা । প্রথমে বিষয়টি স্থানীয়দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলেও, কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই মুহূর্তের ছবি ছড়িয়ে পড়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় । আর তাতেই চর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে আসে ভাঙড় । ছবিতে দেখা যায়, দুই প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী হাসিমুখে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রয়েছেন । আরও একটি ছবিতে জয়ন্ত গাইনের মা শওকত মোল্লার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করছেন ।
রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, এই দৃশ্য বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে 'অস্বাভাবিক' । কারণ, রাজ্যে যেখানে তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে তীব্র সংঘাত চলছে, সেখানে এই ধরনের বন্ধুত্বপূর্ণ ছবি অনেক প্রশ্ন তুলে দিচ্ছে । রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা মনে করিয়ে দিচ্ছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ প্রায় প্রতিটি সভায় তৃণমূলকে আক্রমণ করছেন । পালটা তৃণমূলও বিজেপিকে নিশানা করতে ছাড়ছে না । সেই আবহে ভাঙড়ের এই ঘটনা নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে ।
এই ঘটনার পর বিজেপি প্রার্থী জয়ন্ত গাইনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে । প্রার্থী ঘোষণার পর থেকেই তাঁকে খুব একটা সক্রিয়ভাবে দেখা যায়নি বলে অভিযোগ । বড় মাপের প্রচার বা দৃশ্যমান রাজনৈতিক অবস্থান, কোনওটিই স্পষ্ট নয় বলেও অভিযোগ উঠছে । ফলে তাঁর অবস্থান ঘিরে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা, যা এই ঘটনার পর আরও ঘনীভূত হয়েছে ।
দলীয় সূত্রে আরও জানা যাচ্ছে, জয়ন্ত গাইন ও শওকত মোল্লার মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক বহুদিনের । এমনকি জয়ন্ত গাইনের পরিবারের একাংশের সঙ্গে তৃণমূলের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে বলেও দাবি । এই তথ্য সামনে আসতেই বিরোধীদের অভিযোগ, ভাঙড়ে 'নাটকীয়' লড়াইয়ের আড়ালে আসলে বোঝাপড়া চলছে ।
এই ইস্যুতে সরব হয়েছেন আইএসএফ প্রার্থী নওশাদ সিদ্দিকী । তাঁর বক্তব্য, "আমরা আগেই বলেছিলাম ভাঙড়ে তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে সেটিং রয়েছে । এই ঘটনা সেটাই প্রমাণ করছে ।" তাঁর দাবি, এখানে প্রকৃত বিরোধিতা নেই, বরং ভোটারদের সামনে কৃত্রিম প্রতিদ্বন্দ্বিতা তুলে ধরা হচ্ছে ।
তবে সব অভিযোগই উড়িয়ে দিয়েছেন শওকত মোল্লা । তাঁর দাবি, "জয়ন্ত গাইনের মা আমাদের দলের সঙ্গে যুক্ত । সেই সূত্রেই সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলাম । এর সঙ্গে কোনও রাজনৈতিক সমঝোতার সম্পর্ক নেই ।" তিনি আরও বলেন, ভোটের আগে ইচ্ছাকৃতভাবে বিষয়টিকে বড় করে দেখিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা চলছে ।
তবুও প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে, এই 'সৌজন্য' সাক্ষাৎ কি শুধুই ব্যক্তিগত, না কি এর রাজনৈতিক তাৎপর্য রয়েছে ? বিশেষ করে ভাঙড়ের মতো সংবেদনশীল কেন্দ্রে, যেখানে প্রতিটি ঘটনা ভোটের সমীকরণে প্রভাব ফেলতে পারে ।
সব মিলিয়ে, একটি ছবি এখন ভাঙড়ের রাজনীতিতে নতুন করে আলোড়ন তুলেছে । বিরোধীদের অভিযোগ, শাসকদলের ব্যাখ্যা এবং বিজেপির নীরবতা, এই ত্রিমুখী পরিস্থিতির মাঝে এখন নজর ভোটারদের দিকে । শেষ পর্যন্ত ব্যালটবক্সই বলবে, এই বিতর্ক কতটা প্রভাব ফেলল নির্বাচনের ফলাফলে ।
