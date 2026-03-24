পুরসভার স্বীকৃতি পেলে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির 90 শতাংশ সমস্যার সমাধান হবে: রঞ্জন শীলশর্মা

পুরসভার স্বীকৃতি পেলে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির 90 শতাংশ সমস্যার সমাধান হবে: রঞ্জন শীলশর্মা
ইটিভি ভারত-এর স্পষ্টকথা-র মুখোমুখি রঞ্জন শীলশর্মা৷ সাক্ষাৎকার নিয়েছেন শুভদীপ রায় নন্দী৷
Published : March 24, 2026 at 9:05 PM IST
শিলিগুড়ি, 24 মার্চ: এবার উত্তরবঙ্গের মধ্যে শিলিগুড়ির পাশাপাশি যে আসনটিতে রাজ্যবাসীর নজর থাকবে, তা হল ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি। এই আসনেই বিজেপির শিখা চট্টোপাধ্যায়ের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন মন্ত্রী গৌতম দেব। পরাজয়ের পর সেই আসন ছেড়ে শিলিগুড়ি বিধানসভা আসনে লড়ছেন গৌতম দেব। আর তার জায়গায় ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি আসনে প্রার্থী করা হয়েছে রঞ্জন শীলশর্মাকে।
আর বিজেপি এবারও শিখা চট্টোপাধ্যায়কেই প্রার্থী করেছে৷ ফলে সেখানে এবার ‘মা ও ছেলে’র রাজনৈতিক সংঘাত ঘিরে প্রবল চর্চা চলছে৷ তাই শিলিগুড়ি পুরনিগমের 36 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর রঞ্জন শীলশর্মা প্রার্থী হয়েই ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িকে আলাদা পুরসভাতে রূপান্তরিত করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন৷
বিধানসভা ভোটে প্রার্থী হয়ে আর কী কী বলতে চান তিনি? ইটিভি ভারত-এর স্পষ্টকথা-য় জানালেন রঞ্জন শীলশর্মা৷
প্রশ্ন - কাউন্সিলর থেকে বিধানসভা নির্বাচনের প্রার্থী। এই পথচলাটা কীভাবে হল ও কীভাবে দেখছেন?
উত্তর - পাড়ার খেলা থেকে এখন বড় স্টেডিয়ামে খেলব। নিয়ম তো সব জানাই আছে। পাড়ার গলিতেও অনেক পরিশ্রম করেছি। ফলে মাঠেও দম বের হবে না।
প্রশ্ন - রঞ্জন শীলশর্মা মানেই স্পষ্ট বক্তা। বোর্ড মিটিংয়েও একাধিকবার দলের বিরুদ্ধে গিয়ে সাধারণ মানুষ ও ন্যায়ের পক্ষে প্রশ্ন তুলেছেন। আগামিদিনেও কি একই ভূমিকায় দেখা যাবে?
উত্তর - হ্যাঁ তা অবশ্যই দেখা যাবে। তবে আমার মনে হয় না, তার আর প্রয়োজন হবে। মুখ্যমন্ত্রীর একদম তৃণমূলস্তরে এত প্রকল্প আছে, যা মনে হয় না আর কেউ দিতে পারবে।
প্রশ্ন - প্রচারে কোন বিষয়গুলো তুলে ধরছেন?
উত্তর - আমরা যদি পুরসভা করে দিতে পারি, তাহলে এলাকার 90 শতাংশ সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। পানীয় জল, জঞ্জাল অপসারণ থেকে স্বাস্থ্য সবটাই পরিবর্তন হয়ে যাবে। মানুষ তো উন্নয়নে খুশি হয়। আর সেটাই হবে। এতে কাজ করার পরিধি অনেকটা বেশি হবে। এলাকায় একটা কলেজের খুব দরকার। অনেক দূর থেকে ছেলে মেয়েরা আসে পড়তে। একটা কলেজ করা হবে।
প্রশ্ন - ইস্তাহারে রাজ্যে 25টি মডেল সিটি হবে বলে জানানো হয়েছে। এতে কী লাভ হবে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির?
উত্তর - অবশ্যই লাভ হবে। পাশে যদি মডেল সিটি হয়, তার প্রভাব অবশ্যই ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতেও পড়বে।
প্রশ্ন - বিধানসভায় ডাম্পিং গ্রাউন্ড আছে। একটা বড় সমস্যা। এটা নিয়ে কিছু করবেন?
উত্তর - ডাম্পিং গ্রাউন্ড নিয়ে শিলিগুড়ি পুরনিগম কাজ করছে। পুরনিগম অনেক বড় বড় পদক্ষেপ করেছে। রিসাইকিলিং হচ্ছে। আগের মতো বড় বড় জঞ্জালের পাহাড় নেই।
প্রশ্ন - বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গলের ভীতরে বনদুর্গার পুজো হয়। যোগাযোগের একটা দাবি বহুদিনের।
উত্তর - ডেভেলপমেন্ট অনেক কাজ রাজ্য সরকার করেছে। আরও হতো। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমরা ক্ষমতায় ছিলাম না।