মতুয়া গড়ে ভোটদান যুযুধান ননদ-বৌদি প্রার্থীর ! বাগদায় ভোটযুদ্ধে তুঙ্গে ঠাকুরবাড়ির দ্বন্দ্ব

মতুয়া গড়ে ভোটদান যুযুধান ননদ-বৌদি প্রার্থীর ! বাগদায় ভোটযুদ্ধে তুঙ্গে ঠাকুরবাড়ির দ্বন্দ্ব
একই পরিবারের দুই সদস্য । কিন্তু ভোটের ময়দানে তাঁরা পরস্পরের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী । মতুয়া অধ্যুষিত বনগাঁর বাগদা কেন্দ্রে এবার নজর কেড়েছে এই ব্যতিক্রমী রাজনৈতিক লড়াই।
Published : April 29, 2026 at 11:24 AM IST
ঠাকুরনগর, 29 এপ্রিল: একই পরিবারের দুই সদস্য একজন ননদ, অন্যজন বৌদি । কিন্তু ভোটের ময়দানে তাঁরা একে অপরের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী । মতুয়া অধ্যুষিত বনগাঁ মহকুমার বাগদা কেন্দ্রে এবার নজর কেড়েছে এই ব্যতিক্রমী রাজনৈতিক লড়াই । তৃণমূল প্রার্থী মধুপর্ণা ঠাকুর এবং বিজেপি প্রার্থী সোমা ঠাকুর ঠাকুরবাড়ির এই দুই মুখ এখন সরাসরি ভোটের মাঠে । আর তাঁদের লড়াইকে ঘিরে উত্তপ্ত মতুয়া রাজনীতি ।
বুধবার রাজ্যের 142টি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ চলছে । তার মধ্যে বনগাঁ মহকুমার চারটি আসন বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এখানেই মতুয়া ভোট বড় ফ্যাক্টর । সেই প্রেক্ষাপটে বাগদা কেন্দ্রে ঠাকুরবাড়ির দুই প্রার্থীর লড়াই যেন বাড়তি উত্তেজনা তৈরি করেছে ।
সকালে ঠাকুরনগরের ঠাকুরবাড়ির পাশেই ঠাকুরনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের 43 নম্বর বুথে ভোট দেন দুই প্রার্থী । প্রথমে ভোট দেন সোমা ঠাকুর । বুথ থেকে বেরিয়ে আত্মবিশ্বাসী গলায় তিনি বলেন, "রাজ্যে নারী নির্যাতন ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে মতুয়া সমাজ এবার বিজেপির পক্ষেই ভোট দেবে । মানুষ পরিবর্তন চাইছে, জয় আমাদেরই হবে ।"
তিনি আরও জানান, বাগদা কেন্দ্রে মোট 301টি বুথ রয়েছে এবং তিনি প্রত্যেকটি বুথে গিয়ে মানুষের সঙ্গে কথা বলেছেন । তাঁর দাবি, "এবার মানুষ নির্ভয়ে ভোট দিতে পারছে । সেটাই আমাদের জয়ের সবচেয়ে বড় কারণ ।"
এর কিছুক্ষণ পর একই বুথে ভোট দেন তৃণমূল প্রার্থী মধুপর্ণা ঠাকুর । সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন সুরে বলেন, "এসআইআর ও নির্বাচন কমিশনের নাম করে মতুয়াদের উপর যে অত্যাচার হয়েছে, তাতে মানুষ ক্ষুব্ধ । মতুয়া আবেগ এবার তৃণমূলের পক্ষেই যাবে ।"
মধুপর্ণার অভিযোগ, মতুয়া ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া, তৃণমূল কর্মীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা এসবের ফলে বিজেপির বিরুদ্ধে প্রবল ক্ষোভ তৈরি হয়েছে । তাঁর কথায়, "মানুষের এই ক্ষোভই ভোটবাক্সে প্রতিফলিত হবে, আর তাতেই বিজেপির ভরাডুবি নিশ্চিত ।"
দাবি পালটা দাবির মধ্যে তবে রাজনৈতিক মহলের মতে, এই 'পরিবারের লড়াই' শেষ পর্যন্ত কোন দিকে মোড় নেবে, তা জানতে তাকিয়ে রয়েছে গোটা রাজ্য । মতুয়া ভোটব্যাঙ্ক কার দখলে যাবে, ননদ না বৌদি এই প্রশ্নই এখন বাগদার রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু ।
