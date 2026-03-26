রামনবমীর শোভাযাত্রায় দুই প্রার্থীর সৌজন্যের নজির! বিজেপির লক্ষ্মণের সঙ্গে হাঁটলেন তৃণমূলের কবি

রামনবমীর শোভাযাত্রায় দুই প্রার্থীর সৌজন্যের নজির! বিজেপির লক্ষ্মণের সঙ্গে হাঁটলেন তৃণমূলের কবি
একদিকে 'জয় শ্রী রাম' ধ্বনিতে মুখরিত রাস্তা, অন্যদিকে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের সৌজন্য বিনিময় ! রামনবমীর শোভাযাত্রায় এমনই বিরল দৃশ্যের সাক্ষী থাকল দুর্গাপুর ।
Published : March 26, 2026 at 9:43 PM IST
দুর্গাপুর, 26 মার্চ: একদিকে 'জয় শ্রী রাম' ধ্বনিতে মুখরিত রাস্তা, অন্যদিকে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের সৌজন্য বিনিময় ! রামনবমীর শোভাযাত্রায় এমনই বিরল দৃশ্যের সাক্ষী থাকল দুর্গাপুর । বৃহস্পতিবার বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উদ্যোগে বেনাচিতি বাজারে আয়োজিত মিছিলে হঠাৎই উপস্থিত হন দুর্গাপুর পশ্চিমের তৃণমূল প্রার্থী কবি দত্ত । সেখানে আগে থেকেই ছিলেন বিজেপি প্রার্থী লক্ষ্মণ ঘোড়ুই ।
মুহূর্তের মধ্যে রাজনৈতিক উত্তাপ ছাপিয়ে সামনে আসে সৌজন্যের ছবি । দুই প্রতিদ্বন্দ্বীকে একসঙ্গে কথা বলতে, শুভেচ্ছা বিনিময় করতেও দেখা যায়। এমনকী বিজেপির যুবনেতা পারিজাত গঙ্গোপাধ্যায় কবি দত্তকে সামনে রেখেই স্লোগান তোলেন, 'হিন্দু হিন্দু ভাই ভাই', 'জয় শ্রী রাম' । উৎসবের আবহে সেই মুহূর্তে রাজনীতির বিভাজন যেন খানিকটা মিলিয়েও যায় ।
তবে পুরো চিত্রটা এতটা মসৃণ ছিল না । মিছিলে বিজেপি প্রার্থী লক্ষ্মণ ঘোড়ুইকে তলোয়ার হাতে হাঁটতে দেখা যায় । পরে যোগ দেন দুর্গাপুর পূর্বের বিজেপি প্রার্থী চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় । একসময় অস্ত্র বহন নিয়ে পুলিশ আপত্তি জানালে উত্তেজনা ছড়ায় । শুরু হয় বচসা ও ধস্তাধস্তি । যদিও লক্ষণ ঘোড়ুইয়ের দাবি, "আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র নিয়েছি, কাউকে আঘাত করার জন্য নয় ।" শেষমেষ অস্ত্র হাতেই ভিরিঙ্গি কালীবাড়ির সামনে মিছিল শেষ হয় ।
এই ঘটনার মধ্যেই রাজনৈতিক কটাক্ষও চলতে থাকে । বিশ্ব হিন্দু পরিষদের রাম নবমীর শোভাযাত্রায় তৃণমূল প্রার্থী কবি দত্তের উপস্থিতি নিয়ে লক্ষ্মণ ঘোড়ুইয়ের কটাক্ষ, "আমরা বহু বছর ধরে রাম নবমীর মিছিলে আসছি । কিন্তু ওঁকে আগে কখনও দেখিনি । এখন এসেছেন, ঠ্যালার নাম বাবাজি! তবে এই মিছিলে আসা নিয়ে তৃণমূল প্রার্থীকে মুখ্যমন্ত্রী কী বলবেন, সেটাই দেখার ।"
অন্যদিকে বিতর্ক এড়িয়ে তৃণমূল প্রার্থী কবি দত্তর সাবধানী প্রতিক্রিয়া, "আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল, তাই এসেছি । উৎসব সবার, এখানে রাজনীতি টানা ঠিক নয় ।" তিনি আরও বলেন, দুর্গাপুর একটি সংস্কৃতিমনস্ক শহর, তাই শান্তিপূর্ণ নির্বাচনই তাঁর লক্ষ্য ।
স্থানীয়দের একাংশের মতে, এই দৃশ্য একদিকে যেমন সৌহার্দ্যের বার্তা দেয়, তেমনই অন্যদিকে রাজনৈতিক বাস্তবতাও স্পষ্ট করে । ভোটের ময়দানে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চললেও, উৎসবের মঞ্চে প্রতিদ্বন্দ্বীরা পাশাপাশি থাকতে পারেন, এই বার্তাই যেন উঠে এল । সব মিলিয়ে, রামনবমীর এই শোভাযাত্রা দুর্গাপুরে শুধু ধর্মীয় উৎসবেই সীমাবদ্ধ থাকেনি । বরং তা পরিণত হয়েছে রাজনৈতিক সৌজন্য, কটাক্ষ ও উত্তেজনার এক অনন্য মিশ্রণে, যা ভোটের আবহে নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ । তবে প্রকাশ্যে অস্ত্র হাতে মিছিলের ঘটনায় প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হচ্ছে কোনও কোনও মহল থেকে ৷
