এক ইঞ্চিও ছাড় নয় ! কাউন্টিং ডে ঘিরে স্ট্রংরুমে নজরদারিতে তৃণমূল-বিজেপির স্নায়ুযুদ্ধ চরমে

এক ইঞ্চিও ছাড় নয় ! কাউন্টিং ডে ঘিরে স্ট্রংরুমে নজরদারিতে তৃণমূল-বিজেপির স্নায়ুযুদ্ধ চরমে
ভোট শেষ হলেও রাজনৈতিক উত্তাপ একটুও কমেনি । স্ট্রংরুমের নজরদারিতে যুযুধার দুই শিবির নিজেদের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে । লিখছেন সুরজিৎ দত্ত এবং সৌমিতা ভট্টাচার্য্য ৷
Published : May 1, 2026 at 9:38 PM IST
কলকাতা, 1 মে: ভোটপর্ব মিটেছে, এবার নজর ফলাফলে । আর সেই ফল ঘোষণার আগেই রাজ্যের রাজনৈতিক ময়দানে শুরু হয়ে গিয়েছে স্নায়ুর লড়াই । 'কাউন্টিং ডে' কে সামনে রেখে ইভিএম পাহারা থেকে গণনাকেন্দ্র দখল, সব দিকেই চূড়ান্ত প্রস্তুতিতে নেমে পড়েছে তৃণমূল কংগ্রেস এবং ভারতীয় জনতা পার্টি । কেউ কাউকে একচুল জমিও ছাড়তে নারাজ ।
দুই দফা ভোটগ্রহণ শেষ হতেই স্ট্রংরুম ঘিরে উত্তেজনা তুঙ্গে । বৃহস্পতিবার রাতের টানটান পরিস্থিতির রেশ কাটতে না কাটতেই উভয় শিবির নিজেদের ঘুঁটি সাজাতে শুরু করেছে । শাসক শিবির যেখানে কালীঘাট থেকে ভার্চুয়াল বৈঠকের মাধ্যমে কৌশল নির্ধারণে ব্যস্ত, সেখানে বিরোধী শিবির কমিশনের দ্বারস্থ হয়ে চাপ বাড়াচ্ছে ।
তৃণমূল সূত্রে খবর, শনিবার বিকেল 4টেয় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভার্চুয়াল বৈঠকের ডাক দেওয়া হয়েছে । সেখানে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সরাসরি রাজ্যের বিভিন্ন গণনাকেন্দ্রের কাউন্টিং এজেন্টদের সঙ্গে কথা বলবেন । গণনার সময় ইভিএমের উপর নজরদারি, রাউন্ডভিত্তিক সতর্কতা এবং স্ট্রংরুম থেকে মেশিন বেরোনোর মুহূর্ত থেকে শেষ গণনা পর্যন্ত কীভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে- সেই বিষয়ে ওই মিটিং থেকে বিস্তারিত নির্দেশ দেওয়া হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে ।
প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার সন্ধেয় স্ট্রংরুমে 'সন্দেহজনক গতিবিধি'র অভিযোগ তুলে ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রের বাইরে অবস্থানে বসেছিলেন তৃণমূল প্রার্থী কুণাল ঘোষ ও শশী পাঁজা । তার জেরে সেখানে পৌঁছে যান বিজেপির প্রার্থী তাপস রায় ও সন্তোষ পাঠকও । যুযুধান দুই শিবিরের মুখোমুখি হওয়ার ঘটনায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে ৷ এরই মধ্যে বৃহস্পতিবার রাতে ভবানীপুরের স্ট্রংরুমে হাজির হয়ে প্রায় চার ঘণ্টা ধরে নিরাপত্তা খতিয়ে দেখেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । তাঁর এই পদক্ষেপ ঘিরেই রাজনৈতিক মহলে নতুন করে বিতর্ক দানা বেঁধেছে ।
শাসকদলের এই সক্রিয়তাকে ঘিরে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে বিজেপি । বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী অভিযোগ করেন, স্ট্রংরুমে মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতি নিয়েই প্রশ্ন রয়েছে । তাঁর দাবি, সম্ভাব্য অনিয়ম ঠেকাতেই সেখানে বিজেপির এজেন্টদের কড়া নজরদারি ছিল ।
শুধু মৌখিক অভিযোগেই থেমে থাকেননি শুভেন্দু । শুক্রবার নির্বাচন কমিশনের কাছে এ ব্যাপারে লিখিত অভিযোগও দায়ের করেন তিনি । পাশাপাশি দলীয় স্তরে একাধিক বৈঠক করে গণনার দিনের রণকৌশল চূড়ান্ত করছেন । কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় বিজেপির শীর্ষ নেতাদের তৎপরতাও চোখে পড়েছে । ক্ষুদিরাম অনুশীলন সমিতিতে দলীয় কর্মীদের নিয়ে বৈঠক করেন নেতা তাপস রায় ।
প্রসঙ্গত, ভোট শেষ হওয়ার পর থেকেই জয়ের বিষয়ে তৃণমূল-বিজেপি দু'পক্ষই প্রবল আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করলেও, গণনার দিন যাতে বিন্দুমাত্র ফাঁকফোকর না থাকে, সেদিকেই এখন তীক্ষ্ণ নজর যুযুধান দুই শিবিরের। সব মিলিয়ে, ভোটের লড়াই মিটলেও রাজনৈতিক উত্তাপ একটুও কমেনি । বরং ফল ঘোষণার আগে স্ট্রংরুম ঘিরে নজরদারি, অভিযোগ-পালটা অভিযোগ এবং সাংগঠনিক প্রস্তুতির দৌড়ে শাসক ও বিরোধী, দুই পক্ষই এখন সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে ।
হাতে মাত্র 2 দিন ৷ 4 মে ভোট গণনা ৷ গণনার দিন শেষমেশ জনতার রায় কোন দিকে যাবে, তা সময়ই বলবে । তবে তার আগে যে স্নায়ুর এই লড়াই আরও চরমে উঠতে চলেছে, তা স্পষ্ট রাজ্যের বর্তমান রাজনৈতিক আবহেই ।
বলে রাখা ভাল, বাংলার ভোট আর অশান্তি যেন সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছিল অতীতের প্রেক্ষাপটে ৷ পঞ্চায়েত হোক কিংবা লোকসভা বা বিধানসভা, ভোট মানেই গুচ্ছ গুচ্ছ অশান্তির ঘটনার সাক্ষী থেকেছে বাংলা ৷ খুচরো কয়েকটি হিংসার ঘটনা ঘটলেও এবারের নির্বাচন সেদিক থেকে 'শান্তিপূর্ণ' বলেই মত রাজনৈতিক মহলের ৷ কেউ প্রকাশ্যে , কেউ একান্ত আলাপচারিতায় এই নির্বিঘ্ন ভোটের 'ক্রেডিট' দিচ্ছে কমিশনকে ৷ কমিশন জানিয়েছে, ভোট পর্বের মতো গণনা পর্বও শান্তিতে সম্পন্ন করতে সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে ৷
এখন দেখার, 4 মে গণনা পর্ব শান্তিতে মেটে কিনা এবং শেষ পর্যন্ত আগামী 5 বছর বাংলার শাসন ভারের দায়িত্ব জনতা কার হাতে সঁপল ৷ তবে চূড়ান্ত ফল প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত যুযুধান দুই শিবিরের 'চোখে চোখ রেখে' লড়াই যে জারি থাকবে, তা বলাইবাহুল্য৷
আরও পড়ুন: