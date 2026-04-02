'জয় বাংলা' বনাম 'জয় শ্রীরাম' ! তৃণমূল-বিজেপির মনোনয়ন পেশ নিয়ে তুমুল উত্তেজনা

'জয় বাংলা' বনাম 'জয় শ্রীরাম' ! তৃণমূল-বিজেপির মনোনয়ন পেশ নিয়ে তুমুল উত্তেজনা
বিজেপি প্রার্থীর অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দুর্গাপুরে থাকাকালীন পুলিশের শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে 'গোপন বৈঠক' হয়েছে এবং ভোট লুটের ছক কষা হয়েছে ।
Published : April 2, 2026 at 5:30 PM IST
দুর্গাপুর, 2 এপ্রিল: মনোনয়ন জমা দেওয়ার দিনই উত্তপ্ত হয়ে উঠল দুর্গাপুর । সিটি সেন্টারে মহকুমাশাসকের দফতরের সামনে তৃণমূল ও বিজেপি কর্মীদের মুখোমুখি অবস্থান, স্লোগান যুদ্ধ, এমনকী পুলিশের সঙ্গে বাকবিতণ্ডা, সব মিলিয়ে তীব্র উত্তেজনা ছড়াল শিল্পনগরীতে ।
বৃহস্পতিবার সকালে দুর্গাপুর পূর্বের তৃণমূল প্রার্থী তথা বিদায়ী মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার ও দুর্গাপুর পশ্চিমের প্রার্থী কবি দত্ত হাজার হাজার সমর্থক নিয়ে র্যালি করে মনোনয়ন জমা দিতে আসেন । পরে রানিগঞ্জের প্রার্থী কালো বরন মণ্ডলও একইভাবে মিছিল করে দফতরে পৌঁছন । চতুরঙ্গ ময়দান থেকে শুরু হওয়া মিছিল কার্যত জনসমুদ্রে পরিণত হয়, অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে সিটি সেন্টারের একাধিক রাস্তা ।
এই বিপুল জমায়েত ঘিরেই শুরু হয় বিতর্ক । বিজেপির অভিযোগ, 144 ধারা জারি থাকা সত্ত্বেও তৃণমূল কর্মীরা দফতরের সামনে জড়ো হয়ে 'জয় বাংলা' স্লোগান দেন । পালটা বিজেপি কর্মীরাও 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি তুললে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে । ঘটনাস্থলে নিউ টাউনশিপ ও দুর্গাপুর থানার পুলিশ মোতায়েন থাকলেও, প্রথমদিকে কেন্দ্রীয় বাহিনীর দেখা মেলেনি বলে অভিযোগ ।
এর মধ্যেই মনোনয়ন জমা দিতে আসেন দুর্গাপুর পূর্বের বিজেপি প্রার্থী চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় । অভিযোগ, সেই সময় দুর্গাপুর থানার অফিসার ইনচার্জ সঞ্জীব দে দ্রুত বিজেপি কর্মীদের দফতরে ঢুকতে বললে দু’পক্ষের মধ্যে বচসা বাধে । এরপরই বিস্ফোরক অভিযোগ করেন চন্দ্রশেখর ।
তাঁর দাবি, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দুর্গাপুরে থাকাকালীন পুলিশের শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে 'গোপন বৈঠক' হয়েছে এবং ভোট লুঠের ছক কষা হয়েছে । তিনি বলেন, "ডিসি (পূর্ব) ও ওসির ভূমিকা সন্দেহজনক । আমরা নির্বাচন কমিশনের কাছে লিখিত অভিযোগ জানাব ।" পাশাপাশি মহকুমা শাসক ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি । যদিও এ ব্যাপারে জেলা পুলিশের কোনও প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি ৷
তবে গেরুয়া শিবিরের অভিযোগ উড়িয়ে তৃণমূলের জেলা সহ-সভাপতি উত্তম মুখোপাধ্যায়ের পালটা দাবি, " বিজেপি মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন দেখে ভীত । তাই পুলিশের বিরুদ্ধে মিথ্যে অভিযোগ আনছে ।"
দিনভর এই টানাপোড়েনের মাঝে শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয় । যদিও ভোটের আগে এই ঘটনা রাজনৈতিক মহলে নতুন করে চাপানউতোর বাড়াল বলে মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা । তবে মনোনয়ন পর্বেই এই উত্তেজনা দেখে ওয়াকিবহাল মহলের অভিমত, ভোটের দিন যত ঘনিয়ে আসবে দুর্গাপুরে রাজনৈতিক সংঘাতও ততই বাড়তে পারে ৷
