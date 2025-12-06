জনগণের ইস্যু ঘোরাতেই মন্দির-মসজিদের রাজনীতিতে মেতে তৃণমূল-বিজেপি, দাবি বাম-কংগ্রেসের
শনিবার কলকাতায় বামেদের তরফে সম্প্রীতি মিছিল করা হয়৷ কংগ্রেস অবশ্য পৃথক মিছিল করে৷ এসইউসিআই-এর তরফেও আলাদা মিছিলের আয়োজন করা হয়েছিল৷
কলকাতা, 6 ডিসেম্বর: 1992 সালের 6 ডিসেম্বর ঐতিহাসিক সৌধ বাবরি মসজিদ ধ্বংস ও 2025 সালে মুর্শিদাবাদে বাবরি মসজিদের শিলান্যাস তৃণমূল-বিজেপির বাইনারি রাজনীতি বলে অভিযোগ বাম-কংগ্রেসের। মানুষের রুটি, রুজি অর্থাৎ জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি গুলিয়ে দিতেই রাজ্য ও কেন্দ্রের শাসক দল সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করছে বলে অভিযোগ সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী ও কংগ্রেস নেতা শুভঙ্কর সরকারদের।
শনিবার, বিমান বসু, মহম্মদ সেলিম, মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পার্ক সার্কাস সেভেন পয়েন্ট থেকে রাজাবাজার পর্যন্ত বামদলগুলো সম্প্রতি মিছিল করে। 'সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী দিবস' পালন করা হয়। ধর্মতলার টিপু সুলতান মসজিদ থেকে রাম মন্দির পর্যন্ত মিছিল করে কংগ্রেস। দক্ষিণ কলকাতায় মিছিল করে এসইউসিআই।
বাবরি মসজিদ ধ্বংস ও মুর্শিদাবাদে হুমায়ুন কবীরের বাবরি মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন নিয়ে সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, "হুমায়ুন তৃণমূল নেতাদের আশ্রয়ে প্রশ্রয়ে বড় হয়েছে। 30 শতাংশ হিন্দুদের কেটে ভাসিয়ে দেব বলার পরেও সরকার বা পুলিশমন্ত্রী (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। যাঁরা ভেবেছিলেন তৃণমূল এলে ভালো হবে, তাঁরা ঠকে গিয়েছেন। বিভাজনের রাজনীতি নিয়ে তৃণমূল-বিজেপি লেগে পড়েছে। জনগণের ইস্যু থেকে নজর ঘোরানোর জন্য তৃণমূল-বিজেপি মন্দির-মসজিদ নিয়ে রাজনীতি শুরু করে দিয়েছে। গোটা বাংলা জুড়ে বাংলা বাঁচাও যাত্রা চলছে। মানুষের মধ্যে বিপুল সাড়া ফেলেছে, বামেদের এই যাত্রা।"
পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার বলেন, "1992 সালে বিজেপি দেশে এমন ভয় ও সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করেছিল যে ইতিহাসের পাতায় দাগ ফেলেছিল...সেই হিন্দু-মুসলিম ভ্রাতৃত্ব ভাঙার চেষ্টা আজও অব্যাহত রয়েছে। কেউ বলছে তারা বাবরি মসজিদ নির্মাণ করবে, কেউ বলছে তারা রাম মন্দির নির্মাণ করবে। বাংলার নির্বাচনের আগে, রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের রাজনীতির বিরুদ্ধে ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতির রক্ষায় আমরা বলতে চাই যে কেউ বাংলার বেকার ভাইবোনদের জন্য স্কুল, হাসপাতাল, কারখানা নির্মাণের কথা ভাবছে না। নির্বাচনকে সামনে রেখে, তারা কেবল বাবরি মসজিদ এবং রাম মন্দিরের কথা বলছে।"
কলকাতার হাজরা মোড় থেকে একটি মিছিল দক্ষিণের বিভিন্ন রাস্তা এবং ধর্মতলায় লেনিন মূর্তির থেকে আরেকটি মিছিল উত্তরের বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে। রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য জানান, এসআইআর-এর মাধ্যমে নাগরিকত্ব যাচাইয়ের কাজের মধ্য দিয়ে বিজেপি নেতারা বিশেষ এক সম্প্রদায়কে দেশছাড়া করার আস্ফালন করছে, তা ওই বিভাজনের রাজনীতির আর একটি রূপ। এর বিরুদ্ধে আজ রাজ্যজুড়ে 'সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী দিবস' হিসাবে পালন করা হয়। জেলা শহর ও আঞ্চলিক স্তরে পথসভা, মনীষীদের প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি প্রদর্শনী ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।