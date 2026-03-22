ঈদের উৎসবেও ভোটের অঙ্ক ! বর্ধমান দক্ষিণে বিজেপি-তৃণমূলের নজরে সংখ্যালঘু ভোটব্যাংক
Published : March 22, 2026 at 1:47 PM IST
বর্ধমান, 22 মার্চ: ভোট বড় বালাই - ঈদের দিনেই সেই বাস্তব ছবিটা স্পষ্ট হয়ে উঠল বর্ধমান দক্ষিণে । উৎসবের আবহে হাসিমুখ, কুশল বিনিময় - কিন্তু অন্তর্লীন লক্ষ্য একটাই, সংখ্যালঘু ভোটব্যাংক !
দ্বিতীয় দফায় 29 এপ্রিল ভোট হবে বর্ধমান দক্ষিণে । তার আগেই খুশির ঈদ যেন এখানে রাজনৈতিক শক্তিপরীক্ষার মঞ্চ হয়ে উঠল । পরিসংখ্যান অনুযায়ী, সংখ্যালঘু ভোটারদের উপস্থিতি এখানে প্রায় 15-16 শতাংশ, যা যে কোনও অঙ্কেই নির্ণায়ক বলে মত রাজনৈতিক মহলের ৷
শনিবার সকালে শহরের একাধিক প্রান্তে দেখা গেল একই ছবি - একদিকে তৃণমূল, অন্যদিকে বিজেপি - উভয় পক্ষই ঈদের শুভেচ্ছা জানাতে ব্যস্ত । মসজিদ চত্বর থেকে ওয়ার্ডভিত্তিক অনুষ্ঠান - সব জায়গাতেই উপস্থিতি লক্ষ্য করা গিয়েছে দুই দলের প্রার্থীদের ।
গত কয়েকটি নির্বাচনের পরিসংখ্যান বলছে, বর্ধমান দক্ষিণে লড়াই মূলত 'নেক-টু-নেক'। 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস পেয়েছিল 44.32 শতাংশ ভোট, বিজেপি পেয়েছিল 40.38 শতাংশ । ব্যবধান ? মাত্র চার শতাংশেরও কম । অঙ্কের হিসেবে জয় এসেছিল 8105 ভোটে ।
পরবর্তী 2024 লোকসভা নির্বাচনেও একই চিত্র - তৃণমূল এগিয়ে থাকলেও ব্যবধান খুব বেশি নয় । অর্থাৎ পরিসংখ্যান থেকেই স্পষ্ট, সামান্য ভোটের হেরফেরেই বদলে যেতে পারে ফলাফল ।
এই সমীকরণে সবচেয়ে বড় ফ্যাক্টর হয়ে উঠেছে সংখ্যালঘু ভোট । রাজনৈতিক মহলের মতে, তৃণমূল-বিজেপির এই হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে 15-16 শতাংশ সংখ্যালঘু ভোটই নির্ধারণ করতে পারে জয়-পরাজয় । এর সঙ্গে রয়েছে প্রায় 11 শতাংশ তপশিলি জাতি ভোটার এবং সামান্য তপশিলি উপজাতি ভোট - যাঁরাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে ।
ঈদের দিন তাই কেবল উৎসব নয়, ছিল রাজনৈতিক বার্তা দেওয়ার দিনও। তৃণমূল প্রার্থী খোকন দাস শহরের বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন । তাঁর দাবি, "আমরা সারাবছর মানুষের পাশে থাকি । উৎসব হোক বা বিপদ - মানুষ আমাদেরই পাশে পায় । তাই প্রতিটি ওয়ার্ডেই আমরা এগিয়ে থাকব ।"
অন্যদিকে বিজেপি প্রার্থী মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্রও দিনভর ব্যস্ত ছিলেন । মন্দিরে পুজো দেওয়ার পাশাপাশি ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়ে তিনি বলেন, "মানুষের সেবা করাই আমাদের লক্ষ্য । মানুষ বুঝে গিয়েছে, কে তাদের পাশে থাকে । এবারে পরিবর্তন নিশ্চিত ।"
বিজেপির দাবি, সংখ্যালঘু ভোট আর একমুখী নেই । শহরের একাংশের মতে, উন্নয়ন নিয়ে অসন্তোষ তৈরি হয়েছে, যার প্রভাব পড়তে পারে ভোটে । যদিও তৃণমূল এই দাবি মানতে নারাজ ।
রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, 2016 সালে যেখানে বিজেপি ছিল তৃতীয় স্থানে, সেখানে 2021-এ তারা প্রায় সমানে সমানে লড়াই করেছে । এই উত্থানই এবারের লড়াইকে আরও তীব্র করেছে । সব মিলিয়ে, বর্ধমান দক্ষিণ এখন এক সূক্ষ্ম সমীকরণের কেন্দ্রে । কয়েক হাজার ভোট, কয়েক শতাংশের ওঠানামা - আর তার মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে জয়ের চাবিকাঠি !
এখন প্রশ্ন একটাই - ঈদের হাসির আড়ালে যে নীরব লড়াই শুরু হয়েছে, তার ফল কি নির্ধারণ করবে সংখ্যালঘু ভোট ? উত্তর জানতে আপাতত 4 মে ফল ঘোষণা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে ৷