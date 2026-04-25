অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে বনগাঁ উত্তরের বিজেপি প্রার্থী, দেখতে গেলেন তৃণমূলের বিশ্বজিৎ

উত্তর 24 পরগনার বনগাঁ উত্তরে বিজেপির প্রার্থী অশোক কীর্তনিয়া ও তৃণমূলের প্রার্থী বিশ্বজিৎ দাস৷

অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে অশোক কীর্তনিয়া, দেখতে গেলেন তৃণমূলের বিশ্বজিৎ দাস (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 25, 2026 at 3:36 PM IST

বনগাঁ (উত্তর 24 পরগনা), 25 এপ্রিল: অসুস্থ বনগাঁ উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অশোক কীর্তনিয়া। তিনি বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে এইচডিইউ বিভাগে চিকিৎসাধীন। শনিবার অসুস্থ বিজেপি প্রার্থীকে দেখতে হাসপাতালে ছুটে আসেন তৃণমূল প্রার্থী বিশ্বজিৎ দাস। বিশ্বজিৎ দাস বলেন, ‘‘খেলার মাঠে লড়াই হবে৷ তাই বলে কি সৌজন্যতা থাকবে না! এটা বনগাঁর সংস্কৃতি।’’

বিজেপি প্রার্থী অশোক কীর্তনিয়ার পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, গতকাল বিকালে প্রচারে বেরোনোর সময় হঠাৎ অসুস্থ বোধ করেন অশোক কীর্তনিয়া। তড়িঘড়ি তাঁকে নিয়ে আসা হয় বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে। তাঁর শারীরিক অবস্থা গুরুতর হওয়ায় ভর্তি করা হয় হাসপাতালের এইচডিইউ বিভাগে।

বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে তৃণমূল প্রার্থী বিশ্বজিৎ দাস (নিজস্ব ছবি)

বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালের সুপার কৃষ্ণচন্দ্র বড়াই বলেন, ‘‘অশোক কীর্তনিয়া প্রচণ্ড জ্বর ও শ্বাসকষ্ট নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। তাঁর বুকে একটা এক্স-রে করা হয়েছে। বর্তমানে তিনি স্থিতিশীল আছেন।’’ কবে অশোক কীর্তনিয়াকে হাসপাতাল থেকে ছাড়া হবে, সেই বিষয়ে সঠিকভাবে কিছু জানাননি তিনি।

বিজেপির বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা সম্পাদক দিব্যেন্দু বিকাশ বৈরাগী বলেন, ‘‘অশোক কীর্তনিয়া এখন অনেকটা সুস্থ আছেন। আগামিকাল (রবিবার) তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছাড়া হবে। তারপরে আবার তিনি প্রচারে যোগ দেবেন। প্রার্থী অসুস্থ থাকলেও বুথে বুথে কর্মীরা প্রচার করছেন। পথসভা চলবে। নির্বাচনী প্রচারে কোনও প্রভাব পড়বে না।’’

অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে বনগাঁ উত্তরের বিজেপি প্রার্থী অশোক কীর্তনিয়া (নিজস্ব ছবি)

প্রতিপক্ষ প্রার্থী অশোক কীর্তনিয়া অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি, এই খবর পেয়ে এদিন দুপুরে বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে বিজেপি প্রার্থীকে দেখতে আসেন তৃণমূল প্রার্থী বিশ্বজিৎ দাস। তিনি দেখা করেন অশোক কীর্তনিয়ার সঙ্গে৷ হাসপাতাল সুপারের সঙ্গে কথা বলে বিজেপি প্রার্থীর শারীরিক অবস্থার খোঁজ নেন তিনি।

বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে তৃণমূল প্রার্থী বিশ্বজিৎ দাস (নিজস্ব ছবি)

বিশ্বজিৎ দাস বলেন, ‘‘ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কথা বললাম। যাতে দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠে প্রচারে যেতে পারে। ডাক্তারেরা বললেন এখন অনেকটা সুস্থ আছে।’’ প্রতিপক্ষ প্রার্থীকে দেখতে আসা প্রসঙ্গে বিশ্বজিত দাস বলেন, ‘‘এটা বাংলার সংস্কৃতি। খেলার মাঠে লড়াই থাকবে। খেলা মাঠে বন্ধুত্ব থাকবে।’’

উল্লেখ্য, ভোটের ময়দানে একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী অশোক কীর্তনিয়া ও বিশ্বজিৎ দাস। বিভিন্ন সময়ে তাঁদের একে অপরকে তীব্রভাবে আক্রমণ করতে দেখা গিয়েছে। কিন্তু সেই সব ভুলে অসুস্থ বিজেপি প্রার্থী অশোক কীর্তনিয়াকে দেখতে তৃণমূল প্রার্থীর হাসপাতালে আসা এক রাজনৈতিক সৌজন্যের বার্তা বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল৷

অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে বনগাঁ উত্তরের বিজেপি প্রার্থী অশোক কীর্তনিয়া (নিজস্ব ছবি)

যদিও পাঁচবছর আগে 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিশ্বজিৎ দাস ও অশোক কীর্তনিয়া একে অপরের সতীর্থ ছিলেন৷ সেবার বিশ্বজিৎ লড়েছিলেন বাগদা থেকে৷ আর অশোক লড়েছিলেন বনগাঁ উত্তর থেকে৷ দু’জনেই জিতে বিধানসভায় গিয়েছিলেন৷ পরে বিশ্বজিৎ তৃণমূলে ফিরে যান৷ এবার তৃণমূল তাঁকে বনগাঁ উত্তরে প্রার্থী করেছে৷ এই আসনে 2011 ও 2016 সালে জিতেছিলেন বিশ্বজিৎ৷

