SIR: বেছে বেছে নাম বাদের ছক! বাঁকুড়ার ঘটনায় কেন চুপ কমিশন, তোপ তৃণমূলের

মকর সংক্রান্তির পুণ্য তিথিতেও রাজ্য রাজনীতি উত্তপ্ত হয়ে উঠল ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধন নিয়ে তৃণমূলের এক চাঞ্চল্যকর অভিযোগকে কেন্দ্র করে ৷

Chandrima Bhattacharya
চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ও পার্থ ভৌমিকের নিশানায় নির্বাচন কমিশন (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 14, 2026 at 5:40 PM IST

3 Min Read
কলকাতা, 14 জানুয়ারি: বাঁকুড়ায় গাড়ি থেকে উদ্ধার হওয়া হাজার হাজার পূরণ করা 'ফর্ম-7'কে হাতিয়ার করে জাতীয় নির্বাচন কমিশন এবং বিজেপিকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ শানাল তৃণমূল কংগ্রেস । বুধবার তৃণমূল ভবনে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ও সাংসদ পার্থ ভৌমিক অভিযোগ করেন, নির্বাচন কমিশন তাদের নিরপেক্ষতা হারিয়ে বিজেপির 'পার্টি অফিসে' পরিণত হয়েছে এবং রাজ্যে গণতন্ত্রের উৎসবকে ধ্বংস করার গভীর চক্রান্ত চলছে ।

সম্প্রতি বাঁকুড়ার রানিবাঁধ বিধানসভার অন্তর্গত খাতড়ায় একটি গাড়ি আটক করা হয় ৷ যেখান থেকে প্রায় তিন থেকে চার হাজার পূরণ করা 'ফর্ম-7' (ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার ফর্ম) উদ্ধার হয় । এই ঘটনায় পুলিশ ইতিমধ্যেই এফআইআর দায়ের করেছে । তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, ওই ফর্মগুলি বৈধ ছিল না, বরং বেছে বেছে ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার উদ্দেশ্যেই সেগুলিকে জড়ো করা হয়েছিল ।

Trinamool
সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য (নিজস্ব ছবি)

এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, "সংবিধানকে পদদলিত করে অগণতান্ত্রিক উপায়ে আর কত নীচে নামবে বিরোধীরা ? বাঁকুড়ায় ধরা পড়া ওই গাড়িটিতে হাজার হাজার ফর্ম পাওয়া গিয়েছে, যা সবই পূরণ করা । এই ফর্ম-7 সাধারণত ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয় । আমাদের প্রশ্ন, এত বিপুল সংখ্যক ফর্ম কার নির্দেশে এবং কোথায় জমা দেওয়ার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল ? কমিশন কেন এই বিষয়ে নীরব ?"

তৃণমূলের অভিযোগ, শুধু বাঁকুড়া নয়-পূর্ব মেদিনীপুরের ময়না, তমলুক, মালদার ইংরেজবাজার, হুগলি, ব্যারাকপুর এবং কলকাতার জোড়াসাঁকোতেও একই ধরনের পরিকল্পিত ছক কষা হচ্ছে । চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য আরও গুরুতর অভিযোগ তুলে বলেন, "বিজেপি বিশেষ করে মহিলাদের টার্গেট করেছে । তারা চায় মহিলারা যেন ভোট দিতে না পারেন । কিন্তু বাংলার মহিলারা এই ষড়যন্ত্র ধরে ফেলেছেন ।"

Trinamool
সাংবাদিক সম্মেলনে সাংসদ পার্থ ভৌমিক (নিজস্ব ছবি)

এদিন নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে সাংসদ পার্থ ভৌমিক টিএন সেশনের প্রসঙ্গ টেনে আনেন । তিনি বলেন, "টিএন সেশনের সময় নির্বাচন কমিশনের যে গরিমা ছিল, বর্তমান কমিশন তা ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে । এটি এখন একটি স্বয়ংশাসিত সংস্থার বদলে বিজেপির তল্পিবাহক হিসেবে কাজ করছে ।" তিনি আরও অভিযোগ করেন, ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে 'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি'-র ধোঁয়াশা তৈরি করে প্রায় 1 কোটি 36 লক্ষ নাম বাদ দেওয়ার ব্লু-প্রিন্ট তৈরি করেছে বিজেপি । অথচ সেই তালিকা প্রকাশ করা হচ্ছে না ।

পার্থ ভৌমিক আরও বলেন, "ন্যাচারাল জাস্টিস বা স্বাভাবিক ন্যায়বিচারের নিয়মকেও তোয়াক্কা করা হচ্ছে না । মানুষ যখন নিজের নাম বাঁচাতে নথি জমা দিতে যাচ্ছেন, তাঁদের কোনও রিসিট বা প্রাপ্তিস্বীকার পত্র দেওয়া হচ্ছে না । ভবিষ্যতে যদি অন্যায়ভাবে কারও নাম কেটে দেওয়া হয়, তবে তাঁর কাছে প্রমাণ করার মতো কোনও নথিই থাকবে না ।"

তৃণমূল নেতৃত্ব এদিন জানায়, বাংলার মাটিতে একজন বৈধ ভোটারের নামও যদি অন্যায়ভাবে বাদ দেওয়া হয়, তবে দল চুপ করে বসে থাকবে না । প্রয়োজনে আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার হুঁশিয়ারিও দেন তাঁরা । একইসঙ্গে সিঙ্গুরে প্রধানমন্ত্রীর আসন্ন সফর এবং টাটা গোষ্ঠীর প্রত্যাবর্তন সংক্রান্ত বিজেপির দাবিকেও 'দিবানিদ্রার স্বপ্ন' বলে কটাক্ষ করেন চন্দ্রিমা ।

