ETV Bharat / politics

ফর্ম-6 নিয়ে তৃণমূলের অভিযোগ খারিজ সিইও-র, পুলিশে অভিযোগ শাসক দলের

তৃণমূলের অভিযোগ, ফর্ম-6 এর মাধ্যমে ভুয়ো ভোটার তালিকায় যুক্ত করা হচ্ছে৷ নির্বাচন কমিশন এই অভিযোগ করেছে৷

প্রতীকী ছবি (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 31, 2026 at 9:44 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 31 মার্চ: বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে রাজ্যের ভোটার তালিকা নিয়ে বেনজির সংঘাত চরমে পৌঁছল। বস্তা বস্তা ভুয়ো ফর্ম 6 জমা দিয়ে ভোটার তালিকা বিকৃত করার অভিযোগে এবার সরাসরি পুলিশের দ্বারস্থ হল রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। শাসক দলের তরফে নির্বাচন কমিশনের দফতরে ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) কর্মী-সমর্থকদের দ্বারা বেআইনিভাবে গণহারে ফর্ম-৬ জমা দেওয়ার ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত চেয়ে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে কলকাতার হেয়ার স্ট্রিট থানায়। যদিও তৃণমূলের এই পদক্ষেপের আগেই তাদের সমস্ত অভিযোগ কার্যত নস্যাৎ করে দিয়েছেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল।

ঘটনার সূত্রপাত গত সোমবার। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল সোজা সিইও দফতরে গিয়ে অভিযোগ জানিয়েছিলেন যে বিজেপির মদতে ভিনরাজ্য থেকে ভুয়ো ভোটারদের নাম এরাজ্যের তালিকায় ঢোকানোর চক্রান্ত চলছে। এরপর মঙ্গলবার বিকেলে রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা এক সাংবাদিক বৈঠক করে এই সংক্রান্ত বেশ কিছু ভিডিয়ো সংবাদমাধ্যমের সামনে প্রকাশ করেন।

তৃণমূলের দাবি, কলকাতার শিপিং কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া ভবনে অবস্থিত সিইও-র নতুন দফতরে প্রতিনিয়ত অচেনা ব্যক্তিরা বস্তা ও থলে ভর্তি করে ফর্ম 6 নিয়ে আসছেন। ভিডিও ফুটেজে দেখা যায়, অজানা ব্যক্তিরা বান্ডিল বান্ডিল আবেদনপত্র নিয়ে অবাধে দফতরে প্রবেশ করছেন। তৃণমূলের অভিযোগ, নিয়ম ভেঙে হাজার হাজার ফর্ম এক লটে জমা দেওয়া হচ্ছে, যা মহারাষ্ট্র বা দিল্লি মডেলের মতো এরাজ্যেও জনবিন্যাস বদলানোর এবং সংখ্যালঘু ভোটারদের বাদ দেওয়ার এক গভীর চক্রান্ত।

এই ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আনার পরেই আর কালবিলম্ব না করে সোজা পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে ঘাসফুল শিবির। তৃণমূল সূত্রের খবর, পুলিশের কাছে দায়ের করা অভিযোগে নির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছে, বিজেপির সদস্য ও কর্মীরা বেআইনিভাবে এবং বিপুল সংখ্যায় সিইও দফতরে ফর্ম-6 জমা দিচ্ছে। কারা এই ফর্ম আনছে এবং কোথা থেকে এই ফর্ম পূরণ করা হচ্ছে, অবিলম্বে তার তদন্ত প্রয়োজন।

তবে, তৃণমূল যখন এই ইস্যুতে সুর চড়িয়ে পুলিশ-প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছে, ঠিক তখনই নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে যাবতীয় অভিযোগ খারিজ করে দেওয়া হয়েছে। সিইও মনোজ আগরওয়াল এই প্রসঙ্গে সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, ফর্ম জমা নেওয়ার ক্ষেত্রে কমিশন কোনও নিয়মভঙ্গ করেনি।

মনোজ আগরওয়াল বলেন, “আমাদের কাছে কোনও ডকুমেন্ট জমা হলে আমরা সেটা ডিইও-র কাছে পাঠাবো। ডিইও সেটা ইআরও-র কাছে পাঠাবে। আমি দু’টো ক্যাটাগরি পেলাম। আমার কাছে যখন ডকেট হয়ে যাবে, তখন আমি নির্দিষ্ট সংখ্যা বলতে পারব।”

একজন ব্যক্তির পক্ষে বস্তা-বস্তা ফর্ম জমা দেওয়া নিয়ে তৃণমূল যে প্রশ্ন তুলেছিল, তার উত্তরে সিইও বলেন, “ফর্ম 6 আমাদের কাছে যত বেশি আসবে, একজন যত খুশি আনতে পারে। আমাদের এখানে কোনও নিয়ম নেই। আমরা তো ফর্ম পাঠাবো না, ডিইও-দের বলব এইগুলো তাড়াতাড়ি নিষ্পত্তি করুন। এখানে জমা দেওয়ার সময় আমরা দেখি না কে কত জমা দিয়েছে।” একই সঙ্গে তিনি আশ্বস্ত করে বলেন, “30 তারিখের পর থেকে জমা পড়া আবেদন প্রথম দু’টো ফেজের (দফা) জন্য কোনও ফর্ম 6 তো আর কার্যকরী হবে না।”

সব মিলিয়ে, নির্বাচনের মুখে ভোটার তালিকায় নাম তোলা এবং বাদ দেওয়া নিয়ে রাজ্যের শাসক দল ও নির্বাচন কমিশনের এই সরাসরি সংঘাত রাজ্য রাজনীতিতে এক নতুন মাত্রা যোগ করল। কমিশন নিয়মমাফিক কাজের কথা বললেও, পুলিশ তৃণমূলের এই চাঞ্চল্যকর অভিযোগের ভিত্তিতে আগামিদিনে কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে, আপাতত সেদিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল।

TAGGED:

TRINAMOOL
ECI
BJP
WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
TRINAMOOL COMPLAINT AGAINST ECI BJP

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.