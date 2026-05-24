দুঃসময়ে মদনের ওপরেই ভরসা মমতার, নতুন দায়িত্ব কামারহাটির বিধায়ককে

দুঃসময়ে মদনের ওপরেই ভরসা মমতার, নতুন দায়িত্ব কামারহাটির বিধায়ককে
দমদম সাংগঠনিক জেলার নতুন সভাপতি মদন মিত্র ৷ দলের একাংশের মতে, তৃণমূলের খারাপ সময়ে তাঁর সাংগঠনিক দক্ষতাকে পূর্ণ মাত্রায় ব্যবহার করতে চাইছে শীর্ষ নেতৃত্ব ।
Published : May 24, 2026 at 12:19 PM IST
কলকাতা, 24 মে: 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিপর্যয়ের পর বাংলায় তৃণমূলের অন্দরে বড়সড় সাংগঠনিক রদবদল শুরু হয়েছে । নির্বাচনী ধাক্কা সামলে ঘুরে দাঁড়াতে এবার দলের পুরনো এবং বিশ্বস্ত সৈনিক মদন মিত্রের ওপরেই বড় দায়িত্ব সঁপলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । সদ্য গঠিত 'দমদম সাংগঠনিক জেলা'-র সভাপতি পদে নিযুক্ত করা হয়েছে কামারহাটির এই হেভিওয়েট বিধায়ককে । রাজ্যে তৃণমূলের এই কঠিন পরিস্থিতিতে কামারহাটি কেন্দ্রটি ধরে রাখার 'পুরস্কার' হিসেবেই মদন মিত্রকে এই নতুন সাংগঠনিক দায়িত্ব দেওয়া হল বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল ।
তৃণমূলের অন্দরে মদন মিত্রের রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে গত পাঁচ বছরে বিস্তর জল্পনা ও চর্চা হয়েছে । একসময়ের দাপুটে পরিবহণ ও ক্রীড়ামন্ত্রী মদন মিত্রকে পরবর্তীতে আর কোনও ক্যাবিনেট পোর্টফোলিও বা মন্ত্রিত্ব দেওয়া হয়নি । এমনকি দলের সাংগঠনিক ক্ষেত্রেও তাঁর গুরুত্ব অনেকটাই হ্রাস পেয়েছিল । তা সত্ত্বেও দলের প্রতি আনুগত্যে কোনও ঘাটতি দেখাননি তিনি । বিধানসভা নির্বাচনে পরাজয়ের পরও সমাজমাধ্যমে বারবার পুরনো দিনের ছবি পোস্ট করে দলনেত্রীর সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ লড়াইয়ের স্মৃতি মনে করিয়ে দিয়েছেন তিনি । বুঝিয়ে দিয়েছেন, শত প্রতিকূলতার মাঝেও তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশেই আছেন । আর এবার সেই আনুগত্যেরই মর্যাদা দিল দল ।
তৃণমূলের সাংগঠনিক কাঠামোতে এই সিদ্ধান্তকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও কৌশলগত পদক্ষেপ হিসেবে দেখছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা । এতদিন পর্যন্ত 'বারাকপুর-দমদম সাংগঠনিক জেলা' হিসেবে একটিই বড় ক্ষেত্র ছিল, যার অধীনে বারাকপুর ও দমদম - দুটি লোকসভা কেন্দ্রই পড়ত । কিন্তু এবার রাজনৈতিক সমীকরণের কথা মাথায় রেখে এই দুই অঞ্চলকে পৃথক করা হয়েছে । নবগঠিত দমদম সাংগঠনিক জেলার দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছে মদন মিত্রের কাঁধে । তৃণমূলের নিচুতলার কর্মীদের চাঙ্গা করতে এবং বুথ স্তরে সংগঠনের রাশ মজবুত করতেই এই এলাকাকে আলাদা করা হয়েছে বলে সূত্রের খবর ।
কামারহাটি এবং সংলগ্ন দমদম এলাকায় নিচুতলার সাধারণ কর্মী ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে মদন মিত্রের জনসংযোগ দীর্ঘদিনের এবং অত্যন্ত গভীর ৷ দলের একাংশের মতে, তৃণমূলের বর্তমান খারাপ সময়ে এই জনসংযোগ এবং তাঁর সাংগঠনিক দক্ষতাকে পূর্ণ মাত্রায় ব্যবহার করতে চাইছে শীর্ষ নেতৃত্ব । 2011 সালে বাংলায় ঐতিহাসিক পরিবর্তনের সময়ে কামারহাটি থেকেই জিতে মন্ত্রী হয়েছিলেন তিনি । মাঝে 2016 সালে সারদা মামলায় জেল হেফাজতে থাকার কারণে পরাজিত হলেও, 2021 এবং বর্তমান 2026-এর নির্বাচনেও উত্তর 24 পরগনায় বিজেপির ব্যাপক ঝড়ের মধ্যেও নিজের আসনটি হাসিমুখে ধরে রেখেছেন তিনি ।
রাজনৈতিক মহলের মতে, 2026-এর বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যের ক্ষমতা হারানোর পর তৃণমূলের এখন লক্ষ্য আগামী লোকসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে দলকে নতুন করে সংগঠিত করা । উত্তর 24 পরগনা জেলায় বিজেপির বিপুল সাফল্যের মুখে দাঁড়িয়েও কামারহাটিতে ঘাসফুল ফুটিয়ে নিজের রাজনৈতিক কার্যকারিতা প্রমাণ করেছেন মদন মিত্র । তাই দলের দুর্দিনে নিচুতলার কর্মীদের পাশে দাঁড়িয়ে সংগঠনের হাল ধরতে পুরনো দিনের এই লড়াকু নেতার ওপরেই আস্থা রাখলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । নতুন এই দায়িত্ব পাওয়ার পর দমদম অঞ্চলে তৃণমূলের সংগঠন কতটা ঘুরে দাঁড়াতে পারে, এখন সেটাই দেখার ।