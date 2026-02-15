বিধানসভার আগেই রাজ্যসভার 5 আসনে ভোট, প্রার্থিপদ নিয়ে তৎপরতা তৃণমূল-বিজেপিতে

বিধানসভার আগেই রাজ্যসভার 5 আসনে ভোট, প্রার্থিপদ নিয়ে তৎপরতা তৃণমূল-বিজেপিতে
আগামী 2 এপ্রিল পাঁচটি আসন ফাঁকা হচ্ছে৷ ভোট হতে পারে মার্চেই৷
Published : February 15, 2026 at 7:34 PM IST
কলকাতা, 15 ফেব্রুয়ারি: 2026 সালের হাইভোল্টেজ বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক আগেই আরও একটা ভোট হতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গে৷ সেই ভোটে অবশ্য রাজ্যের সাধারণ মানুষ অংশ নিতে পারবেন না৷ সেখানে ভোট দেবেন রাজ্য বিধানসভার বিধায়করা৷ তাঁদের ভোটেই বাংলা থেকে পাঁচটি রাজ্যসভা আসনের জন্য নতুন সাংসদরা নির্বাচিত হবেন৷
বিধানসভা ভোটের প্রার্থী তালিকা নিয়ে যেমন রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে জোরচর্চা শুরু হয়েছে, তেমনই এই নির্বাচনে কারা কারা প্রার্থী হবেন, তা নিয়েও আলোচনা শুরু হয়েছে৷ তবে এই আলোচনা চলছে শুধু তৃণমূল ও বিজেপির অন্দরে৷ কারণ, বিধায়কদের সংখ্যার নিরিখে এই দুই আসনে তৃণমূল ও বিজেপির প্রার্থীদের জয়ী হওয়ার কথা৷
তৃণমূলের অন্দরে আলোচনার বিষয়, পুরনো মুখদের আবার জায়গা দেওয়া হবে, নাকি সুযোগ দেওয়া হবে নতুন কোনও নেতা বা নেত্রীকে! সূত্রের খবর, নতুনদের মধ্যে দৌড়ে এগিয়ে বিজেপি থেকে তৃণমূলে আসা এক নেতা৷ আবার বিজেপিতেও চর্চার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে যে কোন নেতা বা নেত্রীকে প্রার্থী করা যায়!
রাজ্যসভার ভোট
আগামী 2 এপ্রিল রাজ্যের পাঁচটি রাজ্যসভা আসনের সাংসদদের মেয়াদ শেষ হচ্ছে। তৃণমূল কংগ্রেসের তিন হেভিওয়েট সাংসদ সুব্রত বক্সী, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ও সাকেত গোখলের মেয়াদ ওই দিনেই ফুরোচ্ছে। একই সঙ্গে মেয়াদ শেষ হচ্ছে বামফ্রন্টের একমাত্র প্রতিনিধি তথা বিশিষ্ট আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের। এছাড়াও এই তালিকায় নাম ছিল মৌসম বেনজির নুরের। তবে সম্প্রতি তিনি জোড়াফুল শিবির ত্যাগ করে পুরনো দল কংগ্রেসে ফিরে গিয়েছেন এবং সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন।
ফলে সব মিলিয়ে পাঁচটি শূন্য আসনে আগামী মার্চ মাসেই নির্বাচন হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। বিধানসভা ভোটের আগে এই নির্বাচনকে কার্যত শক্তি প্রদর্শনের লড়াই হিসেবে দেখছে রাজনৈতিক মহল। ফলে প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে তৃণমূল ও বিজেপি বাড়তি সতর্কতা নিচ্ছে বলে খবর৷
তৃণমূলের প্রার্থী হবেন কারা?
তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরে এবার প্রার্থী তালিকায় বড়সড় রদবদলের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। বিশেষ করে মৌসম বেনজির নুর দল ছাড়ায় রাজ্যসভায় ঘাসফুল শিবিরের সংখ্যালঘু মুখ হিসেবে এখন কেবল নাদিমুল হক ও সামিরুল ইসলাম রয়েছেন। দলের একাংশের মতে, মৌসমের জায়গায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় থেকে কোনও নতুন ও প্রভাবশালী মুখকে সংসদে পাঠাতে পারেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।
অন্যদিকে, তৃণমূলের প্রবীণ নেতা সুব্রত বক্সীর বয়স ও শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে দলের অন্দরে আলোচনা চলছে। শাসক দলের একটা সূত্র থেকে এমন খবর পাওয়া যাচ্ছে, এই আসনে দলের এক প্রবীণ নেতাকে সংসদে পাঠানো হতে পারে, যিনি কয়েক বছর আগে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। এই মুহূর্তে রাজ্য নেতৃত্বের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছেন।
তৃণমূলের সংসদীয় দলের এক সদস্যের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, বক্সী এবার নিজেই হয়তো সংসদীয় দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চাইতে পারেন। যদি নেতৃত্ব তাঁর আবেদন মঞ্জুর করেন, তবে সেই আসনে সম্পূর্ণ নতুন মুখকে দেখা যেতে পারে। নতুন মুখ হিসেবে আগে উল্লেখ করা ওই প্রবীণ নেতাকে বেছে নেওয়া হবে কি না, সেটা স্পষ্ট হতে আরও সময় লাগবে। তবে এটাও জানা যাচ্ছে, তিনি ইতিমধ্যেই দিল্লিতে নিজের কাজকর্ম শুরু করেছেন।
অন্যদিকে সাকেত গোখলে ও ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি কিছুটা ভিন্ন। সাকেত 2026 সালে লুইজিনহো ফেলেইরোর ছেড়ে যাওয়া আসনে এবং ঋতব্রত 2024-এর ডিসেম্বরে জহর সরকারের ইস্তফার পর রাজ্যসভায় গিয়েছিলেন। দু’জনেই তাঁদের সংক্ষিপ্ত মেয়াদে সংসদে অত্যন্ত সক্রিয় ছিলেন এবং দলের হয়ে জোরালো সওয়াল করেছেন। ফলে তাঁদের পুনরায় টিকিট দেওয়া হলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন দলের শীর্ষ নেতৃত্বই।
বিজেপিতে কারা প্রার্থী হবেন?
বিজেপি শিবিরেও একটি আসন নিয়ে জল্পনার অন্ত নেই। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিজেপির দুই সাংসদ হিসেবে রয়েছেন শমীক ভট্টাচার্য ও নগেন্দ্র রায় (অনন্ত মহারাজ)। আসন্ন নির্বাচনে গেরুয়া শিবির কাকে প্রার্থী করবে, তা নিয়ে দিল্লির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে রাজ্য নেতৃত্বের আলোচনা চলছে বলে খবর। রাজ্য বিজেপির অন্দরে এখন একাধিক হেভিওয়েট নাম নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে। এই তালিকায় সবথেকে বড় নাম হিসেবে উঠে আসছে মিঠুন চক্রবর্তীর নাম। এছাড়াও প্রাক্তন রাজ্য বিজেপি সভাপতি রাহুল সিনহা এবং বালুরঘাটের বিধায়ক তথা বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অশোক লাহিড়ীর নাম নিয়েও দলের অন্দরে গুঞ্জন রয়েছে।
বিজেপির এক শীর্ষ নেতার দাবি, এবার এমন কোনও 'ওজনদার' নেতাকে টিকিট দেওয়া হতে পারে, যিনি অতীতেও সাফল্যের সঙ্গে সাংসদের দায়িত্ব পালন করেছেন। অর্থাৎ, অভিজ্ঞ ও পরিচিত মুখকেই রাজ্যসভায় পাঠিয়ে বিধানসভা ভোটের আগে কর্মীদের মনোবল চাঙ্গা করতে চাইছে বিজেপি।
কী বলছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা?
রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই পাঁচটি আসনের নির্বাচন কেবল সংখ্যাতত্ত্বের লড়াই নয়, বরং 2026-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে এক বড়সড় মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ। মৌসমের কংগ্রেসে প্রত্যাবর্তন মালদা ও মুর্শিদাবাদের রাজনীতিতে নতুন সমীকরণ তৈরি করেছে, যা তৃণমূলকে সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্ক নিয়ে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করছে।
অন্যদিকে, সংখ্যাতত্ত্বের বিচারে চারটি আসনে তৃণমূল ও একটি আসনে বিজেপির জেতার কথা৷ সেক্ষেত্রে তৃণমূল থেকে চারজন ও বিজেপি থেকে একজনকে প্রার্থী করা হলে, বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সকলে রাজ্যসভার সাংসদ হিসেবে নির্বাচিত হবেন৷ সেক্ষেত্রে এই নির্বাচন শেষের পর বিধানসভা ও লোকসভার মতো রাজ্যসভাতেও পশ্চিমবঙ্গ থেকে বামেদের কোনও প্রতিনিধি থাকবে না৷