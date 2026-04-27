মতুয়া-মুলুক গাইঘাটা নিয়েই দড়ি টানাটানি তৃণমূল-বিজেপির, শতাংশ বৃদ্ধিতে মন বাম-প্রার্থীর
গাইঘাটা বিধানসভায় 2021-এ জয়ী হয় বিজেপি৷ এবার জিততে মরিয়া তৃণমূল৷ গাইঘাটার মানুষ কী বলছে? ভোটের ইস্যু কী? সাহাজান পুরকাইত ও সুরজিৎ দত্তর প্রতিবেদন৷
Published : April 27, 2026 at 2:37 PM IST
গাইঘাটা (উত্তর 24 পরগনা), 27 এপ্রিল: ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া ইছামতি-যমুনা নদীর তীর সংলগ্ন জনপদ নিয়েই গঠিত উত্তর 24 পরগনার গাইঘাটা বিধানসভা। যা মতুয়াগড় নামেই পরিচিত। তফশিলি জাতি সংরক্ষিত এই বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটের নির্ণায়ক মূলত মতুয়ারাই। বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত হওয়া ছিন্নমূল মতুয়াদের উপরেই বর্তমান এই বিধানসভার রাজনীতির ওঠাপড়া নির্ভর করছে।
সেই ছিন্নমূল মতুয়াদের সমর্থনের কারণে বিজেপি এখানে সাফল্যের মুখ দেখেছিল। 2019 সালের লোকসভা নির্বাচনে এই কেন্দ্রে প্রায় 35 হাজার ভোটে এগিয়েছিল পদ্মফুল শিবির। 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনে এই কেন্দ্র থেকে জয়ী হন বিজেপির সুব্রত ঠাকুর৷
2024 সালের লোকসভা নির্বাচনেও এই আসনে এগিয়েছিল বিজেপি৷ তবে ঊনিশের চেয়ে কম ভোটে (27 হাজার)। কিন্তু, এসআইআর-এ বাদ পড়া প্রায় 19 হাজার ভোটার নিয়ে উদ্বেগে তৃণমূল-বিজেপি উভয় রাজনৈতিক শিবিরই। এই সুযোগে বামফ্রন্ট সমর্থিত সিপিআই প্রার্থী সজল বিশ্বাস বামেদের ভোটব্যাংক বৃদ্ধি করার টার্গেট নিয়েছেন।
গাইঘাটা বিধানসভার অতীত-বর্তমান
গাইঘাটা ব্লকের সাতটি গ্রাম পঞ্চায়েত, হাবরা এক নম্বর ব্লকের তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েত, গোবরডাঙা পুরসভা এলাকা নিয়ে গাইঘাটা বিধানসভা গঠিত। বিস্তারিত বললে, গোবরডাঙ্গা পুরসভা, ধর্মপুর-1, ধর্মপুর-2, ইছাপুর-1, ইছাপুর-2, জলেশ্বর-1, শিমুলপুর ও সুতিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এবং হাবরা-1 ব্লকের বেড়গুম-1, বেড়গুম-2 ও মছলন্দপুর-1 গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে গাইঘাটা বিধানসভা গঠিত। এই বিধানসভাটি বনগাঁ লোকসভার অধীন।
গাইঘাটা 1967 সালে প্রথমবার বিধানসভা কেন্দ্রের মর্যাদা পেয়েছিল। কংগ্রেস, বাম, তৃণমূল, বিজেপি এই চারটি রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এখানে জয়ী হয়েছেন বহুবার। রাজ্যে কংগ্রেসের ক্ষমতা অবসানের পরপর বামেরা বহু বছর এখানে ক্ষমতায় ছিল। কিন্তু রাজ্যপাটে থাকাকালীনই 2001 সাল থেকে এই বিধানসভাটি হাতছাড়া হয় বামেদের। তারপর থেকে কার্যত এই বিধানসভাতে জয়ের মুখ দেখেনি বাম শিবির।
নির্বাচনী ফলাফলের নিরিখে 2016 সালের পর থেকে একেবারে ধরাশয়ী অবস্থা হয় তাদের। 2001 সালে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক এই বিধানসভা থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে জয়লাভ করেন। তারপর 2006/2011/2016 পরপর তিনটি বিধানসভা নির্বাচনেও তৃণমূল প্রার্থীরা জয়লাভ করেন। কিন্তু, 2019-এর লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রভাব বাড়তে থাকার পর 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের প্রার্থীকে হারিয়ে বিজেপি প্রার্থী জয়লাভ করেন। তৃণমূল প্রার্থী নরোত্তম বিশ্বাসকে 9 হাজার 578 ভোটে হারিয়ে ঠাকুরবাড়ির সন্তান সুব্রত ঠাকুর জয়লাভ করেন।
ছাব্বিশের নির্বাচনের পার্টি-গণিত
2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনেও বিজেপির সুব্রত ঠাকুর বনাম তৃণমূলের নরোত্তম বিশ্বাস লড়াইয়ের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে গাইঘাটা। কিন্তু এই দুই রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে স্থানীয় মানুষের অভিযোগ রয়েছে বহু। গত পাঁচ বছরে বিদায়ী বিধায়ক সুব্রত ঠাকুরকে এলাকার মানুষ দেখতে পাননি বলে অভিযোগ। তিনি কোনও উন্নয়নমূলক কাজে সামিল হননি বলেই অভিযোগ। একইভাবে, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া এই জনপদের উপর দিয়েই প্রবাহিত হয়েছে ইছামতি-যমুনার মতো নদী। সেগুলো বহু বছর সংস্কার হয়নি।
স্বাভাবিকভাবেই প্রতিবছর নদীর তীরবর্তী এলাকা মানুষ সমস্যায় পড়েন। নদী সংস্কার না হওয়ার কারণে স্থানীয় মৎস্যজীবীরা কার্যত কর্মহীন হয়ে পড়েছেন। বেড়গুম, মসলন্দপুর-সহ গ্রামীণ এলাকায় রাস্তাঘাট সংস্কার না হওয়ার অভিযোগ রয়েছে উভয় দলের বিরুদ্ধে। গোবরডাঙা নাট্যচর্চা তথা সংস্কৃতি চর্চার অন্যতম পীঠ অনুষ্ঠান হিসেবে পরিচিত। কয়েক বছর আগে স্থানীয়দের দাবি মেনে নাট্যচর্চার জন্য গোবরডাঙা টাউন হল নির্মিত হয়েছে। কিন্তু, গোবরডাঙা পুরসভার বিরুদ্ধে পুর-পরিষেবার সঠিকভাবে না দেওয়ার অভিযোগও রয়েছে।
গোবরডাঙার পুরসভাবাসীর সবথেকে বড় দাবি গোবরডাঙা হাসপাতাল চালু করা। বহু বছর ধরে ওই হাসপাতাল পড়ে রয়েছে। চিকিৎসা সামগ্রী থেকে শুরু করে অন্যান্য যন্ত্রপাতিতে মরচে ধরেছে। বিল্ডিং তথা হাসপাতাল ভবন চত্বর আগাছায় ভরে উঠেছে। কার্যত, ভুতুড়ে ভবনে পরিণত হয়েছে এই হাসপাতাল। আর এই সমস্ত পাওয়া না পাওয়া অভিযোগের বিষয়ে ডান বাম বিজেপি সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা সমস্যা সমাধানের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন।
সাধারণ মানুষের বক্তব্য কী?
গাইঘাটা রামপুরের বাসিন্দা সুকুমার দাস গাইঘাটার সমস্যা নিয়ে ক্য়ামেরার সামনে কিছু বলতে চাননি। রাজনৈতিক ফলাফল কী হবে বলে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, ‘‘বলা যাবে না। মার খেতে হবে। আমি বলতে পারব না।’’
গাইঘাটা বাজারের বাসিন্দা বিশ্বনাথ দাস বলেন, ‘‘এখানে বিজেপি জিতেছিল। তৃণমূলের একটা ভালো সংগঠন আছে। মানুষের পাশে থাকে। সবার কাছেই কাজ করে, মানে সেবাও করে। পয়সাও তো দিচ্ছে। বেকারদের কিছু দিচ্ছে, মা-বোনদের কিছু দিচ্ছে, এটা তো অনেক পাওনা না।’’
চুরি-দুর্নীতির বিষয়ে তিনি বলেন, ‘‘বিরোধীরা যখন আসবে, তখন করবে। বিরোধীরা বিরোধীদের মতো বলছে। বিরোধীদের কাছে বিরোধিতা করার মতো কিছু নেই। একটা ফুল জিতবে না। খুব কঠিন আছে। এবার পজিশন ভালো নরত্তোম বিশ্বাসের।’’
এই বিধানসভার আরেক বাসিন্দার দাবি, ‘‘এবার গাইঘাটায় তৃণমূলের অবস্থা ভালো বলে মনে হচ্ছে। দুই ফুলের টক্কর। আর সিপিআইএম-কংগ্রেস তেমন কোনও পজিশনে নেই। ঘাসফুল ভালো করেছে তো, সমস্ত পরিষেবাই সব পরিবার পাচ্ছে। দেখা যাক কী হয়! লড়াই চলছে।’’ অন্য এক বাসিন্দা বলেন, ‘‘বিজেপি বিধায়কের উন্নয়ন চোখে পড়েনি। গত পাঁচ বছর উনি তো ছিলেন, এখানে ওঁকে রাস্তাঘাটে কেউ দেখেনি। কোনও বিপদে-আপদে মানুষের পাশে থাকেননি কখনও৷’’
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক বাসিন্দা বলেন, ‘‘এসআইআর-এ প্রাণ হারালো অনেক মানুষ। ভোট কাটা গেল। তারা তো খুবই দুঃখ-কষ্টের মধ্যে আছে। অশান্তির মধ্যে আছে। তাদের কী হবে? আগে বলা হয়েছিল, বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের তাড়ানোর জন্য এসআইআর হচ্ছে৷ অর্থাৎ অধিকাংশটা মুসলিমদের দিকে ইঙ্গিত করা হচ্ছিল৷ অথচ হিন্দুদের বহু নাম বাদ গিয়েছে। মুসলিমদের থেকে হিন্দুরাই তো বেশি বাদ গিয়েছে। ঘুসপেটিয়া বা অনুপ্রবেশকারী বা রোহিঙ্গা বলছিল, ওসব তো খুঁজে পাওয়া যায়নি। বিপদে পড়ছে বেশিরভাগ এখানকার মতুয়া হিন্দুরা বা সাধারণ বাঙালিরা। বাঙালি হিন্দুরা। বিজেপির কারণে হিন্দুরা বেশি আক্রান্ত বলছে।’’
গৌতম শিকদার নামে গোবরডাঙা এলাকার এক বাসিন্দা বলেন, ‘‘হাসপাতালটা আগে চালু করতে হবে। সেই কথা আমরা বারবার বলব। হাসপাতাল চালু হলে মানুষের সবরকম মানুষের সব প্রকার দল বিশেষ যেকোনও কারও কাজে লাগবে। আমাদের হাসপাতাল বন্ধ বলে আমাদের ঠাকুরনগর যেতে হয়, বনগাঁয় যেতে হয়। মানুষের খুব কষ্টের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে।’’ তৃণমূল জল্প প্রকল্পের কাজ করতে গিয়ে এলাকার রাস্তার দশা বেহাল করে দিয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন তিনি৷ তাঁর অভিযোগ, এই নিয়ে প্রতিবাদ করলে হুমকি দেওয়া হয়৷
প্রার্থীরা কী বলছেন?
বিজেপি প্রার্থী সুব্রত ঠাকুর বলেন, ‘‘গোবরডাঙা হাসপাতালের সমস্যা আছে। আমরা গুরুত্ব দিয়ে এই বিষয়টিকে দেখছি। এই হাসপাতাল চালু করা হবে। শুধু তাই নয়, এলাকার পুর-পরিষেবা ঠিক মতো পাওয়া যায় না। মোদিজির নেতৃত্বে আমরা এই বিধানসভার বিকাশ করব। যাঁরা এসআইআর-এ বাদ গিয়েছেন। সেই সব প্রকৃত ভোটারদের নাম তোলানোর জন্যে আবেদন করেছি।’’
তৃণমূল প্রার্থী নরোত্তম বিশ্বাস বলেন, ‘‘এসআইআর-এ হাজার হাজার মানুষের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। তাঁরা জবাব দেবেন। চার তারিখের পর সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়ন রাজ্যের সমস্ত মানুষ উপকার পাচ্ছেন। গাইঘাটার মানুষও পেয়েছেন। কিন্তু, বিধায়ক কোনও কাজ করেননি। গোবরডাঙার হাসপাতাল খুলতে পারেনি। আমরা সেটা গুরুত্ব দিয়ে দেখব।’’
বামফ্রন্ট সমর্থিত সিপিআই প্রার্থী সজল বিশ্বাস বলেন, ‘‘তৃণমূল-বিজেপি এলাকার মানুষকে ধোঁকা দিয়েছেন। কোনও কাজ করেনি। মতুয়া, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষকে ধোঁকা দিয়েছেন। এই দুই ফুলের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির জবাব দেবেন। ইছামতি, যমুনা নদীর সংস্কার থেকে একাধিক উন্নয়ন আমাদের লক্ষ্য। উচ্চশিক্ষার জন্য এলাকার হাজার হাজার পড়ুয়ার কোচিং সেন্টার গড়ে তুলব।"