ভবানীপুরে মমতার জয় নিশ্চিত করতে ওয়ার্ড ধরে দায়িত্ব ভাগ, 63 নম্বরের ভার জাভেদকে

ভবানীপুরে মমতার জয় নিশ্চিত করতে ওয়ার্ড ধরে দায়িত্ব ভাগ, 63 নম্বরের ভার জাভেদকে
ভবানীপুরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে রেকর্ড ভোটে জেতাতে এই ওয়ার্ড থেকে সবচেয়ে বড় ব্যবধান সুনিশ্চিত করতে তাঁরা বদ্ধপরিকর বলে জানান জাভেদ খান ।
Published : April 2, 2026 at 5:57 PM IST
কলকাতা, 2 এপ্রিল: ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রে রেকর্ড ভোটে জয় নিশ্চিত করতে এবার একেবারে 'মাইক্রো ম্যানেজমেন্ট' বা সূক্ষ্ম স্তরের রণকৌশলে জোর দিল তৃণমূল কংগ্রেস । নিজের কেন্দ্রে জয়ের ব্যবধানকে ঐতিহাসিক মাত্রায় নিয়ে যেতে এবার ওয়ার্ড ধরে ধরে দায়িত্ব ভাগ করে দিলেন স্বয়ং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।
ভবানীপুর বিধানসভা এলাকার অন্তর্গত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 63 নম্বর ওয়ার্ডের সাংগঠনিক এবং প্রচারের যাবতীয় দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছে রাজ্যের মন্ত্রী তথা বর্ষীয়ান তৃণমূল নেতা জাভেদ খানের কাঁধে । মূলত অবাঙালি এবং সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এই ওয়ার্ডে দলের ভোটব্যাঙ্ক অটুট রাখতে এবং বিরোধীদের এক ইঞ্চিও জমি না-ছাড়তেই ঘাসফুল শিবিরের এই সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল ।
ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অধীনে কলকাতা পুরসভার মোট আটটি ওয়ার্ড রয়েছে । নির্বাচনের প্রস্তুতির একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে এই আটটি ওয়ার্ড পরিচালনার দায়িত্ব দলের দুই শীর্ষ এবং বিশ্বস্ত নেতার মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল । তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি এবং কলকাতার মেয়র তথা রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমকে এই গুরুদায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল দলের তরফ থেকে । প্রাথমিক রূপরেখা অনুযায়ী, সুব্রত বক্সির অধীনে রাখা হয়েছিল 63, 70, 71, 72 এবং 73 নম্বর ওয়ার্ডের সাংগঠনিক দেখভালের ভার । অন্যদিকে, বিধানসভার বাকি ওয়ার্ডগুলিতে প্রচার এবং ভোট পরিচালনার দায়িত্ব পান ফিরহাদ হাকিম ।
তবে নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, স্ট্র্যাটেজিতে ততই শান দিচ্ছে শাসকদল । দলের নিজস্ব রণনীতিতে কিছুটা রদবদল ঘটিয়ে এবার সুব্রত বক্সির হাত থেকে 63 নম্বর ওয়ার্ডের দায়িত্ব আলাদা করে তুলে দেওয়া হল জাভেদ খানের হাতে । তৃণমূল সূত্রে খবর, ভবানীপুরের এই নির্দিষ্ট ওয়ার্ডটির জনতাত্ত্বিক বিন্যাস এবং রাজনৈতিক সমীকরণের কথা মাথায় রেখেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে এই সাংগঠনিক পরিবর্তন করা হয়েছে । 63 নম্বর ওয়ার্ডটিতে অবাঙালি এবং সংখ্যালঘু ভোটারদের একটি বড় অংশ বসবাস করেন । গত কয়েকটি নির্বাচনে এই এলাকার কয়েকটি বুথে বিরোধীরা শাসকদলকে কড়া টক্কর দিয়েছিল । তাই এবার আর কোনও ঝুঁকি নিতে নারাজ তৃণমূল নেতৃত্ব ।
জাভেদ খান রাজ্যের একজন অত্যন্ত অভিজ্ঞ সংখ্যালঘু নেতা এবং দক্ষ সংগঠক হিসেবে পরিচিত । কলকাতা পুরসভা এলাকার রাজনীতিতে, বিশেষত কসবা ও সংলগ্ন এলাকায় তাঁর ব্যাপক প্রভাব ও জনসংযোগ রয়েছে । তাঁর এই দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা এবং মাটি কামড়ে পড়ে থাকার দক্ষতাকে এবার ভবানীপুরের 63 নম্বর ওয়ার্ডে কাজে লাগাতে চাইছে শাসকদল । এই মিশ্র জনসংখ্যার এলাকার প্রতিটি পরিবারের কাছে সরকারের উন্নয়নমূলক কাজের খতিয়ান সঠিকভাবে পৌঁছে দেওয়া এবং তাঁদের ভোটকে তৃণমূলের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ করাই এখন জাভেদ খানের মূল লক্ষ্য ।
রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ভবানীপুরে তৃণমূলের বা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মূল চ্যালেঞ্জ শুধুমাত্র জয়লাভ নয় । বরং জয়ের মার্জিন বা ব্যবধান কতটা বাড়ানো যায়, সেটাই আসল পরীক্ষা । শাসকদল এবার সাংগঠনিক ফাঁকফোকরগুলি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করতে চাইছে । সেই কারণেই মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ওয়ার্ডভিত্তিক এই দায়িত্ব বণ্টন । শীর্ষ নেতৃত্বের নির্দেশ পাওয়ার পর থেকেই 63 নম্বর ওয়ার্ডে নিজের কাজ শুরু করে দিয়েছেন মন্ত্রী জাভেদ খান । স্থানীয় স্তরের ব্লক নেতা, কর্মী এবং এলাকার প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সঙ্গে ধারাবাহিক বৈঠক করছেন তিনি ।
দায়িত্ব পেয়ে দলনেত্রীর প্রতি পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করেছেন রাজ্যের মন্ত্রী জাভেদ খান । তিনি জানিয়েছেন, 63 নম্বর ওয়ার্ডের প্রতিটি ঘরে মুখ্যমন্ত্রীর উন্নয়নের বার্তা পৌঁছে দেওয়াই তাঁর প্রধান লক্ষ্য । ভবানীপুরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে রেকর্ড ভোটে জেতাতে এই ওয়ার্ড থেকে সবচেয়ে বড় ব্যবধান সুনিশ্চিত করতে তাঁরা বদ্ধপরিকর বলেও জানান তিনি ।
পাশাপাশি, ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে জোরদার প্রচার চালানোর কাজও শুরু হয়েছে । নির্বাচনের দিন প্রতিটি বুথে যাতে পর্যাপ্ত সংখ্যক এবং সক্রিয় দলীয় কর্মী উপস্থিত থাকেন, তা নিশ্চিত করতে এখন থেকেই ছক কষতে শুরু করেছে স্থানীয় নেতৃত্ব। মুখ্যমন্ত্রীর নিজের কেন্দ্রের নির্বাচন ঘিরে দলীয় নেতা-কর্মীদের মধ্যে এমনিতেই চরম উৎসাহ রয়েছে। তার ওপর শীর্ষ নেতৃত্বের এমন সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে, ভবানীপুরের মাটিতে জয়ের ব্যবধান বাড়াতে আটঘাট বেঁধেই ময়দানে নেমেছে তৃণমূল কংগ্রেস ।