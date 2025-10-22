উত্তরবঙ্গের বন্যায় কেন্দ্রের 'শূন্য' বরাদ্দে তোপ তৃণমূলের, দুর্নীতি প্রশ্নে পালটা কটাক্ষ বিজেপির
তৃণমূল কংগ্রেস সোশাল মিডিয়া হ্যান্ডলে পোস্ট করে এই অভিযোগ করেছে ৷ পাশাপাশি মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটকের উদাহরণ টেনে বেশকিছু তথ্য সামনে এনেছে ৷
কলকাতা, 22 অক্টোবর: গত কয়েকদিন ধরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে উত্তরবঙ্গ নিয়ে এক পয়সাও কেন্দ্রীয় সাহায্য না-পাওয়ার অভিযোগ উঠছিল । এবার তথ্য দিয়ে উত্তরবঙ্গের বিধ্বংসী বন্যা ও ভূমিধসে বিপর্যস্ত পরিস্থিতি নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ফের বঞ্চনার অভিযোগ তুলল তৃণমূল কংগ্রেস । পালটা তৃণমূলকে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিজেপি ৷
শাসকদলের অভিযোগ, মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটকের মতো রাজ্যে বিপর্যয়ের পর দ্রুত ত্রাণ বরাদ্দ করা হলেও পশ্চিমবঙ্গের জন্য কোনও আর্থিক সাহায্য ঘোষণা করেনি কেন্দ্র । বুধবার তৃণমূল কংগ্রেসের সোশাল মিডিয়া হ্যান্ডল এক্স পোস্টে বলা হয়েছে, "উত্তরবঙ্গ বিধ্বংসী বন্যা ও ভূমিধসের কবলে বিপর্যস্ত । অসংখ্য মানুষের জীবন, ঘরবাড়ি ও জীবিকা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে । অথচ কেন্দ্র এখনও নীরব । এক টাকাও বরাদ্দ করা হয়নি ।"
শাসকদলের তরফে দাবি করেছে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ দ্রুত মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটকের বন্যা মোকাবিলায় 1,950.80 কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন । কিন্তু উত্তরবঙ্গের জন্য তেমন কোনও আর্থিক সহায়তা মেলেনি । তৃণমূলের অভিযোগ, বিজেপি সরকার 2021 সালের রাজ্য নির্বাচনে পরাজয়ের পর থেকেই রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে রাজ্যের প্রতি আর্থিক বঞ্চনা চালাচ্ছে ।
তৃণমূলের বক্তব্য অনুযায়ী, চলতি অর্থবর্ষে অন্যান্য রাজ্যকে এসডিআরএফ (State Disaster Response Fund) থেকে 13,603.20 কোটি টাকা এবং এনডিআরএফ (National Disaster Response Fund) থেকে 2,189.28 কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে । তবে পশ্চিমবঙ্গ সেই তালিকাতেও অনুপস্থিত ।
The vindictive @narendramodi Govt. has once again abandoned the people of Bengal in their hour of need.— All India Trinamool Congress (@AITCofficial) October 22, 2025
While North Bengal reels from catastrophic floods and landslides that have ravaged lives, homes and livelihoods, the Centre sits silent, refusing even a single rupee of relief… pic.twitter.com/MonUc8qEJO
তৃণমূলের উত্তরবঙ্গের এক বিধায়কের দাবি, "বাংলাকে ভাতে মারার জন্য এই চেষ্টা । এটা বিজেপির অতি নিম্নমানের রাজনীতির উদাহরণ । বাংলার মানুষ বিভিন্ন ভোটে বিজেপিকে প্রত্যাখ্যান করেছে । আর সেই জন্যই বাংলার মানুষকে এর জন্য শাস্তি দেওয়া হচ্ছে ।" তৃণমূল সূত্রে জানানো হয়েছে, রাজ্যের মানুষ আগামী নির্বাচনে এই 'বঞ্চনার' জবাব দেবে ।
তৃণমূলের এই অভিযোগের জবাবে বিজেপির রাজ্য কোর কমিটির সদস্য ও প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি রাহুল সিনহা বলেন, "এ রাজ্যে যখনই কেন্দ্র টাকা পাঠিয়েছে, সেই টাকার খুব অল্প অংশই সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছেছে । বাকিটা তৃণমূলের নেতাদের পকেটে গিয়েছে ।" তিনি আরও বলেন, "প্রতিবার বন্যা বা প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটলেই মুখ্যমন্ত্রী টাকার দাবি তোলেন । মানুষের সাহায্যের থেকে তৃণমূলের কাছে টাকা গুরুত্বপূর্ণ । এরা যেন কাবুলিওয়ালার মতো - টাকার বাইরে কিছু বোঝে না ।"
রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, উত্তরবঙ্গের বন্যা নিয়ে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের টানাপোড়েন আরও বাড়ল । একদিকে তৃণমূল কেন্দ্রের উপর আর্থিক অবহেলার অভিযোগ আনছে, অন্যদিকে বিজেপি রাজ্যের প্রশাসনকেই দুর্নীতির জন্য দায়ী করছে । পরিস্থিতি নিয়ে দুই পক্ষই নিজেদের অবস্থানে অনড় ।