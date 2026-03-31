সিইও দফতরে বস্তা-বস্তা ভুয়ো ‘ফর্ম 6’! কমিশনের বিরুদ্ধে ভোটার তালিকা বিকৃতির অভিযোগ তৃণমূলের
মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠক করেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা তৃণমূলের নেত্রী শশী পাঁজা৷ সেখানেই তিনি এই অভিযোগ করেন৷
Published : March 31, 2026 at 9:30 PM IST
কলকাতা, 31 মার্চ: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক মুখে রাজ্যের ভোটার তালিকা নিয়ে মারাত্মক দুর্নীতির অভিযোগ তুলল তৃণমূল কংগ্রেস। মঙ্গলবার এক সাংবাদিক বৈঠক করে রাজ্যের মন্ত্রী তথা তৃণমূলের নেত্রী শশী পাঁজা অভিযোগ করেন, নির্বাচন কমিশনের প্রত্যক্ষ মদতে ভারতীয় জনতা পার্টি ভিন রাজ্য থেকে অবৈধ ভোটারদের নাম এরাজ্যের ভোটার তালিকায় ঢোকাচ্ছে। এই কাজে অবাধে ব্যবহার করা হচ্ছে ‘ফর্ম 6’। অন্যদিকে ‘ফর্ম 7’ ব্যবহার করে সুপরিকল্পিতভাবে রাজ্যের বৈধ ভোটারদের, বিশেষ করে সংখ্যালঘু এবং মহিলাদের নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে।
সোমবার সিইও অফিসে গিয়ে এই অভিযোগই তোলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার ভিডিয়ো দেখিয়ে এই ইস্যুতে আরও একবার সরব হলেন শশী পাঁজা।
এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে তৃণমূলের তরফ থেকে বেশ কিছু ভিডিয়ো ফুটেজ ও নথির প্রতিলিপি সংবাদমাধ্যমের সামনে তুলে ধরা হয়। শশী পাঁজা ভিডিয়ো দেখিয়ে দাবি করেন, কলকাতার শিপিং কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া ভবনে অবস্থিত রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের নতুন দফতরে প্রতিনিয়ত অজানা লোকেরা বস্তা ও থলে ভরে ‘ফর্ম 6’ নিয়ে আসছেন।
তিনি প্রশ্ন তোলেন, ‘‘এই আবেদনকারী কারা? কারা লটে লটে এই ফর্ম জমা দিচ্ছেন? এদের নাম কোথাও নথিভুক্ত হচ্ছে না কেন? এরা কি আদৌ এই রাজ্যের বাসিন্দা?’’ তৃণমূলের অভিযোগ, উত্তরপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড ও বিহার থেকে লোক এনে ভুয়ো ফর্ম পূরণ করানো হচ্ছে। তৃণমূলের দাবি, ভাটপাড়া, রাজারহাট-গোপালপুর, হাওড়ার ডোমজুড়, গাইঘাটা থেকে শুরু করে মুর্শিদাবাদে 200, মেদিনীপুরে 800 এবং সন্দেশখালিতে প্রায় দু হাজার ভুয়ো ‘ফর্ম 6’ জমা পড়েছে।
শশী পাঁজার কথায়, ‘‘আমরা দাবি রেখেছিলাম, কারা এই ফর্ম জমা দিচ্ছেন, তার সিসিটিভি ফুটেজ ও আবেদনকারীদের তথ্য প্রকাশ করা হোক। সিইও প্রতিশ্রুতি দিলেও 24 ঘণ্টা পেরিয়ে যাওয়ার পরেও কোনও উত্তর দেননি। আসলে মহারাষ্ট্র ও দিল্লি মডেলের মতো এরাজ্যেও জনবিন্যাস বদলানোর মারাত্মক চক্রান্ত করছে বিজেপি।’’
উলটে মঙ্গলবার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সিইও দফতরে যাওয়ার পর পরিস্থিতি আরও ঘোরালো হয়েছে বলে দাবি করেন তৃণমূল নেত্রী। তাঁর অভিযোগ, শুভেন্দু অধিকারীর মদতেই বিজেপি ক্যাডাররা আরও বেশি করে ভুয়ো ফর্ম জমা দেওয়ার সাহস পাচ্ছে। সিইও দফতরের বাইরে প্রতিবাদী বিএলও-দের বিজেপি কর্মীরা কীভাবে হুমকি দিচ্ছে, তার একটি ভিডিয়ো প্রকাশ করে নির্বাচন কমিশনের নীরবতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি।
মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিরোধীদের খুনের হুমকি দিচ্ছেন বলে শুভেন্দু অধিকারী যে অভিযোগ করেছিলেন, তা নস্যাৎ করে শশী পাঁজা বলেন, ‘‘মুখ্যমন্ত্রী কাউকে খুনের হুমকি দেননি। তিনি সাধারণ মানুষকে এবং রাজ্যের মহিলাদের তাঁদের গণতান্ত্রিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন করছেন মাত্র। কারণ, মহিলাদের নাম এত ব্যাপক হারে বাদ যাচ্ছে যে রাজ্যের লিঙ্গ অনুপাতই বদলে যাওয়ার জোগাড় হয়েছে।’’
ভোটার তালিকায় ‘লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি’-র নামে রাজ্যের প্রায় 60 লক্ষ ভোটারের নাম নিয়ে যে জটিলতা তৈরি হয়েছে, তা নিয়েও ক্ষোভ উগরে দেয় শাসক দল। শশী পাঁজা বলেন, ‘‘এডজুডিকেশনের নামে শুধু নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে, কোনও ইনক্লুশন নেই। আর নতুন নাম যা যুক্ত হচ্ছে, তা ওই ভুয়ো ‘ফর্ম 6’-এর মাধ্যমে অবৈধ ভোটারদের।’’
ভোটের মুখে রাজ্যে 395 জন আইএএস, আইপিএস ও ডাব্লিউবিসিএস অফিসারের নজিরবিহীন গণবদলির বিষয়েও এদিন কড়া সমালোচনা করে তৃণমূল। কলকাতা হাইকোর্ট নির্বাচন কমিশনের এই পদক্ষেপকে আইনি বৈধতা দিলেও তৃণমূলের দাবি, এটি রাজ্য সরকারকে অপমান করার এবং আমলাদের মধ্যে বিভাজন তৈরি করার একটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত পদক্ষেপ।
শশী পাঁজা বলেন, ‘‘অন্য কোনও রাজ্যে এমন অস্বাভাবিক বদলি দেখা যায় না। যে অফিসার এখানে অদক্ষ, তিনি অন্য রাজ্যে গিয়ে হঠাৎ দক্ষ হয়ে যাচ্ছেন কীভাবে?’’ এর পাশাপাশি, প্রচারের মাঝে তৃণমূল বিধায়ক দেবাশিস কুমারকে ইডি-র তলব করার পিছনেও রাজনৈতিক প্রতিহিংসা দেখছে তৃণমূল।
এপ্রিলের শুরুতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বঙ্গ সফর নিয়েও কটাক্ষ করতে ছাড়েননি শশী পাঁজা। তিনি বলেন, ‘‘সারা বছর বাংলার কথা ওঁদের মনে পড়ে না। ভোট এলেই পরিযায়ী পাখির মতো আসেন ও বাংলার মানুষকে অনুপ্রবেশকারী বলে দাগিয়ে দিয়ে যান।’’
ইতিমধ্যেই গোটা পরিস্থিতি বিস্তারিতভাবে জানিয়ে জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে চিঠি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূলের স্পষ্ট দাবি, অবিলম্বে সিইও দফতরকে সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ্যে আনতে হবে এবং কোনও জেলা থেকে কত ‘ফর্ম 6’ জমা পড়ছে, তার তথ্য সমস্ত রাজনৈতিক দলকে দিতে হবে। নির্বাচনের প্রথম দফার আগে তড়িঘড়ি এই অস্বচ্ছ ভোটার তালিকা যাতে চূড়ান্ত (ফ্রিজ) না করা হয়, সেই জোরালো দাবি জানিয়েছে ঘাসফুল শিবির।