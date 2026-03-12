ETV Bharat / politics

'রান্নার গ্যাসের জোগান স্বাভাবিক রাখতে তৎপর রাজ্য!' দাবি তৃণমূলের, ফের কেন্দ্রকে তোপ

ফের তৃণমূলের নিশানায় মোদি সরকার (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 12, 2026 at 5:12 PM IST

কলকাতা, 12 মার্চ: পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধের জেরে দেশে রান্নার গ্যাসের তীব্র হাহাকার এবং আচমকা মূল্যবৃদ্ধির কড়া সমালোচনা করল তৃণমূল কংগ্রেস । তৃণমূল ভবনে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য এবং দলের অন্যতম মুখপাত্র তন্ময় ঘোষ এই গ্যাস সংকটের জন্য সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনাহীনতা ও ব্যর্থতাকে দায়ী করেছেন ।

চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য অভিযোগ করেন, পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে হরমুজ প্রণালী দিয়ে গ্যাস সরবরাহ যে ব্যাহত হতে পারে, তা আগে থেকেই অনুমেয় ছিল । কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ইজরায়েল সফরে গেলেও এই সংকট মোকাবিলায় কোনও আগাম মজুত গড়ে তোলার ব্যবস্থা করেনি কেন্দ্র । উলটে রান্নার গ্যাসের দাম একধাক্কায় 60 টাকা বাড়িয়ে এক হাজার টাকা করা হয়েছে এবং নতুন সিলিন্ডার বুক করার জন্য 25 দিনের অপেক্ষার কথা ঘোষণা করে দেশজুড়ে কার্যত এক জরুরি অবস্থা তৈরি করা হয়েছে ।

সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য (নিজস্ব চিত্র)

তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, এই অপরিণামদর্শী সিদ্ধান্তের ফলে সাধারণ মানুষ চরম দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন । গ্যাসের অভাবে পুনেতে 18টি শ্মশানের কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছে এবং বিভিন্ন রাজ্যের হোটেল-রেস্তরাঁগুলো বাধ্য হয়ে গৃহস্থালির এলপিজি ব্যবহার করছে । তন্ময় ঘোষ এই পরিস্থিতিকে কেন্দ্রের পূর্ববর্তী নোটবন্দি এবং করোনা-লকডাউনের সময়কার 'অরাজকতার' সঙ্গে তুলনা করে বলেন, বিজেপি সরকার বারবার সাধারণ মানুষকে লাইনে দাঁড়াতে বাধ্য করছে ।

তবে কেন্দ্রের সমালোচনা করার পাশাপাশি রাজ্যের মানুষকে আশ্বস্ত করে তাঁরা জানান, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পরিস্থিতি সামাল দিতে তৎপর । রাজ্যে গ্যাসের জোগান স্বাভাবিক রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, পরিস্থিতি স্বাভাবিক না-হওয়া পর্যন্ত হলদিয়া, কল্যাণী এবং দুর্গাপুরের নিজস্ব শোধনাগারগুলি থেকে গ্যাস যেন রাজ্যের বাইরে না-যায় ।

সাংবাদিক সম্মেলনে তৃণমূলের অন্যতম মুখপাত্র তন্ময় ঘোষ (নিজস্ব চিত্র)

পাশাপাশি, স্কুলগুলোতে মিড-ডে মিল এবং আইসিডিএস-এর রান্না যাতে কোনওভাবেই ব্যাহত না-হয়, সেদিকেও কড়া নজর রাখছে রাজ্য প্রশাসন । আগামী 14 মার্চ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ব্রিগেডে প্রস্তাবিত সরকারি কর্মসূচি নিয়েও তোপ দাগে ঘাসফুল শিবির । চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য স্মরণ করিয়ে দেন, 14 মার্চ হল নন্দীগ্রাম দিবস, রাজ্যের শাসকদলের জন্য স্মৃতিবিজড়িত দিন । এবছর রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন রয়েছে, তাই নির্বাচনের ঠিক আগে তড়িঘড়ি এই সরকারি ঘোষণাকে স্রেফ ভোটের চমক ও দৃশ্যকল্পের রাজনীতি বলে আখ্যা দিয়েছেন তন্ময় ঘোষ । তৃণমূল দিল্লিতে প্রতিবাদ করতে গেলে ট্রেন বাতিল করা হয়, অথচ বিজেপির কর্মসূচির জন্য স্পেশাল ট্রেন বরাদ্দ করা নিয়েও তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন তৃণমূল নেতারা ।

