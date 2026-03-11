ETV Bharat / politics

কয়লা মাফিয়াকে দলে নেওয়ার অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে, আক্রমণ শশী-পার্থর

বুধবার এক সাংবাদিক বৈঠক থেকে বিজেপির বিরুদ্ধে দুর্নীতি ইস্যুতে সরব হল তৃণমূল কংগ্রেস৷

TMC Slams BJP on Corruption Issue
সাংবাদিক বৈঠকে পার্থ ভৌমিক ও শশী পাঁজা (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 11, 2026 at 4:35 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 11 মার্চ: তৃণমূল ভবনে আয়োজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) বিরুদ্ধে আক্রমণ শানাল তৃণমূল কংগ্রেস। কয়লা মাফিয়াকে বিজেপিতে জায়গা দেওয়ার অভিযোগ, কেন্দ্রীয় এজেন্সির অপব্যবহারের অভিযোগ এবং রান্নার গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে সরাসরি নিশানা করলেন তৃণমূলের শশী পাঁজা ও পার্থ ভৌমিক।

অমিত শাহের বিরুদ্ধে দ্বিচারিতার অভিযোগ

এদিন রাজ্যের মন্ত্রী তৃণমূলের শশী পাঁজা অমিত শাহের বিরুদ্ধে দ্বিচারিতার অভিযোগ করেন৷ দক্ষিণ 24 পরগনার মথুরাপুরে অমিত শাহের সভার প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, "স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দেশের, অমিত শাহ, তিনি এসেছিলেন মথুরাপুরে... এবং তিনি কয়লা নিয়ে, কয়লা স্মাগলিং ইত্যাদি নিয়ে অনেক কিছু, তাঁর ভাষায় 'তাসকারি' ইত্যাদি নিয়ে অনেক কিছু বললেন। দুর্নীতি নিয়ে বললেন... কিন্তু অদ্ভুত ভাবে, আমরা দেখছি যে এখন দুর্নীতি সম্বন্ধে শুধু কথা নয়, দুর্নীতিকে জায়গা করে দিচ্ছে ভারতীয় জনতা পার্টি।"

TMC Slams BJP on Corruption Issue
সাংবাদিক বৈঠকে শশী পাঁজা (নিজস্ব ছবি)

বিজেপি যাঁকে দলে টেনেছে, সেই জয়দেব খাঁ সম্পর্কে শশী পাঁজার অভিযোগ, "বিখ্যাত কোল মাফিয়া, জয়দেব খাঁ... এই বিখ্যাত মানুষ বিখ্যাত হয়েছেন কারণ তিনি কয়লার স্মাগলিং করেন, কয়লা মাফিয়া।" কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে এই ব্যক্তির ছবি তুলে ধরে মন্ত্রী তোপ দাগেন, "কতো বিনম্রভাবে তাঁকে কাছে দাঁড় করিয়েছেন মাননীয় আমাদের ইউনিয়ন হোম মিনিস্টার অমিত শাহজি... অত্যন্ত দক্ষ এবং সক্রিয় ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তা হিসেবে একবারেই পলিটিকাল অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়ে দিয়েছে বিজেপি।" তিনি জানান, 2024 সালের 9 মার্চ আসানসোল দক্ষিণে জয়দেব খাঁকে চিরস্থায়ী সদস্যপদ দেওয়া হয়েছে।

বিজেপির বিরুদ্ধে 'ওয়াশিং মেশিন' অভিযোগ

তৃণমূল নেতা পার্থ ভৌমিক বিজেপির বিরুদ্ধে 'ওয়াশিং মেশিন' নীতি প্রয়োগের অভিযোগ করেন৷ তিনি প্রবাদ আউড়ে বলেন, "বাংলায় একটা প্রবাদ বাক্য আছে, 'রতনে রতন চেনে'।" এরপর সরাসরি কেন্দ্রীয় এজেন্সির অপব্যবহারের অভিযোগ তোলেন ব্যারাকপুরের সাংসদ৷ তিনি বলেন, "বিজেপির সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে। অর্থাৎ ইডি-সিবিআইকে ব্যবহার করো বিরোধীদের বিরুদ্ধে, এবং তাদের ভয় দেখাও, এবং তারা ভয় পেয়ে যদি সারেন্ডার করে, তাদের বিজেপিতে নিয়ে এসে তাদের সম্মান দাও।"

TMC Slams BJP on Corruption Issue
সাংবাদিক বৈঠকে পার্থ ভৌমিক ও শশী পাঁজা (নিজস্ব ছবি)

তিনি আরও বলেন, "আপনি যদি অপরাধ করে বিজেপিতে আশ্রয় নেন, তাহলে আপনাকে কোনও আর বড় উকিল ধরতে হবে না। ইডি-সিবিআই-কে বিজেপি তাদের এমন তাঁবেদারে পরিণত করেছে যে তাদের এখন কাজ হচ্ছে কোনও প্রশাসনিক ব্যবস্থা না-নিয়ে কীভাবে বিজেপির দল ভারী করা যায় সেটা দেখা।" কয়লা মাফিয়া ইস্যুতে তাঁর বক্তব্য, "যারা এতদিন কয়লা চোর এইসব বলে দুর্নীতি নিয়ে তোপ দাগছিল, আজকে সারা বাংলার মানুষ দেখতে পেল যে সবচেয়ে বড় কয়লা মাফিয়া তাকে বিজেপি স্থায়ী সদস্যপদ দিয়েছে।"

গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি ও হেঁশেলে 'যুদ্ধ'!

সাংবাদিক বৈঠকের দ্বিতীয় পর্বে উঠে আসে রান্নার গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির প্রসঙ্গ। প্রধানমন্ত্রীকে কটাক্ষ করে শশী পাঁজা বলেন, "আন্তর্জাতিক মহিলা দিবস উপলক্ষে ভারতবর্ষের মহিলাদের জন্য একটা বিশেষ উপহার দিলেন নরেন্দ্র মোদি এই যে গ্যাসের দামের বৃদ্ধির মাধ্যমে... আপনি গৃহযুদ্ধ লাগিয়ে দিয়েছেন। আপনি রান্নাঘর হেঁশেলেতে যুদ্ধ লাগিয়ে দিয়েছেন।"

TMC Slams BJP on Corruption Issue
সাংবাদিক বৈঠকে পার্থ ভৌমিক ও শশী পাঁজা (নিজস্ব ছবি)

আন্তর্জাতিক যুদ্ধের আবহে কেন্দ্রের ব্যর্থতা নিয়ে পার্থ ভৌমিক বলেন, "আমেরিকা ইরানের এই যুদ্ধের এই অবস্থায় ভারতবর্ষের সরকারের টনক 15 দিন বাদে নড়ল... আপনি হোম ডেলিভারির ক্ষেত্রেও বলছেন 21 দিনেরটা 25 দিন হয়ে গেল... আপনার কোনও পরিকল্পনাই ছিল না... এবং ভারতবর্ষের মানুষকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছেন।"

নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা

এদিন নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়েও ক্ষোভ উগরে দেন শশী পাঁজা। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের রাজ্য সফর ও বিভিন্ন প্রশ্নের মুখে তাঁর নীরবতা প্রসঙ্গে শশী পাঁজা বলেন, "গতকালকে তো উনি প্রেস কনফারেন্সে প্রশ্নের উত্তর দিলেন না। ওই ওয়েভ করার মতো একটু হেসে দিলেন।"

আরও পড়ুন -

  1. অন্ডালে অমিত শাহকে অভ্যর্থনা কয়লা মাফিয়ার ! তৃণমূলের পোষ্ট ঘিরে তুলকালাম
  2. গঙ্গাসাগরে বিজেপি নেতাকে গুলি! কাঠগড়ায় তৃণমূল, তদন্তে পুলিশ
  3. গঙ্গাসাগরে বিজেপি নেতাকে গুলি! কাঠগড়ায় তৃণমূল, তদন্তে পুলিশ

TAGGED:

TRINAMOOL
BJP
COAL MAFIA
তৃণমূল কংগ্রেস
TMC SLAMS BJP ON CORRUPTION ISSUE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.