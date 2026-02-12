ETV Bharat / politics

বিজেপির ভোট অস্ত্র মণীষীরা! বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বিভাজনের রাজনীতির অভিযোগ তৃণমূলের

বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠক করে তৃণমূল কংগ্রেস৷ সেখানেই বিজেপির বিরুদ্ধে বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বিভাজনের রাজনীতির অভিযোগ তোলে তৃণমূল৷

Trinamool on Vande Mataram
সাংবাদিক বৈঠকে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য-ব্রাত্য বসু (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 12, 2026 at 4:38 PM IST

2 Min Read
কলকাতা, 12 ফেব্রুয়ারি: নির্বাচন এগিয়ে আসতেই ফের বাংলার মণীষীদের নিয়ে টানাটানি শুরু হয়েছে রাজ্য রাজনীতিতে। এবার বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ইস্যু করে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে তীব্র আক্রমণ শানাল তৃণমূল কংগ্রেস।

সম্প্রতি বন্দে মাতরম গান নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের জারি করা একটি নির্দেশিকা নিয়ে নতুন করে বিতর্ক দানা বেঁধেছে। তৃণমূলের দাবি, এই নির্দেশিকার আড়ালে আসলে বাঙালির মণীষীদের মধ্যে বিভাজন তৈরির এক গভীর ছক কষছে গেরুয়া শিবির।

বৃহস্পতিবার তৃণমূল ভবনে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানান রাজ্যের দুই প্রভাবশালী মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ও ব্রাত্য বসু। তাঁদের অভিযোগ, বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক ফায়দা তুলতেই কেন্দ্রের এই পদক্ষেপ, যা সরাসরি বাঙালির সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মূলে আঘাত হানার চেষ্টা।

তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, বিজেপি পরিকল্পিতভাবে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বন্দে মাতরম গানটিকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে খাটো করতে চাইছে। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু জানান, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বরাবরই ছিলেন অসাম্প্রদায়িক এবং ধর্মনিরপেক্ষ চেতনার ধারক ও বাহক। তাঁর সেই উদারপন্থী দর্শন বিজেপির সংকীর্ণ রাজনৈতিক মতাদর্শের সঙ্গে একেবারেই মেলে না। আর সেই কারণেই সুকৌশলে বঙ্কিমচন্দ্র বনাম রবীন্দ্রনাথের এক কৃত্রিম লড়াই উসকে দেওয়ার চেষ্টা চলছে।

ব্রাত্য বসুর মতে, বিজেপি মনে করে বাঙালির আইকনদের একে অপরের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দিলে বাংলার মননশীলতাকে সহজেই কবজা করা যাবে। কিন্তু এই অপচেষ্টা বাংলার মানুষ কখনোই সফল হতে দেবে না বলে তিনি হুঁশিয়ারি দেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, ‘‘বাঙালির আবেগ ও মণীষীদের নিয়ে নোংরা রাজনীতি করা বিজেপির মজ্জাগত অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। বছরের অন্য সময় মনে না-পড়লেও, ভোট এলেই বিজেপির কাছে রবীন্দ্রনাথ-বঙ্কিমচন্দ্ররা বড় বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠেন। আসলে তাঁরা বাংলার মণীষীদের শ্রদ্ধার চোখে দেখেন না, বরং তাঁদের নিছক ‘ভোট অস্ত্র’ হিসেবে ব্যবহার করতে চান।’’

তৃণমূলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথ—কেউ নির্দিষ্ট কোনও রাজনৈতিক দলের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নন, বরং তাঁরা সমগ্র বিশ্বের বাঙালির গর্ব ও অনুপ্রেরণা। সংসদীয় রীতিনীতির দোহাই দিয়ে যেভাবে বাঙালির সংস্কৃতির ওপর খবরদারি চালানো হচ্ছে৷ বিজেপির এই বিভাজনের রাজনীতি আসলে বাঙালির আত্মপরিচয়ের লড়াইকে আরও তীব্র করে তুলছে।

