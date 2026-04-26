ভোট মিটতেই অশান্ত তুফানগঞ্জ ! বিজেপি কর্মীর দোকানে আগুন, কাঠগড়ায় তৃণমূল

ভোট মিটতেই অশান্ত তুফানগঞ্জ ! বিজেপি কর্মীর দোকানে আগুন, কাঠগড়ায় তৃণমূল
যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে শাসকদল ৷ তৃণমূলের দাবি, সম্ভবত ওই দোকানে শট সার্কিট থেকে আগুন লেগেছে ৷
Published : April 26, 2026 at 2:03 PM IST
তুফানগঞ্জ(কোচবিহার), 26 এপ্রিল: প্রথম দফার বিধানসভা ভোট মিটতেই অশান্তি শুরু কোচবিহারের তুফানগঞ্জে । রাজনৈতিক উত্তেজনার মধ্যে এক বিজেপি সমর্থকের দোকানে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের অভিযোগ উঠেছে ৷ ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার গভীর রাতে নাটাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের চিলাখানা-2 গ্রাম পঞ্চায়েতের দেওচরাই মোড় এলাকায় । ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সজল মোদক ও দীপক দাস ওই এলাকায় একটি সাইবার ক্যাফে এবং মুদির দোকান চালান । অভিযোগ, দীপক দাস বিজেপির সঙ্গে যুক্ত থাকায় ভোটের আগে থেকেই তাঁকে হুমকি দেওয়া হচ্ছিল ৷ যার জেরে কিছুদিন ধরে দোকান বন্ধ ছিল । এরপর শনিবার রাতে হঠাৎ করেই তাঁদের দোকানে আগুন লেগে যায় । রাতে হঠাৎই আগুন লাগার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয় । ততক্ষণে দোকান প্রায় সম্পূর্ণ পুড়ে ছাই হয়ে যায় । ক্ষতিগ্রস্তদের দাবি, তৃণমূলের আশ্রিত দুষ্কৃতীরাই পরিকল্পিতভাবে এই হামলা চালিয়েছে । এই ঘটনায় এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে ।
বিজেপি কর্মী দীপক দাসের বন্ধু সজল মোদক বলেন, "রাত তিনটা নাগাদ আগুন লাগার খবর পেয়ে যখন আমি এখানে আসি, তখন দেখি সব শেষ হয়ে গিয়েছে । আমি কোনও রাজনৈতিক দল করি না । কিন্তু যেহেতু আমার বিজনেস পার্টনার বিজেপি করে, তাই ভোটের আগে হুমকি দেওয়া হয়েছিল । এরপর শনিবার রাতে আগুন লাগানো হয় দোকানে ।"
বিজেপির কোচবিহার জেলা সহ-সভাপতি উৎপল দাস বলেন, "ওই এলাকায় তৃণমূল হেরে যাবে এটা বুঝতে পেরেই বিজেপি কর্মীর দোকান আগুন লাগিয়েছে । 4 মে ফল গণনার পর এর হিসাব হবে ।"
গোটা ঘটনায় তৃণমূলের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে । পুলিশে অভিযোগ করা হয়েছে । যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল নেতৃত্ব । চিলাখানা-2 গ্রাম পঞ্চায়েত তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির সহ-সভাপতি নিবিড় দত্ত বলেন, "বিজেপির আনা অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত । ওরা সাজানো নাটক করছে ৷ ঘটনাকে কেন্দ্র করে অযথা উত্তেজনা ছড়ানোর চেষ্টা চলছে । সম্ভবত শট সার্কিট থেকে আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে ।"
কোচবিহার জেলা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে । সবটাই খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।"