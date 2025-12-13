বন্দুকের বাঁট দিয়ে বিজেপির বুথ সভাপতিকে বেধড়ক মার ! কাঠগড়ায় তৃণমূল

বন্দুকের বাঁট দিয়ে বিজেপির বুথ সভাপতিকে বেধড়ক মার ! কাঠগড়ায় তৃণমূল
বিজেপির বুথ সভাপতিকে মারধরের অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল ৷ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷
Published : December 13, 2025 at 3:17 PM IST
ক্যানিং, 13 ডিসেম্বর: বিজেপির বুথ সভাপতিকে বন্দুকের বাঁট দিয়ে বেধড়ক মারধর করার অভিযোগ উঠল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে । শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার ক্যানিংয়ের গোপালপুর পঞ্চায়েতের ধর্মতলা গ্রামে ।
আহত ওই বিজেপি নেতার নাম শঙ্কর মণ্ডল ৷ বর্তমানে তাঁর অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক ৷ কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তিনি । ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত কয়েকদিন আগে ধর্মতলা গ্রামে বিজেপির একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল বুথ সভাপতি শঙ্কর মণ্ডলের নেতৃত্বে । সেই সময় স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে সামান্য বচসা হয় তাঁর । এরপর শুক্রবার আবারও ধর্মতলা গ্রামে বৈঠক করার জন্য গিয়েছিলেন তিনি । অভিযোগ, সেসময় তৃণমূল কংগ্রেস আশ্রিত দুষ্কৃতীরা ওই বিজেপি নেতাকে বন্দুকের বাঁট দিয়ে বেধড়ক মারধর করে ।
অন্যান্য বিজেপি কর্মীরা আক্রান্ত নেতাকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করেন । চিকিৎসার জন্য প্রথমে শঙ্কর মণ্ডলকে বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান তাঁরা । সেখানে ওই বিজেপি নেতার অবস্থার অবনতি হওয়ায় কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে তাঁকে স্থানান্তরিত করা হয় । পরে ওখান থেকে আবার বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করা হয় বিজেপির বুথ সভাপতিকে ৷
বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই ঘটনা তীব্র নিন্দা জানিয়েছে বিজেপি ৷ তৃণমূলকেই দায়ী করেছে গেরুয়া শিবির ৷ বিজেপির জয়নগর সাংগঠনিক জেলা সহ-সভাপতি বিশ্বনাথ পাত্র বলেন, "শুক্রবার রাতে ধর্মতলা গ্রামে আমাদের এক বুথ সভাপতিকে শাসকদলের দুষ্কৃতীরা মারধর করেছে । শুধু তাই নয়, কোদাল এবং বন্দুকের পিছন দিয়ে বেধড়ক মারধর করা হয়েছে । গুরুতর জখম তিনি ৷ এখন বেসরকারি একটি নার্সিংহোমে তাকে চিকিৎসা করানো হচ্ছে । কার্যত মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন তিনি ।"
তিনি আরও বলেন, "ওই বিজেপির বুথ সভাপতির অপরাধ ছিল যে তিনি এলাকার একটি স্ট্রিট কর্ণার করেছিলেন ৷ তার জন্য তাঁকে মারধর করা হয়েছে ৷ আমি রাজ্যের প্রশাসনের কাছে প্রশ্ন করতে চাই, আপনারা যদি বিরোধীদের সুরক্ষা না দিতে পারেন ৷ তাহলে ঘোষণা করে দিন, এখানে বিরোধী রাজনীতি দল করা যাবে না ।"
যদিও বিজেপির এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল ৷ রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তথা ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকত মোল্লা বলেন, "এই ঘটনার সঙ্গে শাসকদলের কেউ জড়িত নয় । এটা বিজেপির গোষ্ঠী কোন্দল । পুলিশ প্রশাসন সঠিক তদন্ত করে এই ঘটনার সঙ্গে যারা যুক্ত রয়েছে তাদেরকে গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিক । বিজেপির পায়ের তলার মাটি সরে গিয়েছে তাই মিথ্যা অভিযোগ করছে । শাসকদল মানুষের সঙ্গে রয়েছে, মানুষের পাশে রয়েছে, বিজেপি মানুষের পাশে নেই, সঙ্গে নেই ৷ তাই প্রচারে আসার জন্য এসব মিথ্যা অভিযোগ করছে ।"
ক্যানিংয়ের এসডিপিও রামকুমার মণ্ডল বলেন, "আক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষ থেকে ক্যানিং থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে । সেই লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করা হয়েছে । তদন্ত এখন প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে । আশা করছি এই ঘটনার সঙ্গে যারা জড়িত আছে তাদেরকে দ্রুততার সঙ্গে গ্রেফতার করা হবে ।"