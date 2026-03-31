ভোটের মুখে কংগ্রেস নেতার উপর হামলা চাঁচলে, অভিযুক্ত তৃণমূল
Published : March 31, 2026 at 2:42 PM IST
মালদা, 31 মার্চ: নির্বাচনের এখনও বেশ কয়েকদিন বাকি ৷ কিন্তু মালদা জেলায় শুরু হয়ে গেল হিংসা ৷ সোমবার সন্ধেয় আক্রান্ত হলেন কংগ্রেসি পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যার স্বামী ৷ অভিযোগের তির তৃণমূলের দিকে ৷ যদিও এই ঘটনাকে কংগ্রেসের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব বলে উল্লেখ করেছে রাজ্যের শাসকদল ৷ ঘটনাটি ঘটেছে চাঁচল থানার শাহবাজপুর গ্রামে ৷ আক্রান্ত কংগ্রেস নেতা বর্তমানে চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷ এই ঘটনায় পুলিশের বিরুদ্ধেও বড়সড় অভিযোগ তুলেছেন আক্রান্তের স্ত্রী ৷ ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ ৷
এলাকাবাসীর অভিযোগ, গতকাল সন্ধেয় চাঁচল 1 নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির কংগ্রেসি সদস্যা নাশেদা খাতুনের স্বামী তথা ওই এলাকার কংগ্রেস নেতা মুরতুজ আলমকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে বেধড়ক মারধর করে কিছু দুষ্কৃতী ৷ তাঁর মাথায় লোহার রড ও পাঞ্জা দিয়ে আঘাত করা হয় ৷ রাজনৈতিক বিষয়ে কিছুদিন ধরে ওই এলাকায় গ্রাম্য বিবাদ নিয়ে চাপা উত্তেজনা চলছিল ৷ তার জেরে গতকালের এই ঘটনা বলে অনুমান করছেন এলাকার মানুষজন ৷
নাশেদা খাতুন বলছেন, "ঘটনার সময় আমার স্বামী বাড়িতে ছিল না ৷ সেই সময় স্থানীয় কিছু গুন্ডা প্রকৃতির ছেলে আমার বাড়ির পাশে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিল ৷ আমাদের উদ্দেশে গালাগালি করছিল ৷ আমাদের খুন করার হুমকি দিচ্ছিল ৷ আমি সেখানে যেতে চাইছিলাম ৷ কিন্তু স্থানীয় একজনের কথায় ছেলেগুলির সামনে যাইনি ৷ ওদের মধ্যে রাজেশ, তার বাবা, ভাই, মিরাজ-সহ আরও অনেকে ছিল ৷ এরা সবাই তৃণমূলের কর্মী ৷"
তিনি আরও জানান, "আমি শুনতে পাই, খরবা পুলিশ ফাঁড়ির কোনও অফিসার ওদের জানিয়েছেন, আমার স্বামী নাকি ওদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন ৷ আমি বিষয়টি জানতে ওকে ফোন করি ৷ ও জানায়, ও পুলিশের কাছে কোনও অভিযোগ দায়ের করেনি ৷ ওরা পরিকল্পনা করেই আমার স্বামীর উপর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে হামলা চালিয়েছে ৷ স্বামী বাড়িতে ফিরে এলে ওরা ওকে ডেকে নিয়ে গিয়ে মারধর করে ৷ প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও আমার প্রশ্ন রয়েছে ৷ ঘটনার দু’ঘণ্টা আগে আমি পুলিশকে বিষয়টি জানাই ৷ পুলিশ এলাকায় এসেও ঘুরে চলে যায় ৷ যখন আমার স্বামীকে ওরা আধমরা করে ফেলে রাখে, তখন পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে ৷ আমি গোটা ঘটনা জানিয়ে চাঁচল থানায় অভিযোগ দায়ের করেছি ৷ আমি হামলাকারীদের শাস্তি চাই ৷"
খবর পেয়ে রাতে হাসপাতালে যান এলাকার কংগ্রেস নেতৃত্ব ৷ জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক আনজারুল হক জনি বলেন, "শুনলাম, কোনও কারণে ওই এলাকায় একটা উত্তেজনা চলছিল ৷ মরতুজ আমাদের একজন নেতা ৷ তৃণমূলের লোকজন হঠাৎ বলতে শুরু করে, তিনি নাকি তাদের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন ৷ অথচ মরতুজ কারও বিরুদ্ধেই পুলিশে অভিযোগ করেননি ৷ এনিয়েই তাঁর উপর হামলা চালানো হয় ৷ তাঁর মাথায় লোহার পাঞ্জা দিয়ে আঘাত করা হয়নি ৷ মাথায় বেশ কয়েকটি সেলাই পড়েছে ৷ জানি না তিনি চোখ খুলতে পারবেন কি না ৷ মস্তিষ্কের সিটিস্ক্যান করা হয়েছে ৷ তার রিপোর্ট পাওয়া গেলে তাঁর শারীরিক পরিস্থিতি জানা যাবে ৷ তবে আমরা চাই, যারা তাঁর উপর হামলা চালিয়েছে, ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করুক ৷"
দলীয় কর্মীর উপর হামলার খবর পেয়ে রাতে তাঁকে দেখতে হাসপাতালে যান এবারের নির্বাচনে চাঁচল কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী আসিফ মেহবুবও ৷ তিনি জানান, "গ্রাম্য বিবাদের জেরেই এই ঘটনা ঘটেছে ৷ মাদক নিয়ে ওই গ্রামে একটি বিচারসভা বসেছিল ৷ রাজেশ নামে একজনের বিরুদ্ধে বিচার বসেছিল ৷ তার ধারণা, মুরজুত তার বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছে ৷ বিকেল থেকে মুরতুজ আমাদের সঙ্গেই ছিল ৷ আমাদের ভোট প্রচার করছিল ৷ বাড়ি ফেরার প্রায় এক ঘণ্টা পর আমরা জানতে পারি, ওর উপর আক্রমণ হয়েছে ৷ যারা এই কাজ করেছে তারা তৃণমূলের কর্মী ৷ সবসময় নেশাগ্রস্ত অবস্থায় থাকে ৷ এটা নিয়েই গ্রাম্য সালিশি বসেছিল ৷ ভোটের আগে এদের ইচ্ছাকৃতভাবে উসকে দেওয়া হয় ৷ যাই হোক, ঘটনাটি জানার সঙ্গে সঙ্গে আমরা চাঁচল থানার আইসিকে ফোন করি ৷ পুলিশ ইতিমধ্যে একজনকে গ্রেফতার করেছে ৷ যতক্ষণ না এই ঘটনায় জড়িত সবাইকে গ্রেফতার করা হয়, আমরা কিন্তু পুলিশকে চাপ দিয়ে যাব ৷"
এই ঘটনাকে কংগ্রেসের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব বলে মন্তব্য করেছেন জেলা তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক এটিএম রফিকুল হোসেন ৷ তাঁর বক্তব্য, "প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পর থেকে যেভাবে কংগ্রেসের মধ্যে ঝামেলা চলছে তাতে এই ঘটনাও তার অংশ বলে আমার ধারণা ৷ এই ঘটনায় কোনও রাজনীতি রয়েছে কি না কিংবা আদৌ তৃণমূলের কেউ জড়িত রয়েছে কি না সেটা আমার জানা নেই ৷ যদি তৃণমূলের কেউ এর সঙ্গে যদি জড়িত থাকে তবে পুলিশ প্রশাসন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করবে ৷ যা হয়েছে সেটা খুব খারাপ ৷ ভোটের প্রাক্কালে এমন ঘটনা ঘটুক, আমরা সেটা চাই না ৷ তবে আমার মনে হয়, স্থানীয় বিবাদের জেরে এই ঘটনা ঘটেছে ৷"
চাঁচল মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সোমনাথ সাহা জানিয়েছেন, "ঘটনার প্রেক্ষিতে এক অভিযুক্তকে আটক করা হয়েছে ৷ তাকে জেরা করে বাকিদের সন্ধান পাওয়ার চেষ্টা চলছে ৷ গোটা ঘটনা নিয়ে পুলিশি তদন্ত শুরু হয়েছে ৷"