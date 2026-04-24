মোদির সভার আগেই উত্তপ্ত বারুইপুর, বিজেপির প্রচার গাড়িতে হামলা ! জখম টোটোচালক
বিজেপির পক্ষ থেকে এই ঘটনায় সরাসরি তৃণমূল কংগ্রেসকে দায়ী করা হয়েছে । যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে শাসকদল ।
Published : April 24, 2026 at 1:38 PM IST
বারুইপুর, 24 এপ্রিল: প্রধানমন্ত্রীর সভার আগে নতুন করে উত্তপ্ত হয়ে উঠল বারুইপুর ৷ বিজেপির প্রচার গাড়িতে হামলার অভিযোগ তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ৷ মারধরে আহত হয়েছেন ওই টোটোর চালক ৷ বৃহস্পতিবার রাতে দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার বারুইপুরের চাকারবেড়িয়া এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে ৷
শুক্রবার বারুইপুরের টংতলার মাঠে নির্বাচনী জনসভা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির । সেই সভাকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার অজয় হালদার নামে এক টোটো চালকের গাড়ি ভাড়া করে এলাকায় প্রচার চালানো হচ্ছিল । সেই টোটোতেই মাইক বেঁধে বিভিন্ন গ্রামে ঘুরে প্রচার করছিলেন তিনি । বারুইপুর পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত কল্যাণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের চণ্ডিপুর এলাকা থেকে প্রচার শুরু হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে ৷
চাকারবেড়িয়া এলাকায় পৌঁছতেই পরিস্থিতি বদলে যায় । বিজেপির অভিযোগ, সেখানে স্থানীয় কিছু ব্যক্তি প্রথমে ওই টোটোচালককে প্রচার বন্ধ করার জন্য হুমকি দেয় । কিন্তু তিনি প্রচার চালিয়ে যেতে চাইলে আচমকাই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে । কয়েকজন দুষ্কৃতী লাঠি-সোঁটা নিয়ে তাঁর ওপর চড়াও হয় । বেধড়ক মারধর করা হয় অজয় হালদারকে । পাশাপাশি ভাঙচুর করা হয় তাঁর টোটো । গাড়িতে লাগানো বিজেপির ফ্লেক্স ও ব্যানারও ছিঁড়ে ফেলা হয় বলে অভিযোগ ।
ঘটনার জেরে এলাকায় ব্যাপক শোরগোল পড়ে যায় । আহত টোটোচালককে স্থানীয়ভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা করানো হয়েছে বলে জানা গিয়েছে । আক্রান্ত টোটোচালক অজয় হালদার বলেন, "আমি গাড়ির সাউন্ড বন্ধ করে দিয়ে চণ্ডিপুর থেকে প্রচার করে আসছিলাম ৷ চাকারবেড়িয়া মাদ্রাসার সামনে আসতেই তৃণমূল কর্মীরা আমার গাড়ি ধরে বলে প্রচার বন্ধ করতে ৷ সুশান্ত মণ্ডলের নেতৃত্বে খোকন সানা কথা বলতে বলতেই আমাকে মারধর শুরু করে ৷ আমাকে গাড়ি থেকে টেনে বের করে রাস্তায় ফেলে মারার চেষ্টা করেছিল ৷ গাড়িও ভাঙচুর করেছে ৷"
এই ঘটনায় বিজেপির পক্ষ থেকে সরাসরি তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের দায়ী করা হয়েছে ।