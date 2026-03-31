নেতাজির হাত থেকে খোলা হল তিরঙ্গা ! মালদায় বিজেপির রামনবমীর মিছিলে বিতর্ক

নেতাজির হাত থেকে খোলা হল তিরঙ্গা ! মালদায় বিজেপির রামনবমীর মিছিলে বিতর্ক
ঘটনা জানা নেই বলে দাবি, মিছিলের নেতৃত্বে থাকা বিজেপি প্রার্থী গৌরচন্দ্র মণ্ডলের ৷ পুলিশের অভিযোগ দায়ের তৃণমূলের ৷ নির্বাচন কমিশনেও অভিযোগ ৷
Published : March 31, 2026 at 9:43 PM IST
মালদা, 31 মার্চ: ছবিটা ভয়াবহ ! রামনবমীর ধর্মীয় মিছিল চলছে ৷ বিধানসভা নির্বাচনের স্থানীয় বিজেপি প্রার্থী ওই মিছিলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন ৷ হঠাৎ দেখা গেল, মিছিল থেকে একজন উঠে পড়ল রাস্তার মোড়ে থাকা নেতাজি মূর্তির উপরে ৷ নেতাজির হাতে থাকা জাতীয় পতাকা সরিয়ে গুঁজে দেওয়া হল গেরুয়া ঝান্ডা ! আর নীচ থেকে তারস্বরে স্লোগান, 'জয় শ্রীরাম' ৷ এরপর মূর্তির উপর থেকে নেমে এলেন মূর্তিমান ৷ এমনই গুরুতর অভিযোগ উঠেছে মানিকচক কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী গৌরচন্দ্র মণ্ডলের নেতৃত্বে হওয়া রামনবমীর মিছিলকে ঘিরে ৷
অবশ্য মিনিট খানেকের মধ্যেই ছবিটা বদলে যায় ৷ দেখা গেল, মিছিল থেকে আরেকজন নেতাজি মূর্তির উপর উঠে পড়লেন ৷ মূর্তির হাতে থাকা গেরুয়া ঝান্ডা খুলে ফেলে দিলেন নীচে ৷ আর নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মূর্তির হাতে ফের তুলে দিলেন ভারতের জাতীয় পতাকা ৷ যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন দেশনায়ক ৷ কিন্তু, এই ঘটনা নিয়েই এখন তোলপাড় জেলার রাজনীতি ৷
ইতিমধ্যে, এ নিয়ে পুলিশে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে তৃণমূল ৷ যদিও এই ঘটনাকে তৃণমূলের ষড়যন্ত্র বলে উল্লেখ করেছে গেরুয়া শিবির ৷ তবে এ নিয়ে শোরগোল পড়েছে নেট দুনিয়াতেও ৷ ঘটনাটি ঘটেছে মালদার মানিকচকে ৷ রামনবমীর দিন গোটা রাজ্যের সঙ্গে সেখানেও বিজেপির নেতৃত্বে এক ধর্মীয় মিছিল বের করা হয় ৷ সশস্ত্র সেই মিছিলে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন মানিকচক কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী গৌরচন্দ্র মণ্ডল ৷
মানিকচক মোড়ে নেতাজি মূর্তির সামনে মিছিলটি কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়ায় ৷ তখনই ঘটে যায় এই বিতর্কিত ঘটনা ৷ বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন করা হলে, সেদিন গৌরচন্দ্র বলেছিলেন, "আমি মিছিল নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম ৷ ওখানে ঠিক কী হয়েছিল আমি দেখিনি ৷ আমার সঠিক জানাও নেই ৷ তাই এ নিয়ে আমি কিছু বলতে পারব না ৷"
বিজেপি প্রার্থী বিষয়টি জানতেন কি না, জানা নেই ৷ কিন্তু, বিষয়টি নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় বিতর্কের ঝড় উঠেছে ৷ তৃণমূলের জেলা সহ-সভাপতি তথা দলের জেলা মুখপাত্র শুভময় বসু বলেন, "ভারতবর্ষের স্বাধীনতায় আরএসএস কিংবা ওঁরা কেউ ছিল না ৷ তিরঙ্গা আন্দোলনই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এনেছিল ৷ শোনা যায়, সেই সময় ইংরেজদের দালালরাই আরএসএস ৷ নব্য বিজেপির পূর্বপুরুষ তারাই ছিল ৷ এই ঘটনা তারই বহিঃপ্রকাশ ৷ দেশের জাতীয় পতাকার অবমাননা করা এদের সংস্কৃতি ৷ এরা বিভিন্ন জেহাদি ভাষা ব্যবহার করে ৷ দেশ থেকে যতক্ষণ-না বিজেপি দলটাকে সরানো যাবে, ততক্ষণ এসব কাজকর্ম চলতে থাকবে ৷ এর জন্যই দেশের বীর সৈনিক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর হাত থেকে জাতীয় পতাকা খুলে গেরুয়া ঝান্ডা ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ করছি ৷ ইতিমধ্যে আমাদের দল থেকে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে ৷ এই ঘটনায় উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমরা নির্বাচন কমিশনকে আবেদন জানাচ্ছি ৷"
যদিও বিষয়টিকে তৃণমূলের ষড়যন্ত্র বলে দাবি করেছেন বিজেপির দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায় ৷ তিনি বলেন, "তৃণমূলের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গিয়েছে ৷ তৃণমূলের লোকজনকে বিজেপির মিছিলে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে ৷ তারা মিছিলে অস্ত্র, আগ্নেয়াস্ত্র, বোমা, পিস্তল, বল্লম, তলোয়ার দেখাচ্ছে ৷ ভারতবর্ষ তথা বাংলার মনীষীদের সঙ্গে নানা ধরনের আচরণ করছে ৷ এরা পোস্টার-ফ্লেক্স ছিঁড়ে দিচ্ছে ৷ বিজেপি এসব সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী নয় ৷ যদি এসব বিশ্বাস করত, তাহলে অনেক জায়গায় অনেক ধরনের ঘটনা ঘটতে পারত ৷ এসব আসলে বিজেপিকে বদনাম করার চেষ্টা ৷ মানুষও এসব বুঝে ফেলেছে ৷"