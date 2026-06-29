কাটমানি ফেরতের দাবি ! তির-ধনুক হাতে তৃণমূল নেতার বাড়ি ঘেরাও আদিবাসীদের
অভিযুক্ত তৃণমূলের বুথ সভাপতির বিরুদ্ধে আদিবাসী মানুষজনের উপর অত্যাচারের অভিযোগ ৷ জোর করে জমি, পুকুর, ভেড়ি দখলের অভিযোগ ৷
Published : June 29, 2026 at 5:31 PM IST
হাড়োয়া, 29 জুন: কাটমানি ফেরত এবং দীর্ঘদিন ধরে চলা অত্যাচারের প্রতিবাদে উত্তপ্ত হয়ে উঠল উত্তর 24 পরগনা হাড়োয়ার ভিগের আটি এলাকা ৷ প্রায় 40 লক্ষ টাকা কাটমানি আত্মসাৎ করার অভিযোগে স্থানীয় এক তৃণমূল নেতার বাড়ি ঘেরাও করলেন আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষজন ৷ শুধু ঘেরাও বা বিক্ষোভ নয়, তির-ধনুক ও প্ল্যাকার্ড হাতে অভিযুক্ত তৃণমূলের বুথ সভাপতি সিরাজ মোল্লার বাড়ি ঘেরাও করেন তাঁরা ৷ পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় হাড়োয়া থানার পুলিশ বাহিনী ৷
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, উত্তর 24 পরগনার হাড়োয়া থানার অন্তর্গত হাড়োয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ভিগের আটি এলাকার আদিবাসী সমাজ দীর্ঘদিন ধরেই ক্ষোভে ফুঁসছিল ৷ তাঁদের অভিযোগ, এলাকার তৃণমূল বুথ সভাপতি সিরাজ মোল্লা দীর্ঘদিন ধরে তাঁদের ওপর নানাভাবে নিপীড়ন ও অত্যাচার চালিয়ে আসছিলেন ৷ শুধু তাই নয়, সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার নাম করে ওই গরিব আদিবাসী পরিবারগুলির কাছ থেকে দফায় দফায় লক্ষাধিক টাকা নিয়েছিলেন সিরাজ ৷ আদিবাসী সমাজের প্রতিনিধিদের দাবি, সব মিলিয়ে প্রায় 40 লক্ষ টাকা কাটমানি হিসেবে পকেটে পুড়েছেন অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা ৷
এদিনের বিক্ষোভ চলাকালীন আদিবাসী সংগঠনের নেতা গণেশ সরদার বলেন, "সিরাজ মোল্লা তৃণমূল কংগ্রেসের একজন প্রভাবশালী নেতা ৷ ওঁ প্রভাব খাটিয়ে দীর্ঘদিন ধরে আদিবাসীদের ওপর অত্যাচার চালাতেন ৷ কেউ ওঁর মুখের ওপর কথা বলার সাহস পেত না ৷ 100 দিনের কাজের টাকা থেকে শুরু করে শ্মশান সংস্কার ও আবাস যোজনার ঘর দেওয়ার নাম করে ও গরিব মানুষের হকের টাকা আত্মসাৎ করেছে ৷ আদিবাসীদের মাছ চাষের ঘেরি ও বিডিও-র অধীনে থাকা পুকুর বলপূর্বক দখল করে নিয়েছে ৷ আমরা এই চোর সিরাজের বিরুদ্ধে আইনিভাবে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই ৷"
একই দাবি তুলেছেন বিক্ষোভকারী আদিবাসী মহিলা সুচিত্রা সরদার ৷ তিনি নিজের ক্ষোভপ্রকাশ করে বলেন, "আমার স্বামী মারা যাওয়ার পর সরকারি নিয়ম অনুযায়ী আমি 2 লাখ টাকা সাহায্য পেয়েছিলাম ৷ কিন্তু, সিরাজ মোল্লা সেখান থেকেও 50 হাজার টাকা কাটমানি জোর করে নিয়েছে ৷ আমি চাই আমার সেই 50 হাজার টাকা অবিলম্বে ফেরত দেওয়া হোক এবং এই নেতার শাস্তি হোক ৷"
এ দিন সকাল জমায়েত শুরু করেন আদিবাসী মানুষজন ৷ নিজেদের টাকা ফেরতের দাবিতে তির-ধনুক, লাঠি এবং ঝাঁটা নিয়ে সিরাজ মোল্লার বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হন তাঁরা ৷ মুহূর্তের মধ্যে শতাধিক মানুষ অভিযুক্ত তৃণমূল নেতার বাড়ি ঘেরাও করে ফেলে ৷ বাড়ির সামনে শুরু হয় তুমুল বিক্ষোভ ও স্লোগান ৷ আচমকা এই আদিবাসী জমায়েত এবং তীর-ধনুক হাতে বিক্ষোভের জেরে আতঙ্ক ছড়ায় অভিযুক্ত তৃণমূল নেতার পরিবার ও প্রতিবেশীদের মধ্যে ৷
এর কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘটনাস্থলে হাড়োয়া থানার পুলিশ পৌঁছায় ৷ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ আন্দোলনকারীদের বোঝানোর চেষ্টা করে ৷ তবে, পুলিশের সঙ্গে আদিবাসীদের একপ্রস্থ বচসা হয় ৷ আদিবাসী নেতৃত্বের সাফ কথা, দীর্ঘদিন ধরে স্থানীয় স্তরে প্রশাসনকে জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি ৷ তাই আজ তাঁরা বাধ্য হয়ে পথে নেমেছেন ৷ যতক্ষণ না কাটমানির টাকা ফেরতের সুনির্দিষ্ট আশ্বাস মিলছে, ততক্ষণ তাঁরা পিছু হটবেন না ৷
শেষ পর্যন্ত পুলিশের পক্ষ থেকে বিষয়টি খতিয়ে দেখে উপযুক্ত আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয় ৷ তারপর পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হয় ৷ আদিবাসী সমাজের মানুষজন ঘেরাও কর্মসূচি প্রত্যাহার করে নেন ৷ তবে, এলাকায় এখনও চাপা উত্তেজনা রয়েছে ৷ শান্তি বজায় রাখতে পুলিশি টহল জারি রয়েছে ৷