ভুয়ো তফসিলি উপজাতি শংসাপত্র নির্মূল করাই বড় চ্যালেঞ্জ, দাবি মন্ত্রী ক্ষুদিরাম টুডুর

পশ্চিমবঙ্গের প্রথম বিজেপি সরকারে অনগ্রসর শ্রেণির কল্যাণ, আদিবাসী উন্নয়ন, সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দফতরের মন্ত্রী হয়েছেন ক্ষুদিরাম টুডু৷

Published : May 12, 2026 at 7:20 PM IST

বর্ধমান, 12 মে: রাজ্যে নতুন সরকার গঠনের পর শিল্প ও কর্মসংস্থানকে সামনে রেখেই উন্নয়নের বার্তা দিলেন নবনিযুক্ত মন্ত্রী ক্ষুদিরাম টুডু। মন্ত্রিত্ব পাওয়ার পর মঙ্গলবার বর্ধমানে এসে বিজেপির সাংগঠনিক জেলা কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেন তিনি। সেখানে একদিকে যেমন ভুয়ো তফসিলি উপজাতি সার্টিফিকেট বাতিল ও অবৈধ মাদ্রাসা বন্ধ করার বিষয়ে কড়া বার্তা দেন, তেমনই আগামিদিনে পশ্চিমবঙ্গে শিল্প স্থাপন ও যুবকদের কর্মসংস্থান তৈরির প্রতিশ্রুতিও দেন মন্ত্রী।

শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন নতুন সরকারের পাঁচজন ক্যাবিনেট মন্ত্রীর অন্যতম ক্ষুদিরাম টুডুর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে অনগ্রসর শ্রেণির কল্যাণ, আদিবাসী উন্নয়ন, সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দফতরের দায়িত্ব। দায়িত্ব পাওয়ার পরেই তিনি জানান, দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত জঙ্গলমহল ও আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকার উন্নয়নই হবে তাঁর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।

মন্ত্রী অভিযোগ করেন, গত 15 বছরে দুয়ারে সরকারের নামে ‘মুড়ি-মুড়কির মতো’ ভুয়ো তফসিলি উপজাতি সার্টিফিকেট বিলি করা হয়েছে। তাঁর কথায়, “প্রচুর অ-আদিবাসী আদিবাসী হয়ে গিয়েছে। এই ভুয়ো তফসিলি উপজাতি সার্টিফিকেট নির্মূল করাই এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।” একই সঙ্গে সংখ্যালঘু ও মাদ্রাসা দফতরের দায়িত্ব হাতে নিয়ে তিনি জানান, অবৈধভাবে চলা মাদ্রাসাগুলির বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

তবে রাজনৈতিক বার্তার পাশাপাশি এদিন তিনি জোর দিয়ে জানান, সরকারের অন্যতম লক্ষ্য শিল্প ও কর্মসংস্থান ফিরিয়ে আনা । ক্ষুদিরাম টুডু বলেন, “তৃণমূল সরকারের আমলে রাজ্যে শিল্প আসেনি। আমাদের সরকারের আমলে পশ্চিমবঙ্গে শিল্প আসবে। শিল্প এলেই রাজ্যের ছেলেমেয়েদের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে।”

জঙ্গলমহলের বহু আদিবাসী যুবক-যুবতী কাজের খোঁজে ভিনরাজ্যে, বিশেষ করে ঝাড়খণ্ড বা টাটা অঞ্চলে চলে যেতে বাধ্য হন বলেও উল্লেখ করেন তিনি। তাঁর দাবি, নতুন সরকার শিল্পায়নের মাধ্যমে সেই পরিস্থিতি বদলাতে চায়। মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনা করে শিল্প আনার উদ্যোগ নেবেন বলেও জানান ক্ষুদিরাম টুডু।

এদিন আদিবাসী ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার প্রসঙ্গও তুলে ধরেন মন্ত্রী। তিনি বলেন, ‘‘বিগত সরকারের আমলে বহু আদিবাসী হস্টেল বন্ধ হয়ে গিয়েছে। নতুন সরকার চায় আদিবাসী পরিবারের ছেলেমেয়েরা বিনা খরচে হস্টেলে থেকে পড়াশোনা করার সুযোগ পাক।’’ নিজের উদ্যোগে তৈরি বর্ধমান বাণীপীঠ হাইস্কুল সংলগ্ন 120 আসনের হস্টেলের উদাহরণ তুলে ধরে তিনি জানান, আগামিদিনে আরও এমন হস্টেল গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে।

পানীয় জল ও রাস্তাঘাট সমস্যার কথাও তুলে ধরেন মন্ত্রী। বাঁকুড়ার রানিবাঁধ বিধানসভা এলাকার প্রায় 20টি আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে এখনও মৌলিক পরিষেবার অভাব রয়েছে বলে জানান তিনি। খুব দ্রুত প্রতিটি বাড়িতে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে বলেও আশ্বাস দেন। এছাড়াও মন্ত্রী জানান, রাজ্য সরকারের প্রতিশ্রুত ‘অন্নপূর্ণা ভান্ডার’ প্রকল্প আগামী 1 জুন থেকে চালু করা হবে। সব মিলিয়ে ক্ষুদিরাম টুডু উন্নয়ন, শিল্প ও কর্মসংস্থানকে সামনে রেখে নতুন সরকারের রূপরেখা স্পষ্ট করার চেষ্টা করলেন।

