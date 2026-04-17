বিধায়ক হয়েও আম-আদমি ! আলু সেদ্ধ, মাড়-ভাত খেয়েই প্রচারে আদিবাসী শিক্ষক প্রার্থী

বিধায়ক হয়েও আম-আদমি ! আলু সেদ্ধ, মাড়-ভাত খেয়েই প্রচারে আদিবাসী শিক্ষক প্রার্থী
ভোট প্রচারের মাঝে ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি তারক চট্টোপাধ্যায়ের মুখোমুখি পুরুলিয়ার কাশীপুরের বিদায়ী বিধায়ক তথা বিজেপি প্রার্থী কমলাকান্ত হাঁসদা ।
Published : April 17, 2026 at 6:23 PM IST
পুরুলিয়া, 17 এপ্রিল: বর্তমানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শাসনকালে রাজ্যে তৃণমূলের বিভিন্ন নেতা-নেত্রী থেকে শুরু করে কাউন্সিলার-মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে হিসাববহির্ভূত সম্পত্তি করার । সামান্য কাউন্সিলাররাও মাত্র কয়েক বছরেই ফুলে ফেঁপে কোটিপতি হয়েছেন । এই ছবি অবশ্য গোটা দেশেরই ৷ বর্তমান সময়ে সৎ রাজনীতিবিদ নাকি হাতে গোনা । যাঁদের জীবনযাত্রাতেও সেই ছাপ স্পষ্ট ধরা পড়ে ৷ পুরুলিয়ার কাশীপুর বিধানসভার বিদায়ী বিধায়কের পরিচিতি অনেকটা সেভাবেই ৷
পাঁচ বছর বিধায়ক থাকার পরও যাঁর জীবনযাত্রা অতি সাধারণ ৷ যাঁর বাড়ির সামনে অহেতুক লোকজনের ভিড় নেই ৷ আর পাঁচজন সাধারণ নাগরিকের মতোই যিনি সকালে বাগানে জল দেন । গাছে ফুল ফোটান । নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের মতোই মাড়-ভাত, শাক আর আলু সেদ্ধ খেয়ে আজও প্রচারে বের হন ।
পুরুলিয়ার কাশীপুর বিধানসভা থেকেই এবারের বিজেপি প্রার্থী কমলাকান্ত হাঁসদা । 2021 সালে কাশীপুর থেকেই তিনি জয়ী বিজেপি প্রার্থী । কিন্তু গত পাঁচ বছরের বিধায়ক থাকা সত্ত্বেও তাঁর নিজের সাধারণ জীবনযাত্রায় আজও কোনও পরিবর্তন আসেনি । এমনটাই দাবি তাঁর দলীয় কর্মী, প্রতিবেশী থেকে এলাকার সবার ।
পুরুলিয়ার কাশীপুর ব্লকের, বেকো গ্রাম পঞ্চায়েতের সুভাষনগর এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা কমলাকান্ত হাঁসদা । পিছিয়ে পড়া, নিম্নবিত্ত আদিবাসী পরিবার থেকে উঠে এলেও পড়াশোনায় ছিলেন তুখোড় । বাংলায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি এবং বিএড । বর্তমানে পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর 1 নম্বর ব্লকের মধুতটী হাইস্কুলের বাংলার শিক্ষক । গত তিন দশক ধরে শিক্ষকতা করছেন । ভোট প্রচারের মাঝে ইটিভি ভারতের মুখোমুখি পুরুলিয়ার কাশীপুরের বিদায়ী বিধায়ক ও বিজেপি প্রার্থী কমলাকান্ত হাঁসদা ।
ইটিভি ভারত: আদিবাসী সমাজ থেকে উঠে এসে শিক্ষকতার পেশায় নিয়োজিত আপনি । আপনার হাত ধরে বহু পিছিয়ে পড়া ছেলেমেয়েরা শিক্ষিত হয়েছে । তারপরেও রাজনীতিতে আসার কী প্রয়োজন পড়ল ?
কমলাকান্ত হাঁসদা: ভারতের জনতা পার্টির যা আদর্শ, দেশের জন্য কাজ করা ৷ এই দেশের সেবার জন্য নিজেকে নিয়োজিত করার উদ্দেশ্যেই রাজনীতিতে আসা । এছাড়া বর্তমানে রাজনীতি নোংরা দুর্নীতিতে ভরে গিয়েছে । স্বচ্ছ ভাবেও যে রাজনীতি করা যায় সেটাকে কায়েম করতেই আমার রাজনীতিতে আসা । গত পাঁচ বছর আমি বিধায়ক ছিলাম, কিন্তু একজনও বলতে পারবে না আমি কারও কাছ থেকে পাঁচ টাকা নিয়েছি বা কারও টাকায় সংসার চালাচ্ছি । এটাই আমি প্রমাণ করার চেষ্টা করছি যে, স্বচ্ছ ভাবেও রাজনীতি করা যায় ।
ইটিভি ভারত: আপনি তো গ্রামের মানুষ । গ্রামের সাধারণ জীবনযাত্রা থেকে উঠে আসা একজন । এখনও পর্যন্ত আপনি সাধারণ জীবনযাত্রার মধ্যেই আছেন, সেটা আমরা দেখলাম । আপনি বিধায়ক হয়ে গত পাঁচ বছরে গ্রামোন্নয়নের জন্য কতটা কাজ করতে পেরেছেন ?
কমলাকান্ত হাঁসদা: দেখুন, বিধায়কদের সামান্য অর্থ দেওয়া হয় যেখানে গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি কিংবা জেলা পরিষদে অনেক বেশি টাকা দেওয়া হয় । ওই সামান্য টাকায় বিরাট উন্নয়নের কাজ কিছু করা যায় না । তবুও যেটুকু করা যায় সেটুকু আমি করেছি । তবু তো প্রথম-প্রথম কাজ করতে দেয়নি, বহু অশান্তি কাঠ-খড় পোড়ানোর পর কাজ করতে পেরেছি । রাস্তা, পানীয় জল, সোলার লাইট, হাইমাস্ট লাইট, স্কুল বিল্ডিং তৈরি - প্রতিবছরই নানান কাজ করেছি । এছাড়া আমার তত্ত্বাবধানে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন এজেন্সি, যেমন রেল থেকে শুরু করে অন্যান্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাশীপুর ও আদ্রার জন্য আমি অনেক কিছু করতে পেরেছি । লাভবান হয়েছে এখানকার মানুষ ।
ইটিভি ভারত: আপনার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কাশীপুরের প্রভাবশালী বেলথরিয়া পরিবার । এক সময়কার তৃণমূল বিধায়ক ছিলেন বাবা, বর্তমানে ছেলে প্রার্থী । তাঁরা তৃণমূলের গুরুত্বপূর্ণ পদ সামলেছেন জেলায় । কতটা কঠিন লড়াই আপনার জন্য ?
কমলাকান্ত হাঁসদা: দেখুন, আমি তো একা লড়াই করছি না । লড়াই করছে আমার কর্মীরা । কর্মীরা বলছে, চোরের সঙ্গে মাস্টারের লড়াই । শিক্ষকের সঙ্গে ডাকাতের লড়াই । তাই ওঁরা যতই প্রভাবশালী হোন না কেন, কর্মীরা যেভাবে মাঠে পড়ে আছে, প্রচার করছে, তাতে শেষ হাসি বিজেপিই হাসবে ।
ইটিভি ভারত: মানুষের কতটা সাড়া পাচ্ছেন প্রচারে ?
কমলাকান্ত হাঁসদা: মানুষের সাড়া পাচ্ছি বলেই তা আরও আশা জাগাচ্ছে । গত বিধানসভার মতোই এবারেও বিজেপি জয়লাভ করবে কাশীপুর বিধানসভায় । গতবার যেভাবে বাপকে হারিয়েছি এবারেও ছেলেকে সেভাবেই হারাব ।
ইটিভি ভারত: যদি আবারও জিতে আসেন এবং রাজ্যে বিজেপি আসে, কাজ করার সুযোগ হয়, তাহলে এই এলাকার জন্য আপনার প্রথম স্বপ্ন কী ?
কমলাকান্ত হাঁসদা: দেখুন, এই এলাকায় যে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অনুন্নয়ন রয়েছে ৷ প্রচুর স্বাস্থ্যকেন্দ্র বন্ধ রয়েছে ৷ সেগুলিকে চালু করা প্রথমেই আমার কাজ । এর পরে আছে গ্রামে গ্রামে পানীয় জলের সমস্যা মেটানো, বাঁধ এবং পুকুরগুলি সংস্কার করে সেগুলিতে জল ধারণের ক্ষমতা বাড়ানো । আমি প্রচারে গিয়ে বহু গ্রামে গিয়ে দেখেছি যে, কোনও রাস্তাই নেই । বিভিন্ন এলাকায় মানুষজন আমাকে ঘিরে ধরেছে । আমি এমনও গ্রামে গিয়েছি যেখানে গ্রাম থেকে রোগীকে খাটে করে অন্তত পক্ষে এক কিলোমিটার দূরে নিয়ে এসে বড় রাস্তায় অ্যাম্বুলেন্সে চাপাতে হয় । এ কোথায় বাস করছি আমরা ? আদিম যুগে আছি মনে হচ্ছে ।
ইটিভি ভারত: আপনি তো আদিবাসী সমাজ থেকে উঠে আসা একজন মানুষ । আদিবাসীদের উন্নয়নের জন্য কিছু ভেবেছেন ?
কমলাকান্ত হাঁসদা: দেখুন, আমার ইচ্ছে হল আদিবাসীদের জন্য একটি হস্টেল তৈরি করা, যাতে তারা গ্রাম থেকে এসে পড়াশোনা করতে পারে । শিক্ষিত হয়ে যাতে তারা স্বনির্ভর হতে পারে । আমরা পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি করি না । তবে সরকারি সুযোগ-সুবিধা যা রয়েছে আদিবাসীদের জন্য, বহু গ্রামকে চিহ্নিত করে এখনও পর্যন্ত ঘর দেওয়া হয়নি, তারা বিজেপি সমর্থিত বলে । এই বঞ্চিত মানুষজনদের সরকারি সুবিধা অবশ্যই দেওয়া হবে ।
ইটিভি ভারত: জয়ের ব্যাপারে কতটা আশাবাদী আপনি ?
কমলাকান্ত হাঁসদা: যেভাবে মানুষের সাড়া পাচ্ছি, তাতে আমি 100 শতাংশ আশা রাখছি, ভারতীয় জনতা পার্টি কাশীপুর বিধানসভায় জয়লাভ করবে ৷ এবং শুধু কাশীপুরই নয়, সারা রাজ্যে এবার পরিবর্তনের ঝড় উঠবে এবং বিজেপিই সরকার গঠন করবে ।