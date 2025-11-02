অভিষেকের নির্দেশে বুনিয়াদপুর পুরসভার প্রশাসক বদল ! দায়িত্বে টাউন তৃণমূল যুবর সভাপতি

অভিষেকের নির্দেশে বুনিয়াদপুর পুরসভার প্রশাসক বদল ! দায়িত্বে টাউন তৃণমূল যুবর সভাপতি
সহকারী পুরপ্রশাসক পদেও বদল ৷ জয়ন্ত কুণ্ডুকে সরিয়ে দায়িত্ব দেওয়া হল তাঁরই পুত্রবধূকে ৷
Published : November 2, 2025 at 5:31 PM IST
বংশীহারি, 2 নভেম্বর: এবার বুনিয়াদপুর পুরসভার প্রশাসকের পদে বসানো হল তৃণমূল যুবর এক নেতাকে ৷ তৃণমূল সূত্রে খবর, সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে আগের পুরপ্রশাসক কমল সরকারকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ তাঁর জায়গায় বুনিয়াদপুর টাউনের তৃণমূল যুবর সভাপতি সমীর সরকারকে পুরপ্রশাসকের দায়িত্বে আনা হয়েছে ৷ পাশাপাশি, সহকারী প্রশাসক জয়ন্ত কুণ্ডুকেও সরানো হয়েছে ৷ তাঁর পুত্রবধূ টিঙ্কু পালকে সহকারী প্রশাসক করা হয়েছে ৷ আর এই তৃণমূলের বিরুদ্ধে বুনিয়াদপুর পুরসভাকে তোলাবাজির আঁতুড়ঘর তৈরি করার অভিযোগ তুলেছে বিজেপি ৷
উল্লেখ্য, 2024 লোকসভা নির্বাচনে দক্ষিণ দিনাজপুরের তিনটি পুরসভা বুনিয়াদপুর, গঙ্গারামপুর ও বালুরঘাটে অনেকটাই পিছিয়ে ছিল তৃণমূল ৷ যা নিয়ে পুরসভার প্রশাসকের দায়িত্বে থাকা কমল সরকারের কাজে সন্তুষ্ট ছিলেন না অভিষেক ৷ তৃণমূল সূত্রে খবর, 2026 বিধানসভা নির্বাচনের আগে তাই বুনিয়াদপুর পুরসভার প্রশাসক পদে টাউন তৃণমূল যুবর সভাপতিকে বসানোর নির্দেশ দিয়েছেন অভিষেক ৷ এই সিদ্ধান্ত মূলত বুনিয়াদপুরের সংগঠনকে পুরোপুরি নিজের হাতে নেওয়ার কৌশল বলে মনে করছে জেলার রাজনৈতিক মহল ৷
তবে, বাকি দুই গঙ্গারামপুর ও বালুরঘাট পুরসভার প্রশাসক পদে কোনও বদল করেনি তৃণমূল ৷ উল্লেখ্য, সমীর সরকার এবং টিঙ্কু পাল দু’জনেই রাজ্যের মন্ত্রী তথা হরিরামপুর বিধানসভার বিধায়ক বিপ্লব মিত্রের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত ৷ পুরপ্রশাসকের দায়িত্ব পেয়ে সমীর সরকার বলেন, "অবশ্যই খুব ভালো লাগছে ৷ দল আমাকে দায়িত্ব দিয়েছে ৷ সেই দায়িত্ব আমি সম্পূর্ণভাবে পালন করব ৷ বর্তমানে আমি একটা দায়িত্বে আছি, বুনিয়াদপুর টাউন তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি ৷ দল আমাকে আবার নতুন করে দায়িত্ব দিল ৷"
লোকসভায় খারাপ ফলাফলের কথা স্বীকার করে সমীর বলেন, "গত নির্বাচনে বুনিয়াদপুরের ফলাফল সত্যিই খুব খারাপ হয়েছে ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে হরিরামপুর বিধানসভার বিধায়ক তথা মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র প্রচুর পরিমাণে উন্নতি করেছে বুনিয়াদপুর পুরসভা এলাকায় ৷ তারপরেও গত নির্বাচনে বুনিয়াদপুর পুরসভা এলাকা থেকে 5800 ভোট কম পেয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস ৷ তাই দল এই দায়িত্ব দিয়েছে ৷ আগামী নির্বাচনে যেন সবাইকে নিয়ে কাজ করতে পারি এবং ভালো ফলাফল করতে পারি, সেই চেষ্টা করব ৷"
বিজেপির দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কমিটির সদস্য দীপেশ বসাক এ নিয়ে বলেন, "2017 সালে ভোটের মাধ্যমে প্রথম পুরসভার চেয়ারম্যান নির্বাচন হয় ৷ পরবর্তীতে ঘন ঘন পুরপ্রশাসক পরিবর্তন করেছে তৃণমূল ৷ বুনিয়াদপুর শহরকে তোলাবাজির শহর হিসেবে ব্যবহার করছে ৷ তবে, এইসব করে কোনও লাভ হবে না ৷ 26-এর নির্বাচনে বিজেপি আরও ভালো ফলাফল করবে ৷ পুরবাসীর জন্য একদম কাজ করে না পুরসভা ৷ বুনিয়াদপুর পুরসভা প্রায় আট বছর গঠিত হলেও এখনও পর্যন্ত নিকাশি ব্যবস্থা নেই ৷ এছাড়াও স্টেডিয়াম তৈরির কথা থাকলেও, তা এখনও পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়নি ৷ মানুষ তৃণমূলের পাশে নেই ৷ আগামী নির্বাচনে আরও ভালো ফলাফল করবে বিজেপি ৷"