ভবানীপুরে মমতা-শুভেন্দুর প্রতিদ্বন্দ্বী সিপিএম প্রার্থীর মোট সম্পত্তির পরিমাণ কত?
দক্ষিণ কলকাতার হাই-প্রোফাইল বিধানসভা কেন্দ্র ভবানীপুর ৷ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর মতো হেভিওয়েটদের সঙ্গে ভোটের প্রচার-টক্করে সিপিএমের তরুণ মুখ শ্রীজীব ৷
Published : April 11, 2026 at 3:06 PM IST
কলকাতা, 9 এপ্রিল: দক্ষিণ কলকাতার হাই-প্রোফাইল বিধানসভা কেন্দ্র ভবানীপুর ৷ একদিকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্যদিকে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, এই দুই হেভিওয়েট প্রার্থীর পাশাপাশি লড়াইয়ের ময়দানে সিপিএমের তরুণ মুখ, আইনজীবী শ্রীজীব বিশ্বাসও ।
গত কয়েকটি নির্বাচনের পরিসংখ্যান বলছে, ভবানীপুরে ভোটের লড়াইয়ে অনেকটাই পিছিয়ে সিপিএম । তবু সেই বাস্তবতা সঙ্গী করেই ময়দানে নেমেছেন শ্রীজীব । রাজনৈতিক লড়াইয়ের পাশাপাশি তাঁর আর্থিক হলফনামা নিয়েও তৈরি হয়েছে কৌতূহল ।
সম্প্রতি মনোনয়নপত্র জমা দিয়ে নিজের আয়-ব্যয়ের বিস্তারিত হিসাব প্রকাশ করেছেন এই তরুণ আইনজীবী। হলফনামা অনুযায়ী, আর্থিক দিক থেকে প্রতিদ্বন্দ্বী দুই নেতার তুলনায় অনেকটাই পিছিয়ে তিনি । শ্রীজীবের স্ত্রীও পেশায় আইনজীবী এবং তাঁদের যৌথ আয়ের হিসাবও তুলে ধরা হয়েছে নথিতে । এছাড়াও, নিজের নামে থাকা মামলা, স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন সিপিএম প্রার্থী ।
বছর ভিত্তিক গত 5 বছরে বামপ্রার্থীর আয়ের হিসেব:
2024-25 অর্থবর্ষে আয়: 17 লাখ 22 হাজার 800 টাকা ৷ একইভাবে 2024-23 অর্থবর্ষে আয়: 13 লক্ষ 42 হাজার 730 টাকা । 2023-22 অর্থবর্ষে আয়: 7 লক্ষ 32 হাজার 210 টাকা । 2022-21 অর্থবর্ষে আয়: 6 লক্ষ 98 হাজার 10 টাকা। 2021-20 অর্থবর্ষে আয়: 6 লক্ষ 76 হাজার 800 টাকা।
মামলা:
ভবানীপুরের বামপ্রার্থীর কখনও জেলে যাওয়ার নজির নেই ৷ অবৈধ জমায়েতে হিংসায় উসকানি দেওয়ার অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে কালীঘাট থানায় চারটি মামলা রয়েছে । মামলাগুলি আলিপুর কোর্টে বিচারাধীন ।
অস্থাবর সম্পত্তি:
আইনজীবী শ্রীজীব বিশ্বাসের হাতে ক্যাশ রয়েছে 35000 টাকা । এছাড়া একটি চারচাকা গাড়ি । 16টি কোম্পানির বিভিন্ন মূল্যের শেয়ার রয়েছে । আছে স্বাস্থ্য বিমাও । ভবানীপুরের বামপ্রার্থীর মোট অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ 35 লাখ 62 হাজার 498 টাকা 50 পয়সা ।
স্থাবর সম্পত্তি:
স্ত্রীর সঙ্গে যৌথ-মালিকানার একটি ফ্ল্যাট রয়েছে । 5 লক্ষ টাকা দিয়ে কিনেছিলেন । বর্তমান মূল্য 6 লক্ষ টাকা ।
পড়াশোনা:
বাম প্রার্থী শ্রীজীব বিশ্বাস পেশায় আইনজীবী ৷ তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা-বিএএলএলবি ৷
শ্রীজীব বিশ্বাসের স্ত্রীর সঞ্চয়-সম্পত্তি:
শ্রীজীব বিশ্বাসের স্ত্রী কৃতিকা রায়চৌধুরীও পেশায় আইনজীবী ৷ কমিশনে জমা দেওয়া হলফনামা অনুযায়ী বামপ্রার্থীর স্ত্রীর বছর ভিত্তিক গত 5 বছরে আয়ের হিসেব- 2025-24 অর্থবর্ষে আয়: 7 লাখ 18 হাজার 260 টাকা । 2024-23 অর্থবর্ষে আয়: 6 লক্ষ 93 হাজার 480 টাকা । 2023-22 অর্থবর্ষে আয়: 4 লক্ষ 99 হাজার 970 টাকা । 2022-21 অর্থবর্ষে আয়: 3 লক্ষ 99 হাজার 430 টাকা ।
অস্থাবর সম্পত্তি:
কৃতিকা রায়চৌধুরীর হাতে নগদ রয়েছে 10 হাজার টাকা । এছাড়াও আড়াই লক্ষ টাকা দামের বাইক আছে । 100 গ্রাম সোনা । আছে
স্বাস্থ্য বিমাও ৷ মোট অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ 19 লক্ষ 33 হাজার 382 টাকা ।
স্থাবর সম্পত্তি : শ্রীজীবের সঙ্গে যৌথ মালিকানায় একটি ফ্ল্যাট রয়েছে ৷ 5 লক্ষ টাকা দিয়ে কিনেছিলেন । বর্তমান মূল্য 6 লক্ষ টাকা ।
আর্থিক দিক থেকে প্রতিদ্বন্দ্বী দুই প্রার্থীর চেয়ে পিছিয়ে থাকলেও, স্বচ্ছ ভাবমূর্তি ও পেশাগত পরিচিতিকে হাতিয়ার করে এবারের বিধানসভা ভোটে প্রভাব ফেলতে মরিয়া শ্রীজীব দিনরাত এক করে মাটি কামড়ে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন ৷ তাঁর হাত ধরে ভবানীপুরে বামেদের ভোট ব্যাংক এবারে বৃদ্ধি হয় কি না, তা অবশ্য জানা যাবে 4 মে !
