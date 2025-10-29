50 পুরসভার চেয়ারম্যান বদলের বার্তা ! চেয়ার বাঁচাতে মরিয়া মালদার 2 পদাধিকারী

50 পুরসভার চেয়ারম্যান বদলের বার্তা ! চেয়ার বাঁচাতে মরিয়া মালদার 2 পদাধিকারী
নিজেদের চেয়ার দখলে রাখতে সবরকম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী ও পুরাতন মালদার চেয়ারম্যান কার্তিক ঘোষ ৷
Published : October 29, 2025 at 4:04 PM IST
মালদা, 29 অক্টোবর: ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে রাজ্যের অনেক পুরসভার চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানকে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব ৷ ইতিমধ্যেই সেই বার্তা দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তারপরেই ঘুম উড়েছে প্রতিটি পুরসভার চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানের ৷ এঁদের বাইরে নন ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী ও পুরাতন মালদা পুরসভার চেয়ারম্যান কার্তিক ঘোষও ৷ সূত্রের খবর, নিজেদের চেয়ার দখলে রাখতে সবরকম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন দু’জনই ৷ দফায় দফায় যাচ্ছেন কলকাতা ৷ তবে এনিয়ে তাঁদের কেউ সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে রাজি নন ৷
রাজ্য তৃণমূল সূত্রে খবর, খুব তাড়াতাড়ি রাজ্যের 50টি পুরসভার চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যান পরিবর্তন করা হবে ৷ পরবর্তীতে আরও অনেক জায়গায় এমন বদল আসতে পারে ৷ ইতিমধ্যে সেই প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ হাওড়ায় দলের নির্দেশে পদত্যাগ করেছেন সেখানকার চেয়ারম্যান ৷ এই প্রক্রিয়া যে চালু করা হবে, সেকথা দলের বিজয়া সম্মিলনী থেকেই জানিয়ে দিয়েছিলেন অভিষেক ৷ শোনা যাচ্ছে, এই তালিকায় মালদার দুটি পুরসভাও রয়েছে ৷
কেন শাসকদলের এই সিদ্ধান্ত ? শীর্ষস্তরের এক তৃণমূল নেতা জানাচ্ছেন, "গত লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যের 122টি পুরনিগম ও পুরসভার মধ্যে 75টিতে পিছিয়ে ছিল দল ৷ আসলে চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানদের অনেকে নিজেদের পদকে ব্যক্তিগত মৌরসিপাট্টা বানিয়ে ফেলেছেন ৷ নিজেদের মর্জিমতো কাজ করছেন ৷ দল তাঁদের সেই পদে বসিয়েছে যাতে তাঁরা কাজের মাধ্যমে মানুষের সমর্থন আদায় করতে পারেন ৷ এই দলে পারফরম্যান্সই শেষ কথা ৷ যাঁরা পারফরম্যান্স দেখাতে পারবেন না, তাঁদের সরে যেতে হবে ৷ অনেক পুরসভার চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানের কার্যকলাপে মানুষ সন্তুষ্ট নন ৷ নেতৃত্বের কাছে সেই খবরও রয়েছে ৷ বিধানসভা নির্বাচনে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে ৷ এসব কারণেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷"
শোনা যাচ্ছে, বিপদ আসন্ন বুঝে ইতিমধ্যেই কলকাতায় নিজেদের চ্যানেলের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করে দিয়েছেন এই জেলার দুই পুরসভার প্রধান পদাধিকারীরা ৷ এনিয়ে মানুষের মধ্যেও জোর চর্চা শুরু হয়েছে ৷ ইংরেজবাজার ও পুরাতন মালদা পুরসভার পরবর্তী চেয়ারম্যান কে হতে পারেন, তা নিয়েও চলছে জল্পনা ৷ ইংরেজবাজারের ক্ষেত্রে অনেকে নিহত তৃণমূল নেতা দুলাল সরকারের স্ত্রী চৈতালি ঘোষ সরকারকে এগিয়ে রাখছেন ৷ অনেকের অনুমান, পুরাতন মালদার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার জেরে এগিয়ে থাকতে পারেন বিভূতিভূষণ ঘোষ ৷ যদিও এনিয়ে চৈতালি কিংবা বিভূতি, কেউই কোনও মন্তব্য করেননি ৷
গোটা বিষয়টি দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করছে বলে জানিয়েছেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি আবদুর রহিম বকসি ৷ তাঁর কথায়, "এসব জেলাস্তরের কোনও বিষয় নয় ৷ শেষ সিদ্ধান্ত নেত্রীই নেবেন ৷ আমাদের কাছে যা নির্দেশ আসবে, আমরা তা পালন করব ৷"