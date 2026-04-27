গোষ্ঠীকোন্দলে ভেঙেছে কৃষ্ণনগরের পুর-বোর্ড ! শহরের হাল ফেরাতে কী চাইছেন নাগরিকরা
নেই ন্যূনতম নাগরিক পরিষেবা; নিকাশি থেকে জঞ্জাল, কৃষ্ণনগর পুরসভা সর্বত্র ব্যর্থ ! তাই হাল ফেরাতে 'পরিবর্তন'ই একমাত্র উপায় বলছেন নাগরিকরা ৷
Published : April 27, 2026 at 9:06 PM IST
কৃষ্ণনগর, 27 এপ্রিল: 2015 সালের পর কোনওরকম নির্বাচন ছাড়াই সাত বছর চলেছিল রাজ্যের সমস্ত পুরনিগম ও পুরসভাগুলি ৷ নির্বাচন না-হওয়ায় 2020 সালের শুরুতে প্রশাসক বসিয়ে পুরনিগম ও পুরসভাগুলির কাজ পরিচালনা করা হয় ৷ 2022 সালে পুরসভা নির্বাচন হওয়ার পর নতুন করে পুর-বোর্ড গঠন হয় সর্বত্র ৷ সেই তালিকায় ছিল কৃষ্ণনগর পুরসভাও ৷ কিন্তু, পুর-বোর্ড গঠনের মাত্র 2 বছরের মাথায় সেখানেও বিপত্তি ৷ অভিযোগ, তৃণমূল পরিচালিত বোর্ডে গোষ্ঠীকোন্দলের জেরে সেই বোর্ডও ভেঙে গিয়েছে ৷ আর তারপর ফের প্রশাসকের হাতে চলে গিয়েছে শতাব্দী প্রাচীন এই পুরসভা ৷ সেই সঙ্গে ভেঙে পড়েছে কৃষ্ণনগর শহরের নাগরিক পরিষেবাও ৷
কৃষ্ণনগর শহরের পুর-প্রশাসন আজ কার্যত এক জটিল রাজনৈতিক সংকটের প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠেছে ৷ শাসক শিবিরের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, অভ্যন্তরীণ টানাপোড়েন এবং পুরসভার একাধিক আধিকারিকদের বিরুদ্ধে আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ ৷ সব মিলিয়ে দীর্ঘদিন ধরে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল এই শতাব্দী প্রাচীন পুরসভায় ৷ পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, নির্বাচিত বোর্ড কার্যত অকার্যকর হয়ে পড়ে ৷ পরিস্থিতি সামাল দিতে শেষ পর্যন্ত প্রশাসনিক মহলকে দায়িত্ব নিতে হয় ৷
সেই থেকে প্রায় এক বছরেরও বেশি সময় পেরিয়ে গিয়েছে ৷ কৃষ্ণনগর পুরসভা এখনও প্রশাসনিক হাতেই রয়েছে ৷ কিন্তু, সেই প্রশাসনিক হস্তক্ষেপও যে নাগরিক জীবনে স্বস্তি ফেরাতে পেরেছে, এমনটা বলার উপায় নেই ৷ এমনটা জানাচ্ছে খোদ কৃষ্ণনগরের মানুষজন ৷
স্থানীয়দের মতে, এই ঘটনাপ্রবাহ স্থানীয় প্রশাসনে রাজ্যের শাসকদলের অন্দরের কোন্দলের প্রভাবকেই চিহ্নিত করছে ৷ দীর্ঘদিন ধরে তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত এই পুরসভায় চেয়ারম্যান ও কাউন্সিলরদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব, সিদ্ধান্ত গ্রহণে অচলাবস্থা এবং পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগ ও পালটা অভিযোগে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে ৷ যার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে ৷
শহরবাসী সুদীপ্ত বিশ্বাস বলছেন, "কৃষ্ণনগর পুরসভা দীর্ঘদিন তৃণমূল পরিচালিত ৷ তারপর পরিস্থিতি বদলে বর্তমানে প্রশাসন এই পুরসভা চালাচ্ছে ৷ তবে, ড্রেনেজ ব্যবস্থা খুবই খারাপ ৷ এই সমস্যা দীর্ঘদিনের ৷ কৃষ্ণনগরের হাই স্ট্রিট অন্যতম একটি উল্লেখযোগ্য জায়গা ৷ সেখানে বৃষ্টি হলেই এক হাঁটু জল জমে যায় ৷ সেই জল পেরিয়ে বাচ্চাদের স্কুলে যেতে হয়, মশার প্রাদুর্ভাব হয়, তার থেকে ডেঙ্গি, বাচ্চা থেকে বয়স্ক সকলে অসুস্থ হয়ে পড়ে ৷ কিন্তু, সেটা নিয়ে পুরসভার কোনও মাথাব্যাথা নেই ৷ এর সঙ্গে যানজট একটা বড় সমস্যা ৷ কৃষ্ণনগরের রাস্তা দিয়ে বড় বড় গাড়ি চলে ৷ সেখানে যানজট নিয়ন্ত্রণ করা নিয়ে পুলিশ প্রশাসন থেকে পুরসভা কারও সদিচ্ছা নেই ৷ আরেকটা সমস্যা হল যত্রতত্র জঞ্জাল ৷ একটা স্কুল আছে, তার পাশের রাস্তায় জঞ্জাল পড়ে থাকে ৷"
শিবসুন্দর সান্যাল বলেন, "এখানে পুরসভার আভ্যন্তরীণ অনেক সমস্যা ছিল ৷ চেয়ারম্যানের সঙ্গে কাউন্সিলরদের সদ্ভাব ছিল না ৷ তৃণমূল ক্ষমতায় থাকলেও কাউন্সিলরদের মধ্যে দলাদলির সমস্যা ছিল ৷ এইসবের কারণে খেসারত দিচ্ছে সাধারণ মানুষ ৷ যার ফলে মানুষজন কৃষ্ণনগর পুরসভার পরিষেবা থেকে বঞ্চিত ৷ জঞ্জাল ঠিকমতো পরিষ্কার করা হয় না ৷ নিকাশি ব্যবস্থার অবস্থা খুবই খারাপ, যানজটের কথা বলার মতো নয় ৷ এর পাশাপাশি যদি সাধারণ মানুষ পুরসভায় কোনও কাজের জন্য যায়, তাহলে তাঁরা সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হন ৷"
কৃষ্ণনগর শহরের বাসিন্দা শম্পা সান্যাল বলছেন, "পুরসভায় এতটাই দুর্নীতি হয়েছে, যেই প্রকল্পের টাকাই এসেছে, তা নিয়ে দুর্নীতি হয়েছে ৷ তাই এখন পুরসভা দায়িত্ব সামলাচ্ছে প্রশাসন ৷ এখানে সব থেকে বড় সমস্যা হচ্ছে যানজট ৷ আরেকটা হল একটু বৃষ্টি হলেই সারা কৃষ্ণনগরে জল জমে যায় ৷"
এ নিয়ে তৃণমূল সমর্থক অরূপ সরকার বলেন, "যিনি এখানকার চেয়ারম্যান ছিলেন, তিনি স্থানীয় বাসিন্দা ৷ তারপরে সরকারি একজন সেই দায়িত্ব গ্রহণ করার পর, কাজ চালিয়ে যাওয়া আমার কাছে মনে হয় একটু কঠিন বিষয় ৷ তারপর উনিও চলে যান ৷ ফলত পরিষেবা একটু খামতির দিকে রয়েছে ৷ নিকাশি ব্যবস্থার সমস্যা রয়েছে ৷ নর্দমা পরিষ্কার করা হয় না ৷ জঞ্জালের একটা সমস্যা রয়েছে ৷ এখানে আগে রাতের বেলাতেও রাস্তাঘাট পরিষ্কার করা হতো ৷ কিন্তু, এখন সেটা হয় না ৷ পরবর্তী সময়ে আমরা দেখেছি কিছু কর্মী ছাঁটাই হয়েছে, যার কারণ জানা নেই ৷ ফলে সীমিত সংখ্যক কর্মী নিয়ে কাজ করছে পুর-প্রশাসন ৷"