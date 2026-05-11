দীর্ঘদিন বন্ধ পঞ্চায়েতের তালা খুললেন পরাজিত বিজেপি প্রার্থী, রং না-দেখে পরিষেবা চালানোর বার্তা

দীর্ঘদিন বন্ধ পঞ্চায়েতের তালা খুললেন পরাজিত বিজেপি প্রার্থী, রং না-দেখে পরিষেবা চালানোর বার্তা
রং না-দেখে নাগরিক পরিষেবাকে রাজনীতির উর্ধ্বে রাখার বার্তা বিজেপি নেতৃত্বের ৷ এমন সৌজন্যের রাজনীতি করলে স্বাগত জানাব, বললেন বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
Published : May 11, 2026 at 4:10 PM IST
বারুইপুর, 11 মে: রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর দক্ষিণ 24 পরগনার একাধিক পঞ্চায়েতে তালাবন্ধ পরিস্থিতি, এমনই অভিযোগ সামনে এসেছে গত কয়েকদিনে ৷ এই পরিস্থিতিতে সোমবার বারুইপুর পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত কল্যাণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে দেখা গেল এক ব্যতিক্রমী ছবি ৷ দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা পঞ্চায়েতের তালা খুলে সাধারণ মানুষের জন্য পরিষেবা চালু করার উদ্যোগ নিলেন এই কেন্দ্রের পরাজিত বিজেপি প্রার্থী বিশ্বজিৎ পাল ৷ শুধু তাই নয়, পঞ্চায়েত ভবনের সামনে লাগানো বিজেপির দলীয় পতাকাও সরিয়ে ফেলা হয় তাঁর উপস্থিতিতেই ৷
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, নির্বাচনের সময় সরকারি কর্মচারীদের ভোটের কাজে ব্যবহার করার কারণে বহু পঞ্চায়েতে প্রশাসনিক পরিষেবা সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছিল ৷ সেই সময় নিরাপত্তা ও প্রশাসনিক প্রয়োজনের কারণে পঞ্চায়েত ভবনগুলিতে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয় ৷ তবে, নির্বাচনের ফল ঘোষণার পরও বেশ কিছু জায়গায় সেই তালা আর খোলা হয়নি বলে অভিযোগ ওঠে ৷ ফলে জন্ম-মৃত্যুর শংসাপত্র, আবাস যোজনা, বার্ধক্য ভাতা, রেশন, পানীয় জল-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন সাধারণ মানুষ ৷
কল্যাণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতেও সেই অভিযোগ পান বিজেপি প্রার্থী বিশ্বজিৎ পাল ৷ এরপর সোমবার সকালে পঞ্চায়েত অফিসে পৌঁছান তিনি ৷ তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিজেপির কর্মী-সমর্থক এবং এলাকার মানুষজন ৷ প্রথমে পঞ্চায়েত ভবনের সামনে লাগানো বিজেপির পতাকা খুলে ফেলা হয় ৷ এরপর পঞ্চায়েতের তালা খুলে ভিতরে ঢোকানো হয় পঞ্চায়েতের আধিকারিকদের ৷ সেই সঙ্গে পরিষেবা স্বাভাবিক রাখার নির্দেশ দেন তিনি ৷
বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, কোনও রাজনৈতিক দখলদারিত্ব নয়, বরং সাধারণ মানুষের স্বার্থে এবং প্রশাসনিক পরিষেবা পুনরায় চালু করতেই এই পদক্ষেপ করা হয়েছে ৷ তাঁদের বক্তব্য, পঞ্চায়েত কোনও রাজনৈতিক দলের সম্পত্তি নয় ৷ এটি সাধারণ মানুষের পরিষেবা দেওয়ার কেন্দ্র ৷ তাই সেখানে রাজনৈতিক রং নয়, মানুষের স্বার্থই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হওয়া উচিত ৷
পরাজিত বিজেপি প্রার্থী বিশ্বজিৎ পাল বলেন, "নির্বাচনের সময় প্রশাসনিক প্রয়োজনে পরিষেবা বন্ধ ছিল ৷ কিন্তু, এখন সাধারণ মানুষ যাতে আবার স্বাভাবিক পরিষেবা পায়, সেই কারণেই আজ পঞ্চায়েত খোলা হয়েছে ৷ আমরা চাই মানুষ নির্বিঘ্নে সরকারি সুবিধা পাক ৷"
তিনি আরও বলেন, "পঞ্চায়েত সাধারণ মানুষের ৷ এখানে কোনও রাজনৈতিক দখলদারিত্বের প্রশ্ন নেই ৷ তাই পঞ্চায়েতের সামনে লাগানো আমাদের দলীয় পতাকাও খুলে দেওয়া হয়েছে ৷ পরিবর্তনের পরে মানুষ নতুন আশার আলো দেখছে ৷ সেই আনন্দ ভাগ করে নিতেই আজ কর্মী, পঞ্চায়েত কর্মচারী এবং সাধারণ মানুষকে মিষ্টিমুখ করানো হয়েছে ৷"
এ দিন পঞ্চায়েত চত্বরে উৎসবের আবহ চোখে পড়ে ৷ বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের পাশাপাশি বহু সাধারণ মানুষ উপস্থিত ছিলেন সেখানে ৷ একে অপরকে শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি মিষ্টি বিতরণ করা হয় ৷ দীর্ঘদিন পর পঞ্চায়েত খুলে যাওয়ায় খুশি সাধারণ মানুষও ৷ এলাকার বাসিন্দাদের একাংশের দাবি, বহু জরুরি কাজ দীর্ঘদিন ধরে আটকে ছিল ৷ পঞ্চায়েত খুলে যাওয়ায় এখন সাধারণ মানুষের সুবিধা হবে ৷
এ বিষয়ে বারুইপুর পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের জয়ী প্রার্থী বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "এলাকার শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য এমনই রাজনীতি হওয়া উচিত ৷ মানুষের পরিষেবা বন্ধ করে কোন রাজনীতি চলতে পারে না ৷ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জয়ের মাধ্যমে বিজেপি সরকার এসেছে ৷ গণতন্ত্রের সম্মান করা এবং এলাকার মানুষদের পরিষেবা প্রদান করা তাদের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত ৷ এমনই সৌজন্যের রাজনীতি এলাকায় থাকলে, সম্প্রীতি বজায় থাকবে ৷"
রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর দক্ষিণ 24 পরগনার বিভিন্ন এলাকায় পঞ্চায়েতের কাজকর্ম বন্ধ থাকায় অস্থিরতা তৈরি হয়েছে ৷ আবার ভিতরে-ভিতরে দলবদল ও দখলের রাজনীতির অভিযোগ সামনে এসেছে ৷ তারই মধ্যে কল্যাণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে বিজেপির পতাকা সরিয়ে পরিষেবা চালুর এই ঘটনাকে অনেকেই রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে ৷