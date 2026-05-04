কাছা পরে তৃণমূলের শেষকৃত্য পালন! অনুব্রতর গড়ে গেরুয়া আবিরে উল্লাস বিজেপির

কাছা পরে তৃণমূলের শেষকৃত্য পালন! অনুব্রতর গড়ে গেরুয়া আবিরে উল্লাস বিজেপির
বিজয়োল্লাসে এক সমর্থক মাথা কামিয়ে, কাছা পরে তৃণমূল সরকারের প্রতীকী শেষকৃত্যে মেতেছেন ৷ তাঁদের কাছে, এই জয় স্বাধীনতার নতুন সূর্যের মতো৷ অভিষেক দত্ত রায়ের প্রতিবেদন৷
Published : May 4, 2026 at 2:27 PM IST
বোলপুর, 4 মে: অনুব্রত মণ্ডল-কাজল শেখের গড় বীরভূমে গেরুয়া ঝড় ৷ লালমাটির দেশে ইতিমধ্যেই বেশকিছু আসনে বিপুল ব্যবধানে এগিয়ে থাকায় গেরুয়া আবির খেলতে শুরু করেছেন বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা ৷ বিজয়োল্লাসে এক সমর্থক আবার মাথা কামিয়ে, কাছা পরে তৃণমূল সরকারের প্রতীকী শেষকৃত্যে মেতেছেন ৷ তাঁদের কাছে, এই জয় স্বাধীনতার নতুন সূর্যের মতো ৷
এখনও জয় ঘোষণা না-হলেও বোলপুর শহরে জয়ের আনন্দে মেতেছেন বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা ৷ তাঁদেরই একজনের কথায়, "গোটা বাংলার মানুষ আজ উচ্ছ্বসিত ৷ মানুষ আজ স্বাধীনতার নতুন আস্বাদন পাচ্ছে ৷ আমরা 1947 সালে জন্মাইনি ৷ কিন্তু আজ আমরা স্বাধীনতার আনন্দ উপভোগ করছি, বাংলার তথা ভারতের স্বাধীনতার রং আজ গেরুয়া ৷ আজ গেরুয়া আবিরে মেতেছে বাঙালি ৷ বাংলায় 34 বছরের বাম অপশাসন, তারপর 15 বছরের তৃণমূলের হার্মাদদের আসন থেকে মানুষ আজ মুক্ত হতে চলেছে ৷"
আরেক বিজেপি সমর্থকের কথায়, "মানুষ কোনও দলকে যখন আশীর্বাদ করে, তখন যে দল যত ক্ষমতাশালীই হোক তারা খড়কুটোর মতো উড়ে যাবে ৷ মানুষ নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকারকে রক্ষা করতে পেরেছে ৷ আমরা ইসিআইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ৷ স্বাধীনতার পর গোটা ভারতে আমি এমন একটা নির্বাচন দেখলাম যেখানে মানুষ গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে পেরেছে ৷"
এক অত্যুৎসাহী বিজেপি সমর্থক আবার মাথা কামিয়ে, কাছা পরে তৃণমূল সরকারের শেষকৃত্য পালনে উদ্যত হন ৷ তিনি বলেন, "কাছাটা পরতে আমি বাধ্য হয়েছি ৷ 34 বছরে বামেদের অত্যাচারে লাথি-ঝাঁটা খেয়ে আমরা এসেছি ৷ 15 বছরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শ-নীতি, মা-বোনেদের ইজ্জত লুট, শ্লীলতাহানি, শিক্ষা-স্বাস্থ্য, কর্ম সব শেষ ৷ ওনার আত্মার শান্তির জন্য আমি মাথা কামিয়েছি, কাছা পরেছি ৷ ওনার আত্মা যাতে নির্মূল হয়ে যায় তাই এটা করেছি ৷ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আজ নিখোঁজ ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হার্ট অ্যাটাকের অবস্থা ৷ রাজ্যে অভয়ার মতো ঘটেছে ৷ তৃণমূলের আত্মা শান্তি পাক আর বাংলা ত্যাগ করুক ৷"
বিজেপি কর্মী সমর্থকদের এই আনন্দ উৎসবের সংযত থাকার বার্তা দিয়েছে জেলা বিজেপি নেতৃত্ব ৷ জেলার শীর্ষ নেতা বলেন, "মানুষের মনে কোনও স্বাধীনতা ছিল না ৷ আনন্দ ছিল না ৷ এটা সর্বসাধারণের জয় ৷ তবে আমরা চাইব, সবাই সংযত থাকুন ৷"
একটা সময়ে রাজ্য রাজনীতির মূল কেন্দ্রে দেখা গিয়েছে বীরভূম জেলাকে ৷ একদা বামদুর্গ হিসেবে পরিচিত বীরভূম দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেতা অনুব্রত মণ্ডলের হাত ধরে তৃণমূলের গড়ে পরিণত হয়েছিল ৷ যেখানে একছত্র আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন দাপুটে নেতা অনুব্রত ৷ তাঁর নকুলদানা, গুড়-বাতাসা, চড়াম চড়ামের 'দাওয়াই' শুধু বিরোধী নয়, আতঙ্ক ধরিয়েছিল সাধারণ মানুষের মনেও ৷ তবে এতকিছুর পরও বরাবর সাধের 'কেষ্ট'র পাশে থাকতে দেখা গিয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ৷ শুধু অনুব্রত নন, পরবর্তীতে কাজল শেখের নেতৃত্বে জেলায় জোড়া-ফুলের ভিত আরও মজবুত হয় ৷ দুর্নীতিতে দীর্ঘদিন অনুব্রত জেলবন্দি থাকাকালীন প্রতিপত্তি বাড়ে কাজল শেখের ৷ তবে জামিনে ফিরে আসার পরও দলে অনুব্রতরও প্রভাব লক্ষ্য করা গিয়েছে ৷
শক্ত ঘাঁটিতে সেই তৃণমূল কংগ্রেসকেই ছাব্বিশের নির্বাচনে অনেকটা পিছনে ফেলে দিয়েছে বিজেপি ৷ বীরভূম জেলার 11টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে ইতিমধ্যেই 6টি কেন্দ্রে গেরুয়া ঝড় দেখা দিয়েছে ৷ অনুব্রতর গড় হিসেবে হিসেবে পরিচিত খোদ বোলপুরে গেরুয়া আবির খেলায় মেতেছেন বিজেপি কর্মী সমর্থকরা ৷ এর আগে, পঞ্চায়েত নির্বাচন হোক বা পৌরসভা নির্বাচন, বোলপুরে কখনও পদ্মফুল ফোটার নজির নেই ৷ তবে এবার ট্রেন্ড যা বলছে, বেশ কয়েকটি আসনে এগিয়ে রয়েছে গেরুয়া শিবির ৷ আর বিজেপি ব্রিগেডের এই বিজয়োল্লাসের মাঝে অনেকটাই ফিকে তৃণমূল শিবির ৷