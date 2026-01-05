বারাসতে শুভেন্দুকে 'গো-ব্যাক'-'চোর' স্লোগান TMCP-র, পালটা হুঁশিয়ারি বিরোধী দলনেতার
মঙ্গলবার উত্তর 24 পরগনার বারাসতে বিজেপির পরিবর্তন সংকল্প সভা হয়৷ সেখানেই হাজির হয়েছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী৷
Published : January 5, 2026 at 8:27 PM IST
বারাসত (উত্তর 24 পরগনা), 5 জানুয়ারি: বিজেপির 'পরিবর্তন সংকল্প' সভার কর্মসূচিতে যোগ দিতে যাওয়ার পথে ফের 'গো-ব্যাক' ও 'চোর' স্লোগান শুনতে হল রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে। পাল্টা বিজেপির তরফে তৃণমূলের দিকে ধেয়ে এল 'চোর' স্লোগান-ও। আর এই স্লোগান, পাল্টা স্লোগানে সোমবার সরগরম হয়ে উঠল উত্তর 24 পরগনার জেলা সদর বারাসত। তবে, দুই রাজনৈতিক দলের মুখোমুখি স্লোগান, পাল্টা স্লোগানে পরিস্থিতি সাময়িক উত্তপ্ত হয়ে উঠলেও দলীয় নেতৃত্বের হস্তক্ষেপে তা স্বাভাবিক হয় কিছুক্ষণের মধ্যেই।
বিজেপির দাবি, পরিকল্পিতভাবে তৃণমূলের ছাত্র সংগঠনের গুটিকয়েক কর্মী এদিন বারাসত কলেজের ভিতর থেকে নন্দীগ্রামের বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারীর উদ্দেশ্যে 'চোর' স্লোগান দেয়। আসলে এটাই শাসক দলের সংস্কৃতি। শুভেন্দুকে দেখলেই ওরা ভয়ে কাঁপতে শুরু করে। তাই, যেখানে উনি যান, সেখানেই এই ধরনের উদ্দেশ্যেমূলক কর্মকাণ্ড করে থাকেন তৃণমূলের লোকজন। এতে বিজেপি ভয় পায় না।
পাল্টা শাসক শিবিরের তরফে দাবি করা হয়েছে, নারদ-কাণ্ড শুভেন্দু অধিকারী হাত পেতে টাকা নিচ্ছেন, সেটা সকলেই দেখেছে। বিজেপিই এক সময় সেই ভিডিয়ো প্রকাশ্যে এনেছিল। এখন তাঁদের কাছেই উনি হয়ে উঠেছেন সম্পদ। একজন দুর্নীতিগ্রস্তকে 'চোর' স্লোগান দেবে না, তা কখনও হয় নাকি৷
আর এই উত্তেজনার আবহেই সোমবার সন্ধ্যায় বারাসতের মিলনি ময়দানে বিজেপির 'পরিবর্তন সংকল্প' সভায় যোগ দেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সেই সভা মঞ্চ থেকে তৃণমূলের 'চোর' স্লোগানের জবাব দেন নন্দীগ্রামের বিজেপি বিধায়ক। এই নিয়ে তিনি বলেন, "আজকে বারাসতে আসার পথে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কিছু নেতা হুক্কা-হুয়া করছিল। রাজারহাটের গেরুয়া বাহিনী জয় শ্রীরাম ধ্বনি দিয়ে তাদের একেবারে কলেজের গেটের ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়েছে। ওঁরা (তৃণমূল) যত চিৎকার করবে, তত বেশি করে আমি বারাসতে আসব।" এর পরেই সভায় উপস্থিত বিজেপি কর্মীদের উদ্দেশ্যে বিরোধী দলনেতা বলেন, "এঁদের প্রত্যেকের ছবি তুলে রাখবেন। মে মাসে কাজে আসবে। শুকনো লঙ্কার ধোঁয়া এঁদের নাকে ঢোকাতে হবে।"
এদিনের সভা থেকে ফের পরিবর্তনের ডাক দেন নন্দীগ্রামের বিজেপি বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী। কেন সরকার 'পরিবর্তন' হওয়া দরকার তার-ও ব্যাখা দিয়েছেন তিনি। শুভেন্দু অধিকারীর কথায়, "বাংলায় 34 বছর সিপিএম ও পরের 15 বছর তৃণমূলের শাসনকালে রাজ্যের হৃতগৌরব তলানিতে এসে ঠেকেছে। থমকে গিয়েছে উন্নয়নও। দুর্নীতিপরায়ণ তৃণমূল সরকারের আমলে শুধুই চলছে তোষণের রাজনীতি। তাই, এই সরকারকে উৎখাত করা প্রয়োজন।" ছাব্বিশের ভোটে বিজেপির সরকার হলে উন্নয়ই যে হবে একমাত্র অ্য়াজেন্ডা, সেই আশ্বাসবাণীও এদিন দিতে শোনা গিয়েছে নন্দীগ্রামের বিজেপি বিধায়ককে।
প্রসঙ্গত, এর আগেও বারাসতে দলীয় কর্মসূচিতে যোগ দিতে এসে তৃণমূলের বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয়েছিল বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে। সেই সময় বারাসতের চাঁপাডালি মোড়ে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। তৃণমূল-বিজেপি কর্মীদের একেবারে সম্মুখসমরে দেখা গিয়েছিল।
অভিযোগ, সেই সময় গেরুয়া শিবিরের কর্মী-সমর্থকরা চাঁপাডালি মোড়ে তৃণমূলের শ্রমিক ইউনিয়নের অফিস লক্ষ্য করে ইটপাটকেলও ছুঁড়েছিল। ভাঙচুর চালানো হয়েছিল পার্টি অফিসের সামনে থাকা বেশ কয়েকটি বাইকেও। পরিস্থিতি সামাল দিতে গিয়ে রীতিমতো হিমশিম খেতে হয় বারাসত থানার পুলিশকে। সেই ঘটনার কয়েক মাসের মধ্যেই ফের বারাসতে এসে 'গো-ব্যাক' ও 'চোর' স্লোগান শুনতে হল নন্দীগ্রামের বিজেপি বিধায়ক শুভেন্দু কধিকারীকে। তবে, এর নেপথ্যে এবার দেখা গেল শাসক দলেরই ছাত্র সংগঠন টিএমসিপি-কে।