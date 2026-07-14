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হাতে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট, গ্রেফতার তৃণমূলের ছাত্রনেতা

শেখ রিয়াজুল নামে ওই টিএমসিপি নেতা বেশ কিছুদিন আত্মগোপন করেছিলেন ৷ সোমবার বাড়ি ফিরতেই রতুয়া থানার পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে ৷

TMCP Leader Arrested in Malda
ধৃত টিএমসিপি নেতা শেখ রিয়াজুল (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 14, 2026 at 7:11 PM IST

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মালদা, 14 জুলাই: আগ্নেয়াস্ত্র হাতে নিজের ছবি সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করার অভিযোগে গ্রেফতার হলেন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের (টিএমসিপি) এক নেতা ৷ সোমবার রাতে তাঁকে মালদার রতুয়া থানার পুলিশ গ্রেফতার করে ৷ পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের নাম শেখ রিয়াজুল ৷ মঙ্গলবার আদালত তাঁকে পাঁচদিনের জন্য পুলিশি হেফাজতে পাঠিয়েছে ৷ আগ্নেয়াস্ত্র কোথা থেকে এল, তা জানতে ওই ছাত্রনেতাকে জেরা করবে পুলিশ ৷

উল্লেখ্য, বছর ঊনত্রিশের শেখ রিয়াজুল সামসি কলেজে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রাক্তন ইউনিট সভাপতি ৷ তাঁর বাড়ি রতুয়া 1 নম্বর ব্লকের বাহারাল গ্রাম পঞ্চায়েতের সাহাপুর গ্রামে ৷ সম্প্রতি আগ্নেয়াস্ত্র হাতে তাঁর ছবি সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যায় ৷ এই নিয়ে হইচই পড়ে যায় জেলার রাজনীতিতে ৷ প্রশ্ন ওঠে, একজন ছাত্রনেতার কাছে আগ্নেয়াস্ত্র এল কীভাবে ? তাঁর বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করে রতুয়া থানার পুলিশ ৷

TMCP Leader Arrested in Malda
হাতে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট তৃণমূলের ছাত্রনেতার (নিজস্ব ছবি)

তদন্ত শুরু হয় ৷ পুলিশি খোঁজখবর শুরু হতেই বাড়ি ছাড়েন শেখ রিয়াজুল ৷ এরপর থেকেই তাঁর খোঁজে পুলিশি তল্লাশি জারি ছিল ৷ অবশেষে গতকাল (সোমবার) পুলিশ জানতে পারে, রিয়াজুল বাড়ি ফিরে এসেছেন ৷ সেই খবর পেয়ে গতকাল রাতে সাহাপুর গ্রামের বাড়ি থেকেই রিয়াজুলকে গ্রেফতার করা হয় ৷ মঙ্গলবার তাঁকে চাঁচল মহকুমা আদালতে পেশ করে পুলিশ ৷ আদালতের কাছে শেখ রিয়াজুলকে সাতদিনের পুলিশি হেফাজতে পাঠানোর আবেদন করা হয় রতুয়া থানার তরফে ৷ তবে বিচারক ওই টিএমসিপি নেতাকে পাঁচদিনের পুলিশি হেফাজত মঞ্জুর করেছেন ৷

মালদা জেলা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, ‘‘সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া ওই ছবিতে রিয়াজুলের হাতে থাকা আগ্নেয়াস্ত্রের বৈধতা খতিয়ে দেখা হবে ৷ একজন ছাত্রনেতা হয়ে ওই অস্ত্র তিনি কোথায় পেয়েছিলেন, কার কাছ থেকে তিনি ওই আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ করেছিলেন, এই ঘটনার নেপথ্যে অন্য কোনও যোগ রয়েছে কি না, এসব প্রশ্নের উত্তর পেতে তাঁকে জেরা করা হবে ৷’’

তবে পুলিশ শেখ রিয়াজুলের কাছে থাকা আগ্নেয়াস্ত্রটি উদ্ধার করতে পারেনি বলে সূত্র মারফত জানা গিয়েছে ৷ ফলে সেই আগ্নেয়াস্ত্রটি কোথায়, সেই প্রশ্নেরও উত্তর শেখ রিয়াজুলের কাছ থেকে পুলিশ জানার চেষ্টা করবে বলেই সূত্রের খবর ৷

TMCP Leader Arrested in Malda
ধৃত টিএমসিপি নেতা শেখ রিয়াজুল (নিজস্ব ছবি)

যখন সোশাল মিডিয়ার মাধ্যমে আগ্নেয়াস্ত্র হাতে ছবি ছড়িয়ে পড়ে, সেই সময় এই নিয়ে রাজনৈতিক মহলে শোরগোল পড়েছিল ৷ ফলে তার গ্রেফতারির খবর ছড়িয়ে পড়তেই নতুন করে হইচই শুরু হয়ে মালদার রাজনীতিতে ৷ এই ঘটনায় শোরগোল পড়েছে তৃণমূলের অন্দরমহলে ৷ যদিও এই নিয়ে মন্তব্য করতে নারাজ কেউ ৷

তবে বিজেপির তরফে কটাক্ষ করা হয়েছে তৃণমূলকে ৷ বিজেপির দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলার সধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ রায়ের বক্তব্য, ‘‘শুধু এই একটি ঘটনাই নয়, তৃণমূলের জমানায় মালদা জেলায় এমন একাধিক ছবি কিংবা ভিডিয়ো ক্লিপ ভাইরাল হয়েছে । হরিশ্চন্দ্রপুরের এক তৃণমূল নেতার গুলি চালানোর ভিডিয়ো ক্লিপ আমরা সোশাল মিডিয়ায় দেখেছি । কালিয়াচকের তৃণমূল নেতার আগ্নেয়াস্ত্র হাতে ছবিও একসময় জেলায় শোরগোল ফেলেছিল ।’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘এতদিন এদের বিরুদ্ধে পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নেয়নি । তবে পুলিশেরও হয়তো কিছু করার ছিল না । তাদের হাত-পা বাঁধা ছিল । এখন সেই দিন আর নেই। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী যে কোনও বেআইনি কাজের বিরুদ্ধে পুলিশকে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন । পুলিশও নিজের কাজ শুরু করেছে । সেই কারণেই রিয়াজুলের মতো দুষ্কৃতী এখন পুলিশের জালে । চিন্তা নেই, এমন আরও অপরাধী আগামিদিনে জেলের ভিতরে থাকবে ।’’

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TMCP LEADER ARRESTED IN MALDA

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