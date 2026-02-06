দুর্নীতির অভিযোগে জয়নগরে বিধায়ক বদলের পোস্টার, নেপথ্যে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব !

দুর্নীতির অভিযোগে জয়নগরে বিধায়ক বদলের পোস্টার, নেপথ্যে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব !
বিধায়কের বিরুদ্ধে টাকার বিনিময়ে পঞ্চায়েতের প্রধান, উপপ্রধান, পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদের সদস্য পদ পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ ৷
Published : February 6, 2026 at 5:49 PM IST
জয়নগর, 6 ফেব্রুয়ারি: ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের আগে জয়নগর বিধানসভা এলাকায় অস্বস্তিতে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস ৷ দলের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাসের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে পোস্টারে ছেয়ে গেছে জয়নগর বিধানসভা এলাকা ৷ যে পোস্টারে লেখা 'বিধায়কের পরিবর্তন চাই' ৷ আর তার নীচে লেখা, 'সৌজন্যে তৃণমূল কর্মীরা' ৷ যে ঘটনাকে শাসকদলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব বলে দাবি করছে বিরোধীরা ৷ পালটা বিরোধী দলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ এনেছে তৃণমূল ৷
জয়নগর স্টেশন সংলগ্ন এলাকা, বাজার চত্বর ও কয়েকটি ব্যস্ত রাস্তার মোড়ে পোস্টারগুলি লাগানো হয়েছে ৷ শুক্রবার সকালে দোকানপাট খোলার সময় সাধারণ মানুষের নজরে আসে বিষয়টি ৷ এরপরেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় হইচই শুরু হয়ে যায় ৷ কে বা কারা এই পোস্টার লাগিয়েছে, তা নিয়ে চলছে জোর আলোচনা ৷
যাঁর বিরুদ্ধে এই পোস্টার, সেই বিধায়ক বিশ্বনাথ দাসের দাবি, "এই পোস্টার সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ৷ উন্নয়নের কাজ ব্যাহত করতেই পরিকল্পিতভাবে অপপ্রচার করা হচ্ছে ৷ সাধারণ মানুষ আমার সঙ্গে আছে ৷ এই ধরনের পোস্টারে বিভ্রান্ত হবেন না ৷"
এ বিষয়ে বিজেপির জয়নগর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি উৎপল নস্কর বলেন, "মানুষের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটছে ৷ টাকার বিনিময়ে পঞ্চায়েতের প্রধান থেকে উপপ্রধান সমস্ত পদে বসেছেন বিধায়ক ৷ জয়নগরের শুধু তৃণমূলের বিধায়কের পরিবর্তন চাই না-আমরা, চাই জয়নগর থেকে তৃণমূলের পরিবর্তন ৷ দুর্নীতিগ্রস্ত বিধায়কের বিরুদ্ধে যারা পোস্টার লাগিয়েছে, তারা তৃণমূলেরই কর্মী ৷ তৃণমূল দলের মধ্যেই বিধায়ককে নিয়ে ক্ষোভ সামনে চলে এসেছে ৷"
দক্ষিণ 24 পরগনার সিপিআইএমের জেলা কমিটির সদস্য অপূর্ব প্রামাণিক বলেন, "এই পোস্টারে বিতর্কের কী আছে ! সৌজন্যে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা লেখাই তো রয়েছে ৷ বিধায়কের বিরুদ্ধে তৃণমূল কর্মীদেরই ক্ষোভ ৷ টাকার বিনিময়ে যাঁরা জনপ্রতিনিধির পদে বসে যান, তাঁরা ভাবেন যে রাজনীতিতে ব্যবসার মতো ইনভেস্ট করছেন ৷ তাঁরা ওই পদকে ব্যবহার করে ইনভেস্ট করার টাকা তোলেন ৷ তাই এটা বিধায়কের বিরুদ্ধে তাঁর দলের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ৷"
এ নিয়ে দক্ষিণ 24 পরগনা জেলা পরিষদের তৃণমূলের সদস্য খান জিয়ারুল হক বলেন, "তৃণমূল কংগ্রেসের নাম করে বিরোধীরাই এই পোস্টার দিয়েছে ৷ আমরা চাই প্রশাসন এর তদন্ত শুরু করুক ৷ দলে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা একমাত্র অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৷ দলের কর্মীরা এইরকম আচরণ করতে পারেন না ৷ এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাই ৷"