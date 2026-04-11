কেশপুরে বিজেপি প্রার্থীর প্রচারে জুতো নিয়ে হামলা ! অভিযুক্ত তৃণমূলের মহিলা পঞ্চায়েত সদস্য

কেশপুরে বিজেপি প্রার্থীর প্রচারে জুতো নিয়ে হামলা ! অভিযুক্ত তৃণমূলের মহিলা পঞ্চায়েত সদস্য
বিজেপি কর্মীদের জুতো দিয়ে মারার অভিযোগ ৷ পালটা তৃণমূলের মহিলা পঞ্চায়েত সদস্যকে কটূক্তির অভিযোগ কেশপুরের তৃণমূল প্রার্থী শিউলি সাহার ৷
Published : April 11, 2026 at 3:42 PM IST
কেশপুর, 11 এপ্রিল: বিজেপি প্রার্থীর প্রচারে জুতো নিয়ে হামলার অভিযোগ তৃণমূলের মহিলা পঞ্চায়েত সদস্যের বিরুদ্ধে ৷ শনিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কেশপুর ব্লকের 14 নম্বর ঝেঁতলা এলাকায় ৷ কেশপুরের বিজেপি প্রার্থী ঝেঁতলা বাজারে দলীয় নেতা-কর্মীদের নিয়ে প্রচার করছিলেন ৷ অভিযোগ সেই সময় এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য শান্তি দলুই জুতো খুলে মিছিলের দিকে তেড়ে যান বলে অভিযোগ ৷ এমনকি কয়েকজন বিজেপি কর্মীকে জুতো দিয়ে মারেন বলেও অভিযোগ উঠেছে ৷
এই ঘটনার নিন্দা করে কেশপুরের বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু সামন্ত বলেন, "তৃণমূলের এক পঞ্চায়েত সদস্য সমাজবিরোধীর মতো আচরণ করেছেন ৷ এ ধরনের ঘটনা গণতন্ত্রের পক্ষে অত্যন্ত উদ্বেগজনক ৷ এসব সহ্য করব না ৷ আমরা শান্তিপূর্ণ প্রচার করছি ৷ ঝেঁতলা বাজারের ব্যবসায়ীরা দেখলেন, কীভাবে আমাদের মিছিলে তৃণমূলের গুন্ডাবাহিনী মহিলাকে দিয়ে হামলা চালালো ৷"
উল্লেখ্য, আগামী 23 এপ্রিল প্রথম দফতার নির্বাচনে ভোটগ্রহণ হবে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার 15টি বিধানসভা কেন্দ্রে ৷ তার আগে কেশপুরের বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু সামন্ত ঝেঁতলা বাজার এলাকায় মিছিল করে প্রচার করছিলেন ৷ সেই সময়ই তৃণমূলের মহিলা পঞ্চায়েত সদস্য জুতো খুলে তেড়ে যান ৷ বিজেপি নেতা-কর্মীদের উদ্দেশ্যে গালিগালাজ করতে থাকেন ৷ এমনকি কয়েকজন বিজেপি কর্মীকে জুতো দিয়ে মারেন বলেও অভিযোগ ৷
ঘটনাস্থলে উপস্থিত পুলিশ কর্মী ও কেন্দ্রীয় বাহিনী শান্তি দলুইকে সরানোর চেষ্টা করেন ৷ তবে, তিনি বাহিনীর বাধা উপেক্ষা করে প্রার্থীর দিকে বারেবারে তেড়ে যান ৷ পালটা বিজেপির মিছিল থেকে মহিলা উদ্দেশ্যে কিছু মন্তব্য করা হয় ৷ ফলে সেখানে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ৷ পুলিশ ও বাহিনীর তরফে দু’পক্ষকেই থামানোর চেষ্টা করা হয় ৷ পরে পুলিশ পঞ্চায়েত সদস্যকে সেখান থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায় ৷ বিজেপি প্রার্থী অভিযোগ করেছেন, বিনা-প্ররোচনায় বিজেপির মিছিলে হামলা চালানো সত্ত্বেও পুলিশ ওই পঞ্চায়েত সদস্যের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করেনি ৷
অন্যদিকে, কেশপুরের তৃণমূল প্রার্থী তথা বিদায়ী মন্ত্রী শিউলি সাহা পালটা অভিযোগ করেছেন, "ওই মহিলা এলাকার একনিষ্ঠ তৃণমূল কর্মী এবং পঞ্চায়েত সদস্য ৷ গত একুশের নির্বাচনে ওকে এলাকার বিজেপির এই নেতৃত্ব মারার চেষ্টা করেছিল বাইক চাপা দিয়ে ৷ এই দিনের মিছিল থেকেও ওঁকে নানা কথা বলা হয় ৷ বাজার করে বাড়ি ফিরছিলেন তিনি ৷ তাঁকে নানা কটূক্তি করায় রেগে গিয়ে এই ধরনের ঘটনা ঘটিয়েছেন ৷ আমরা এই ঘটনা প্রতিবাদ করে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানিয়েছি বিজেপি প্রার্থী-সহ নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে ৷"