সুন্দরবনে বহু আসনে হারবে তৃণমূল, সাগরে বিজেপি নেতাকে 'গুলি' প্রসঙ্গে তোপ শুভেন্দুর
শুভেন্দুর অভিযোগ, স্পেশাল ব্রাঞ্চের আধিকারিক মনোরঞ্জন মণ্ডলকে দিয়ে কম করে একশো কোটি টাকা তুলিয়েছে ওঁর বসেরা, পুলিশের লোকেরা ৷
Published : March 11, 2026 at 5:28 PM IST
কলকাতা, 11 মার্চ: সাত সকালে সাগরদ্বীপে এক বিজেপি নেতাকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর ঘটনা ঘটেছে ৷ যে ঘটনায় এবার রাজ্যের শাসকদল তৃণমূলের বিরুদ্ধে বিজেপিকে ভয় পাওয়ার দাবি করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তিনি জানালেন, এবার সুন্দরবনে একাধিক আসেন হারবে তৃণমূল কংগ্রেস ৷ সেখাকার মানুষজন ভোট কেন্দ্রে যাওয়ার জন্য মুখিয়ে রয়েছে ৷
কলকাতা বিমানবন্দরের বাইরে বিরোধী দলনেতা বলেন, "প্রত্যেকবারই ভোটের আগে রক্তের হোলি খেলা কবে হয়নি ! সুন্দরবনে একাধিক আসনে তৃণমূল এবারে হারবে ৷ আর গত দু’মাস ধরে কাকদ্বীপ, রায়দিঘি, পাথরপ্রতিমা, কুলপি, মন্দিরবাজার সাগর-সহ সুন্দরবনের বিভিন্ন জায়গায় বিজেপির কর্মসূচিতে মানুষজন ব্যাপক সংখ্যায় আসছে ৷ আমি নিজেও গত দু’মাসের মধ্যে কুলপি, মন্দিরবাজার, সাগর ও কাকদ্বীপে সভা করেছি ৷ মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রায়দিঘিতে করেছেন ৷ ভয় পেয়েছে তৃণমূল ৷ তাই যে গুলি, বোমা রাখা ছিল, সেগুলি বের করেছে ৷"
অন্যদিকে, কয়লাপাচার-কাণ্ডে আসানসোলে এ দিন অভিযান চালিয়েছে ইডি ৷ বুদবুদের প্রাক্তন ওসি মনোরঞ্জন মণ্ডলের বিলাসবহুল বাড়িতে অভিযান চালিয়ে হাজিরার নোটিশ দেওয়া হয়েছে ৷ সেই সঙ্গে তাঁর পরিবারের সদস্যদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে ৷ তবে, সেখানে মনোরঞ্জন মণ্ডল রয়েছেন কি না, তা জানা যায়নি ৷ টানা তল্লাশির পর উদ্ধার করা হয়েছে কিছু নথি ও প্রিন্টিং মেশিন ৷ এর আগে গত ফেব্রুয়ারি মাসে তাঁকে দু’বার হাজিরার নোটিশ পাঠানো হয়েছিল ৷ তবে, দু’বারই হাজিরা এড়িয়ে যান তিনি ৷
সেই মনোরঞ্জন মণ্ডল প্রসঙ্গে শুভেন্দু এ দিন বলেন, "ওঁকে গ্রেফতার করছে না কেন ! মনোরঞ্জনকে দিয়ে একশো কোটি টাকা কম করে তুলিয়েছে ওঁর বসেরা, পুলিশের লোকেরা ৷ মনোরঞ্জনকে তুলে হেফাজতে নিলে, ওঁ 25 টাকা রেখে 75 টাকা কালীঘাটের কোথায় পাঠিয়েছে বলে দেবে ৷"
মঙ্গলবার ধরনা মঞ্চ থেকে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যা 'ঘোড়া' কেনাবেচার আশঙ্কা করেছেন ৷ অর্থাৎ, বিজেপি টাকার লোভ দেখিয়ে বিধায়ক কিনতে পারে এমন আশঙ্কা করছেন মমতা ৷ যা নিয়ে বিরোধী দলনেতার পালটা জবাব, "গত পরশু উনি বলছিলেন, ভোটের সময় কেউ-কেউ টাকা দেবে, সেগুলি তো মানুষেরই টাকা ৷ মানে উনি গত 15 বছর ধরে যুবকদের চাকরি না-দিয়ে এখন দেড় হাজার টাকা অ্যাকাউন্টে ঢোকাচ্ছেন ৷ তিনি মহিলাদের 500 টাকা বৃদ্ধি করে আরজি কর, তামান্নার ঘটনা, বগটুইয়ে ঘটনা, দুর্গাপুরের ঘটনা ভুলিয়ে দিতে চাইছেন ৷ চেষ্টা তো উনি করছেন ৷ বিজেপি রাষ্ট্রবাদের পক্ষে, পরিবর্তনের লক্ষ্যে কাজ করছে ৷"