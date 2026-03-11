ETV Bharat / politics

সুন্দরবনে বহু আসনে হারবে তৃণমূল, সাগরে বিজেপি নেতাকে 'গুলি' প্রসঙ্গে তোপ শুভেন্দুর

শুভেন্দুর অভিযোগ, স্পেশাল ব্রাঞ্চের আধিকারিক মনোরঞ্জন মণ্ডলকে দিয়ে কম করে একশো কোটি টাকা তুলিয়েছে ওঁর বসেরা, পুলিশের লোকেরা ৷

Suvendu on Sagar Shootout
সুন্দরবনে একাধিক আসনে হারবে তৃণমূল, দাবি শুভেন্দু অধিকারীর ৷ (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 11, 2026 at 5:28 PM IST

2 Min Read
কলকাতা, 11 মার্চ: সাত সকালে সাগরদ্বীপে এক বিজেপি নেতাকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর ঘটনা ঘটেছে ৷ যে ঘটনায় এবার রাজ্যের শাসকদল তৃণমূলের বিরুদ্ধে বিজেপিকে ভয় পাওয়ার দাবি করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তিনি জানালেন, এবার সুন্দরবনে একাধিক আসেন হারবে তৃণমূল কংগ্রেস ৷ সেখাকার মানুষজন ভোট কেন্দ্রে যাওয়ার জন্য মুখিয়ে রয়েছে ৷

কলকাতা বিমানবন্দরের বাইরে বিরোধী দলনেতা বলেন, "প্রত্যেকবারই ভোটের আগে রক্তের হোলি খেলা কবে হয়নি ! সুন্দরবনে একাধিক আসনে তৃণমূল এবারে হারবে ৷ আর গত দু’মাস ধরে কাকদ্বীপ, রায়দিঘি, পাথরপ্রতিমা, কুলপি, মন্দিরবাজার সাগর-সহ সুন্দরবনের বিভিন্ন জায়গায় বিজেপির কর্মসূচিতে মানুষজন ব্যাপক সংখ্যায় আসছে ৷ আমি নিজেও গত দু’মাসের মধ্যে কুলপি, মন্দিরবাজার, সাগর ও কাকদ্বীপে সভা করেছি ৷ মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রায়দিঘিতে করেছেন ৷ ভয় পেয়েছে তৃণমূল ৷ তাই যে গুলি, বোমা রাখা ছিল, সেগুলি বের করেছে ৷"

সুন্দরবনে একাধিক আসনে হারবে তৃণমূল, দাবি শুভেন্দু অধিকারীর ৷ (নিজস্ব ভিডিয়ো)

অন্যদিকে, কয়লাপাচার-কাণ্ডে আসানসোলে এ দিন অভিযান চালিয়েছে ইডি ৷ বুদবুদের প্রাক্তন ওসি মনোরঞ্জন মণ্ডলের বিলাসবহুল বাড়িতে অভিযান চালিয়ে হাজিরার নোটিশ দেওয়া হয়েছে ৷ সেই সঙ্গে তাঁর পরিবারের সদস্যদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে ৷ তবে, সেখানে মনোরঞ্জন মণ্ডল রয়েছেন কি না, তা জানা যায়নি ৷ টানা তল্লাশির পর উদ্ধার করা হয়েছে কিছু নথি ও প্রিন্টিং মেশিন ৷ এর আগে গত ফেব্রুয়ারি মাসে তাঁকে দু’বার হাজিরার নোটিশ পাঠানো হয়েছিল ৷ তবে, দু’বারই হাজিরা এড়িয়ে যান তিনি ৷

সেই মনোরঞ্জন মণ্ডল প্রসঙ্গে শুভেন্দু এ দিন বলেন, "ওঁকে গ্রেফতার করছে না কেন ! মনোরঞ্জনকে দিয়ে একশো কোটি টাকা কম করে তুলিয়েছে ওঁর বসেরা, পুলিশের লোকেরা ৷ মনোরঞ্জনকে তুলে হেফাজতে নিলে, ওঁ 25 টাকা রেখে 75 টাকা কালীঘাটের কোথায় পাঠিয়েছে বলে দেবে ৷"

মঙ্গলবার ধরনা মঞ্চ থেকে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যা 'ঘোড়া' কেনাবেচার আশঙ্কা করেছেন ৷ অর্থাৎ, বিজেপি টাকার লোভ দেখিয়ে বিধায়ক কিনতে পারে এমন আশঙ্কা করছেন মমতা ৷ যা নিয়ে বিরোধী দলনেতার পালটা জবাব, "গত পরশু উনি বলছিলেন, ভোটের সময় কেউ-কেউ টাকা দেবে, সেগুলি তো মানুষেরই টাকা ৷ মানে উনি গত 15 বছর ধরে যুবকদের চাকরি না-দিয়ে এখন দেড় হাজার টাকা অ্যাকাউন্টে ঢোকাচ্ছেন ৷ তিনি মহিলাদের 500 টাকা বৃদ্ধি করে আরজি কর, তামান্নার ঘটনা, বগটুইয়ে ঘটনা, দুর্গাপুরের ঘটনা ভুলিয়ে দিতে চাইছেন ৷ চেষ্টা তো উনি করছেন ৷ বিজেপি রাষ্ট্রবাদের পক্ষে, পরিবর্তনের লক্ষ্যে কাজ করছে ৷"

