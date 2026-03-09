প্রধানমন্ত্রী বসে, রাষ্ট্রপতি দাঁড়িয়ে ! ছবি দেখিয়ে মমতার জবাবকে 'সস্তা রাজনীতি' বলে তোপ বিজেপির

প্রধানমন্ত্রী বসে, রাষ্ট্রপতি দাঁড়িয়ে ! ছবি দেখিয়ে মমতার জবাবকে 'সস্তা রাজনীতি' বলে তোপ বিজেপির
লালকৃষ্ণ আদবানিতে সম্মান জানানোর যে ছবি মমতা তুলে ধরেছিলেন, সেদিনের ভিডিয়ো নিজেদের এক্স হ্যান্ডেল থেকে প্রকাশ করে বিজেপি ৷
Published : March 9, 2026 at 5:21 PM IST
কলকাতা, 9 মার্চ: বঙ্গ সফরে এসে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু অসম্মানিত হয়েছেন ৷ মানা হয়নি প্রোটোকল ৷ এমনই গুরুতর অভিযোগ তুলে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে খড়গহস্ত হয়েছে বিজেপি ৷ এই নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি একাধিকবার সরব হয়ে ঘটনার নিন্দা করেছেন ৷ রাজ্যের রিপোর্ট তলব করেছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক ৷ আর এই অভিযোগের পালটা জবাব হিসেবে মেট্রো চ্যানেলের ধরনা মঞ্চে একটি ছবি তুলে ধরেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সেই ছবিতে দেখা যায়, লালকৃষ্ণ আদবানিকে সম্মান জানানোর সময় রাষ্ট্রপতি যখন দাঁড়িয়ে, তখন প্রধানমন্ত্রী বসে রয়েছেন ৷ এই ছবি দেখিয়ে মমতা দাবি করেন, মোদিই সেদিন দেশের সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদের অসম্মান করেছেন ৷ তাঁর এই অভিযোগের কড়া ভাষায় জবাব দিল গেরুয়া শিবির ৷ তাদের দাবি, সস্তা রাজনীতি করছে তৃণমূল কংগ্রেস ৷
রবিবার ধরনা মঞ্চে তৃণমূল সাংসদ জুন মালিয়া ও রাজ্যের বন দফতরের স্বাধানী দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদাকে দিয়ে বড় একটি ব্যানারে সেই ছবি তুলে ধরেন মমতা ৷ সেই ছবি দেখিয়ে তিনি বলেন, "রাষ্ট্রপতি দাঁড়িয়ে আছেন আর প্রধানমন্ত্রী বসে আছেন ৷ আমরা কখনও এমনটা করি না ৷ এমনকী যদি একজন সাধারণ মহিলাও আসেন, আমরা তাঁদের সম্মানে দাঁড়িয়ে পড়ি ৷ আর এখন আপনারা বলছেন আমরা সম্মান দিচ্ছি না ৷ আপনারা কী ভাবেন ? আমাদের মেয়র সেখানে উপস্থিত ছিলেন ৷ আমি ধরনায় বসেছি, আমি কীভাবে জায়গা ছেড়ে যাব ? আর ধরনার আগে আপনার এই কর্মসূচির কথা আমার জানা ছিল না ৷"
এরপরেই সাংবিধানিক পদের সম্মান ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে বাংলাকে টার্গেট করার অভিযোগ করেন মমতা ৷ তিনি বলেন, "আমরা (সাংবিধানিক) পদকে পূর্ণ সম্মান দিই ৷ আমরা আমাদের সংবিধানকে পূর্ণ সম্মান দিই ৷ কারণ, আমাদের সংবিধান আমাদের মায়ের মতো ৷ শুধুমাত্র নির্বাচন আসছে বলে যা খুশি বলতে পারেন, বাংলাকে দোষারোপ করতে পারেন, শুধুমাত্র আপনি বাংলাকে টার্গেট করেছেন বলে !"
মমতার এই বক্তব্যের এদিন কড়া ভাষায় নিন্দা করেছে বঙ্গ বিজেপি ৷ লালকৃষ্ণ আদবানিতে সম্মান জানানোর যে ছবি মমতা তুলে ধরেছিলেন, সেদিনের ভিডিয়ো নিজেদের এক্স হ্যান্ডেল থেকে প্রকাশ করে গেরুয়া শিবির ৷
TMC’s Fake News factory at it again.— BJP West Bengal (@BJP4Bengal) March 8, 2026
The truth behind TMC’s manufactured outrage.
As per official protocol during the presentation of Bharat Ratna award, others present remain seated while the award is being conferred. There was absolutely no breach of decorum.
It is shameful… https://t.co/eS12BWnAbr pic.twitter.com/SmcntLoYau
তার ক্যাপশনে লেখা হয়, "আবারও তৃণমূল কংগ্রেসের ভুয়ো খবরের কারখানা । তৃণমূল কংগ্রেসের তৈরি ক্ষোভের নেপথ্যের সত্য । ভারতরত্ন পুরস্কার প্রদানের সময় সরকারি প্রোটোকল অনুসারে, পুরস্কার প্রদানের সময় উপস্থিত অন্যরাও বসে থাকেন । কোনও নিয়ম লঙ্ঘন করা হয়নি । এটা লজ্জাজনক যে, তৃণমূল কংগ্রেস আবারও মাননীয় রাষ্ট্রপতি শ্রীমতি দ্রৌপদী মুর্মু, প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদি এবং ভারতরত্ন শ্রী লালকৃষ্ণ আদবানির সঙ্গে জড়িত একটি মর্যাদাপূর্ণ মুহূর্তকে সস্তা রাজনীতির জন্য বিকৃত করার চেষ্টা করছে । ভুল তথ্য ছড়ানোর পরিবর্তে সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদের মর্যাদাকে সম্মান করুন ।"
রাষ্ট্রপতিকে অসম্মান এবং মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখানোর অভিযোগ নিয়ে মুখ খোলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও ৷ তাঁর অভিযোগ, দ্রৌপদী মুর্মু এবং জ্ঞানেশ কুমারের প্রতি অসম্মান দেখানোর মতো দুটো বিষয় ঘটে গেলেও মুখ্যমন্ত্রী চুপ করে রয়েছেন ৷
তাঁর কথায়, "মুখ্যমন্ত্রী কেন ক্ষমা চাইবেন না ? যে মাঠে মুখ্যমন্ত্রী সভা করে এসেছিলেন, তার তিনদিন পরে সেই মাঠে প্রধানমন্ত্রীকে সভা করতে দেওয়া হয়নি ৷ গত সপ্তাহে অমিত শাহের হেলিকপ্টার নামা নিয়ে সমস্যা হয় । নীতিন নবীনকে বিহারে হেলিকপ্টার নামাতে হয়েছে, কারণ তিনি এই রাজ্যে সেই পারমিশন পাননি । সাংবিধানিক প্রধানের সঙ্গে যে কাণ্ডটা করা হয়েছে তা করার পরে কেন নন্দিনী চক্রবর্তী, ডিজিপি, দার্জিলিংয়ের ডিএম এখনও সাসপেন্ড হননি ? এই একই কাজ তো করেছিলেন 2021 সালে কলাইকুন্ডাতে । প্রধানমন্ত্রীকে অপমান করা হয়েছিল ৷ শুধু মুখ্যমন্ত্রী নন, তদানীন্তন চিফ সেক্রেটারি আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়ও এতে শামিল ছিলেন ।"