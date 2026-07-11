কংগ্রেসকে ভয়, তৃণমূলকে অক্সিজেন দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে বিজেপি: শুভঙ্কর সরকার

কংগ্রেসকে ভয়, তৃণমূলকে অক্সিজেন দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে বিজেপি: শুভঙ্কর সরকার
শহিদ দিবস পালন নিয়ে তৃণমূলকে নিশানা করে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বলেন, ক্ষমতায় এসে কংগ্রেস কর্মীদের আত্মবলিদানের স্মৃতিবাহী আবেগকে রাজনৈতিক প্রদর্শনীতে পরিণত করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
Published : July 11, 2026 at 1:02 PM IST
সিঙ্গুর, 11 জুলাই: 21 জুলাইকে ঘিরে রাজ্যের রাজনীতি যখন নতুন করে উত্তপ্ত, সেই আবহেই শাসক বিজেপি ও বিরোধী তৃণমূলকে একসঙ্গে নিশানা করলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার । শুক্রবার হুগলির সিঙ্গুরে দলীয় সাংগঠনিক বৈঠক থেকে তাঁর দাবি, রাজ্যে তৃণমূলকে রাজনৈতিকভাবে প্রাসঙ্গিক রাখার দায়িত্ব কার্যত বিজেপিই নিয়েছে । কংগ্রেসের উত্থান ঠেকাতেই দুই দলের মধ্যে এক ধরনের রাজনৈতিক সমীকরণ তৈরি হয়েছে বলে অভিযোগ তাঁর ।
21 জুলাই কলকাতার শহিদ মিনারে কংগ্রেসের শহিদ সমাবেশকে সফল করতে শুক্রবার হুগলি জেলা কংগ্রেসের উদ্যোগে সিঙ্গুরে একটি সাংগঠনিক বৈঠক হয় । জেলার বিভিন্ন ব্লকের নেতৃত্ব সেখানে উপস্থিত ছিলেন । বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শুভঙ্কর বলেন, "আজকের তৃণমূল আসলে বিজেপির ছায়া । বিজেপি চাইছে তৃণমূলকে বাঁচিয়ে রাখতে, কারণ কংগ্রেসের রাজনৈতিক উত্থানকেই তারা সবচেয়ে বেশি ভয় পায় ।"
21 জুলাই পালন নিয়েও তৃণমূলকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন তিনি । শুভঙ্করের দাবি, এই দিনটি কংগ্রেস কর্মীদের আত্মবলিদানের স্মৃতিবাহী । অথচ ক্ষমতায় এসে তৃণমূল সেই আবেগকে রাজনৈতিক প্রদর্শনীতে পরিণত করেছিল । তাঁর কথায়, "21 জুলাই কংগ্রেসের শহিদদের স্মরণ করার দিন । সেই ইতিহাসকে বদলে দিয়ে তৃণমূল দিনটিকে রাজনৈতিক উৎসবে পরিণত করেছে । আমরা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতেই প্রতি বছরের মতো এ বারও কর্মসূচি পালন করব ।"
বিধানসভা নির্বাচনের পর রাজ্যের বদলে যাওয়া রাজনৈতিক সমীকরণ প্রসঙ্গেও আশাবাদী শোনায় প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতিকে । তাঁর দাবি, রাজ্যে মানুষের একাংশ আবার কংগ্রেসের দিকেই তাকাতে শুরু করেছেন । শুভঙ্করের কথায়, "সব দরজা বন্ধ হয়ে গেলে কংগ্রেসের দরজাই খোলা থাকে । দেশের রাজনীতিতে আজ সংবিধান রক্ষার লড়াইয়ের মুখ রাহুল গান্ধি ৷"
রাজ্যে সোমবার থেকে কার্যকর হতে চলা নতুন গুন্ডা দমন আইন নিয়েও প্রশ্ন তোলেন শুভঙ্কর । অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করলেও তাঁর অভিযোগ, বিচার ছাড়া দীর্ঘ সময় আটক রাখার মতো বিধান গণতান্ত্রিক কাঠামোর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় । তাঁর কথায়, "ধর্ষক বা সমাজবিরোধীরা অবশ্যই কঠোর শাস্তি পাক । কিন্তু আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ কেড়ে নেওয়া যায় না । আইনের অপব্যবহার হলে নির্দোষ মানুষও বিপাকে পড়তে পারেন । আজ যেটা মঙ্গলজনক বলে মনে হচ্ছে, আগামী দিনে সেটাই ব্যুমেরাং হয়ে ফিরতে পারে ।"
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সেবাশ্রয়' কর্মসূচি নিয়েও প্রশ্ন তোলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি । সরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য পরিকাঠামো থাকা সত্ত্বেও আলাদা স্বাস্থ্য শিবিরের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে তদন্ত হওয়া উচিত বলে তাঁর দাবি । শুভঙ্করের বক্তব্য, "সরকারি হাসপাতাল থাকতে পৃথক স্বাস্থ্য পরিষেবার প্রয়োজন কেন ? সরকারি চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা সেখানে কীভাবে যুক্ত হলেন, তা খতিয়ে দেখা দরকার ।"
জমি দখল ও আর্থিক দুর্নীতির বহুল চর্চিত মামলায় কলকাতা পুলিশের প্রাক্তন ডেপুটি কমিশনার (ডিসি) তথা কালীঘাট থানার প্রাক্তন ওসি শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের বিরুদ্ধে ইডির চার্জশিট প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সরকারি পদে থাকা প্রত্যেকেরই আচরণবিধি মেনে চলার দায়িত্ব রয়েছে । সেই সীমারেখা অতিক্রম করলে আইনের মুখোমুখি হতেই হবে ।
তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পরই তিন প্রাক্তন সাংসদকে রাজ্যসভার প্রার্থী করা নিয়েও কটাক্ষ করেন শুভঙ্কর । তাঁর মন্তব্য, "এখন রাজনীতি যেন ফুটবল মাঠের ট্রান্সফার উইন্ডো । যারা দীর্ঘদিন দলকে সময় দেন, তাঁদের মূল্যায়ন হয় না । সবকিছুই যেন পূর্বপরিকল্পিত ।"
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহে আদালতের নির্দেশ প্রসঙ্গেও তিনি বলেন, "আইনের ঊর্ধ্বে কেউ নন । আদালত যে নির্দেশ দেবে, তা সকলেরই মেনে চলা উচিত ।"
21 জুলাইকে সামনে রেখে যখন তৃণমূলের অন্দরের সমীকরণ নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা চলছে, ঠিক সেই সময় শহিদ দিবসকে কেন্দ্র করে সংগঠনকে নতুন করে চাঙ্গা করার বার্তা দিল প্রদেশ কংগ্রেস । একই সঙ্গে তৃণমূল ও বিজেপিকে একসঙ্গে নিশানা করে শুভঙ্করের এই আক্রমণ শহিদ সমাবেশের আগে রাজনৈতিক তরজাকে আরও তীব্র করবে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ ।